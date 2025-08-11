El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las peñas se reencontraron, un día más, en la trepidante competición de parchís Alberto Aja
Virgen Grande

Torrelavega traga ficha

Más de 290 peñas participaron en el torneo de parchís de esta mañana

Laura Pérez Robledo

Laura Pérez Robledo

Torrelavega

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:48

Una intensa ola de calor azota estos días a toda Cantabria, incluida Torrelavega. Pero los peñistas, cuando el termómetro alcanzó los 32º esta mañana, no ... permitieron que unos grados de más les arrebataran la diversión matutina. Por eso, se reorganizaron algunas actividades, entre ellas el anticipado concurso de parchís. La batalla estaba prevista en el bulevar Demetrio Herrero, a las 10:00 horas. Sin embargo, para evitar los riesgos inherentes a las altas temperaturas, la liga Somos 39300 movió el evento a las 11:00 horas, en la pista de baloncesto ubicada en la calle Pintor Varela, junto al colegio José María Pereda. Allí, la sombra protegió a participantes y espectadores por igual. Porque, a problemas, soluciones.

