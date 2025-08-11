Torrelavega traga ficha

Una intensa ola de calor azota estos días a toda Cantabria, incluida Torrelavega. Pero los peñistas, cuando el termómetro alcanzó los 32º esta mañana, no ... permitieron que unos grados de más les arrebataran la diversión matutina. Por eso, se reorganizaron algunas actividades, entre ellas el anticipado concurso de parchís. La batalla estaba prevista en el bulevar Demetrio Herrero, a las 10:00 horas. Sin embargo, para evitar los riesgos inherentes a las altas temperaturas, la liga Somos 39300 movió el evento a las 11:00 horas, en la pista de baloncesto ubicada en la calle Pintor Varela, junto al colegio José María Pereda. Allí, la sombra protegió a participantes y espectadores por igual. Porque, a problemas, soluciones.

Poco a poco, la gente fue llegando al punto de encuentro, siempre en compañía y entre sonrisas cómplices. ¿El requisito para entrar? Llevar la camiseta de su equipo, de su peña. Rojo, amarillo, verde, azul… Un parchís dentro de otro. Y, como siempre, gente de todas las edades: una niña ilusionada de la mano de su madre comía galletas con forma de los Simpson, tal vez desayunando. O 'redesayunando'. Una abuela en silla de ruedas, empujada con brío cuesta arriba por su familia, se preguntaba en voz alta, sonriente: «A ver quién gana…». Unos adolescentes en corro, con abanicos y gesto ligeramente compungido, pero que aun así lucían los colores de sus peñas. «Espero que me eliminen en la primera ronda, no puedo con este calor», murmuraba uno entre dientes. Incluso un perro con el pañuelo verde de las fiestas. Porque si había que traer a la familia, mejor traerla completa. Pronto se formó una larga cola que llegaba hasta la marquesina más cercana. Nadie quería perderse el concurso.

1 /

«Ha sido un éxito. Es el primer año que lo hacemos pero repetiremos. Una gran iniciativa»

En cada mesa, cuatro personas: una por cada color del tablero. Los dados no tardaron en empezar a sonar. Tic, tic, tic. Cientos de ellos. Una banda sonora trepidante para un evento de lo más entretenido. La bandera de Torrelavega ondeaba con orgullo en una esquina mientras, a sus pies, se desataba una guerra de estrategia, inteligencia y mucha diversión. Según Nacho González, concejal de Deporte y Juventud de Torrelavega, participaron un total de 297 peñas. Una barbaridad. Pero de las buenas. Una iniciativa que ha terminado siendo una de las grandes revelaciones del año. «Es la primera vez que lo hacemos, así que también estamos usando esta edición para ver cómo manejar los tiempos, qué mejorar, qué mantener...», comentaba González con entusiasmo. Y que haya sido la primera competición de parchís de peñas a gran escala no significa que vaya a ser la última; de hecho, más bien lo contrario. El entusiasmo entre los asistentes estaba por las nubes y el concejal hizo hincapié en la pasión y el fervor que los habitantes de Torrelavega profesan durante sus fiestas. «Da gusto ver escenas así, sin duda repetiremos».

En una pizarra blanca se iban registrando las puntuaciones de las peñas. El funcionamiento de la competición era bastante simple: cuatro jugadores, cada uno de una peña. Si perdías, te ibas. Si ganabas, pasabas el relevo a otro miembro del grupo. Porque en las fiestas de Torrelavega nadie se queda sin participar ni disfrutar. Aunque con el paso de las horas las mesas fueron despejándose, los asistentes permanecieron en el recinto: algunos con agua y otros con cerveza; unos con abanicos y otros, los más pequeños, con pistolas de agua. Siempre animando y celebrando, entre bocinas y aplausos, las sabrosas victorias. «¡La Tribu, la Tribu!», exclamaba un corro de peñistas con camisetas amarillas. Paula, Sara, Inma y Amalia, miembros de la peña 39300, la original, observaban desde un banco. «Esperamos puntuar y ganar. ¡Vamos a por todas! Hemos participado en la gymkhana, el trivial... Nos encanta», confesaban entre risas y aplausos.

Hacia las 14.00 horas, algunas de las mesas ya estaban recogidas y los tableros de parchís se acumulaban en forma de montaña junto a los últimos participantes. Cuatro mesas, con cuatro jugadores en cada una. Cuatro finalistas y cuatro fichas que devorar. Cabe destacar que, pese a la naturaleza competitiva del evento, nadie tuvo mal perder. Las victorias se celebraban, pero las derrotas se recibían también con mucho humor. «Si perdemos, nos vamos», bromeaban algunos. Al al final, incluso cuando el reloj amenazaba con la inminente hora de la comida y el sol se antojaba insoportable, fueron muchos los rezagados que escogieron quedarse para ver el desenlace de la competición. Algunos compañeros peñistas de los finalistas aprovecharon el viaje del mediodía a casa para traer bebida y comida a los representantes de sus grupos. Porque con el estómago lleno y la mente fresca se juega mejor. Y había un podio que ocupar.

Finalmente, la peña ¡Salud Mami!, se alzó ganadora con un total de 20 puntos. Seguida de Envozkada, con 15 puntos, y Peinaovejas2022, con 12. Aunque, en realidad, medir el éxito es muy complicado y, desde luego, completamente subjetivo. Ya saben, «lo importante es participar». Y más si es en un evento dentro del marco de las fiestas de Torrelavega, donde el disfrute y el compañerismo están más que asegurados.