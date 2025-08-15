Un Zapatón de mucho vértigo y velocidad

El recinto ferial de Torrelavega, instalado en El Zapatón con motivo de las fiestas patronales, reúne una amplia oferta de atracciones, puestos de comida y ... actividades pensadas para públicos de todas las edades. Hasta cien puestos. La ubicación, en pleno centro urbano, facilita el acceso y es valorada positivamente por varios comerciantes y visitantes, que destacan la comodidad de poder acudir a pie desde diferentes puntos de la ciudad. Así viene siendo desde el primer día de las fiestas;y si no han ido todavía, sepan que el domingo será el último día.

Entre las propuestas más populares se encuentran varios puestos de bingo, los tradicionales coches de choque y diferentes puestos de comida rápida y tradicional. El ambiente se complementa con la presencia de personas disfrazadas de personajes de ficción, que recorren el recinto con el objetivo de captar la atención de los más pequeños y fomentar la participación familiar. No son pocos los que se animan a hacerse una foto con sus ídolos y alardear en las redes.

Ampliar Jóvenes prueban suerte en uno de los puestos. L.P.

La oferta infantil también incluye una pista de atracción decorada con temáticas reconocidas como Super Mario Bros, Tortugas Ninja y personajes de Disney. La estética visual de estos espacios está diseñada para atraer al público y crear un entorno llamativo dentro del conjunto del recinto, con colores vivos y música adaptada al público infantil.

En cuanto a las atracciones de mayor tamaño, el recinto cuenta con el barco vikingo, la montaña rusa, el 'Mega Kanguro' y la base UFO, todas ellas dispuestas para ofrecer experiencias de alta intensidad. La decoración de estas estructuras, junto con la iluminación y el sonido, contribuye a generar un ambiente festivo que se mantiene durante toda la jornada, especialmente en las horas nocturnas. Todo se ilumina.

Ampliar Vecinos disfrutan del Mega Kanguro XXXL. L.P.

La oferta gastronómica está representada por distintos puntos de venta que incluyen puestos de comida rápida y bebidas. Uno de los más destacados es uno de vinos que, según sus responsables, es un negocio familiar con más de medio siglo de presencia en Torrelavega y en otras ferias de la región. «Hemos tenido una buena experiencia por la ubicación céntrica, comparado con otras ferias que nos sitúan a las afueras de la ciudad», señalan.

Desde otro puesto de comida rápida, los propietarios aseguran que las ferias son un «buen trato». Expresan su conformidad con la decisión municipal sobre la localización del recinto, valorando positivamente la afluencia generada por situarlo en el centro de la capital del Besaya y el contacto directo que permite tener con todos los paseantes.

No les descubro nada si les digo que, entre algodones de azúcar, atracciones y gominolas, el recinto ferial de El Zapatón vuelve a ser uno de los puntos más concurridos durante todas las fiestas patronales de Torrelavega.