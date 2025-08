La Virgen de las Nieves llena de devoción las calles de Tanos

Las castañuelas del grupo folklórico aragonés 'El Pilar' y el rítmico zapateo del grupo 'Virgen de las Nieves' pusieron este martes banda sonora a la ... iglesia Virgen de las Nieves de Tanos. Su eco llenó la parroquia presidida por un imponente pero simple mensaje: 'Misericordiosos como el Padre'. Y nadie se lo quiso perder. Los bancos de madera estuvieron repletos de lugareños y visitantes por igual, algunos presumiendo de trajes tradicionales que, además, aseguraban haber confeccionado a mano. Con sonrisa sincera y ojos deslumbrantes, una vecina de Tanos acariciaba con delicadeza y orgullo las telas de su vestido. «Es un trabajazo, pero merece la pena cuando luego puedes lucirlo en celebraciones así», confesó.

Desde luego, las fiestas de Santa Ana y las Nieves no dejaron a nadie indiferente. Personas de todas las edades, familias completas que se han ido transmitiendo la tradición con el paso de los años, turistas que se sienten atraídos por las celebraciones... Todos formaron parte de la procesión con destino a la Virgen de las Nieves. Pero antes de llegar, un par de paradas. ¿La más anticipada? Sin duda, la dedicada al himno de la Virgen.

Desde un balcón en las callejuelas del pueblo, María Jesús, Milagros, Aurora, Emilia, María Jesús y las veteranas Carmina y Aurori, serenaron a los participantes de la procesión, homenajeando a la Virgen y la localidad de Tanos con sus poderosas voces. «Es algo que hacemos todos los años», explicó el coro desde las alturas. «La Virgen para justo aquí, le cantamos y después ya va directa a la parroquia».

El camino podría haberse antojado pesado bajo el caluroso e implacable sol de agosto, pero si alguien tuvo quejas no las hizo saber. Aunque, siendo sinceros, abanicos no faltaron. Pero sea como fuere, el grupo marchó en armonía. Entre risas y anécdotas. Entre amigos y vecinos.

Adelina y Sonia, madre e hija, nunca se pierden el evento. «Esto es tradición, salir todos los años en las Nieves. Las tradiciones del pueblo se siguen y se pasan», comentaba Sonia de camino a la iglesia. «Y los nietos también bailan, aunque hoy no ha podido ser».

Y de vuelta al inicio. Donde todo empezó y donde todo termina. En la iglesia de la Virgen de las Nieves. Porque si bien es cierto que a la Virgen le encanta dar su paseo anual y reunir al pueblo bajo su manto, eventualmente tiene que volver a casa a descansar.

Mantener la tradición

Tanto Luis Camus como el coro parroquial deleitaron a todos los presentes con sus voces y pronto los bailes regionales se apoderaron de la estancia. «A mí esto me lo enseñaron mis abuelos. Es muy bonito. Cuando era un crío, con ocho años o así, empecé las danzas», afirmó Iván de Cos, que forma parte del grupo 'Virgen de las Nieves'. «Si no me equivoco, hasta ahora no he fallado ningún año. Pero creo que se está perdiendo un poco la tradición y eso me da pena, me habría gustado que hoy hubiera habido más gente». Puede que la asistencia no fuese tan alta como la de otras ediciones, pero el entusiasmo estuvo por las nubes. Los aplausos que recibió Camus hicieron temblar a la parroquia y la emoción de cara a las actuaciones folclóricas se saboreaba incluso antes de adentrarse en el lugar.

El programa se completó con una blanqueada acompañada de la banda de gaitas de Robert y Javi, seguida de la final de bolos de la categoría infantil y cadete, organizada por la peña El Lobio. Y a las 18.00 horas, uno de los momentos más esperados:la apertura del recinto ferial.

Un día de muchas emociones, reencuentros y convivencia. Ahora, la Virgen de las Nieves descansa. Rememora con cariño los momentos que los devotos le han regalado este año. Pero también se prepara para crear más recuerdos junto a los fieles habitantes de Tanos en 2026. Más y mejor.