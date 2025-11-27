El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Así será el edificio que albergará las quince viviendas de alquiler asequible de El Zapatón, en Torrelavega. DM

Las 15 viviendas de El Zapatón se vuelven a licitar con un 24% más de presupuesto

El proyecto se reactiva por más de 3 millones de euros para asegurar su ejecución tras quedar desierto el anterior concurso

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

El Gobierno de Cantabria ha reactivado la promoción de quince viviendas de alquiler asequible proyectadas en el barrio de El Zapatón, en Torrelavega, con ... una nueva licitación que supera los 3 millones de euros. Se trata del segundo intento para adjudicar unas obras que el pasado 20 de octubre quedaron desiertas tras no presentarse ninguna empresa al concurso público convocado por la Consejería de Fomento, dentro de la cual se enmarcan las políticas de vivienda. Aquel revés obligó a detener el calendario previsto y a revisar el pliego, un análisis que ahora se traduce en un incremento del presupuesto del 24% con el objetivo de hacer más atractiva la actuación para el sector.

