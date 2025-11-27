Las 15 viviendas de El Zapatón se vuelven a licitar con un 24% más de presupuesto

El Gobierno de Cantabria ha reactivado la promoción de quince viviendas de alquiler asequible proyectadas en el barrio de El Zapatón, en Torrelavega, con ... una nueva licitación que supera los 3 millones de euros. Se trata del segundo intento para adjudicar unas obras que el pasado 20 de octubre quedaron desiertas tras no presentarse ninguna empresa al concurso público convocado por la Consejería de Fomento, dentro de la cual se enmarcan las políticas de vivienda. Aquel revés obligó a detener el calendario previsto y a revisar el pliego, un análisis que ahora se traduce en un incremento del presupuesto del 24% con el objetivo de hacer más atractiva la actuación para el sector.

El consejero del área, Roberto Media, ha anunciado la nueva salida a licitación del proyecto, con un presupuesto actualizado de 3.034.058 euros y un plazo de ejecución de quince meses. La actuación, que será cofinanciada con fondos europeos, se desarrollará en el solar de la Avenida de la Constitución número 4, una parcela propiedad del Ejecutivo regional que fue cedida a la empresa pública Gesvicán para levantar el edificio. El anuncio ya figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público y supone un paso decisivo para retomar una promoción considerada prioritaria dentro de las políticas autonómicas de vivienda.

La primera licitación, lanzada con un presupuesto base de 2,46 millones, no recibió propuestas, un hecho que sorprendió a la propia Consejería, dado que el proyecto contaba con la redacción del estudio M2 Arquitectos, la dirección facultativa adjudicada y las catas del terreno ya realizadas. La falta de ofertas truncó la previsión anunciada por Media en mayo, cuando situó el arranque de las obras antes de que finalizara el año. Tras el concurso desierto, el Gobierno inició un proceso interno para evaluar qué ajustes podían favorecer la concurrencia. El resultado es un refuerzo económico sustancial que, según el consejero, ofrece mayores garantías de viabilidad en un contexto de costes de construcción elevados.

Ampliar Los trabajos de cata de suelo realizados en mayo Luis Palomeque

El nuevo edificio previsto en El Zapatón contará con cinco plantas y un total de quince viviendas distribuidas a razón de tres por nivel. El plan incluye un hogar de un dormitorio, seis viviendas de dos habitaciones y otras ocho de tres, con una superficie cercana a los 1.200 metros cuadrados. Según detalló Media, el proyecto destaca por «sus excelentes calidades», con especial atención al aislamiento térmico y a la eficiencia energética para reducir consumos. La actuación devolverá a uso residencial un espacio que durante años ha funcionado como aparcamiento gratuito en pleno centro urbano, con alrededor de medio centenar de plazas.

El retraso generado tras el concurso desierto ha tenido impacto también en los plazos de transformación urbana previstos para esta zona. Hasta que la obra arranque, el estacionamiento continuará operativo, una circunstancia que prolonga la situación actual a la espera de que la nueva licitación sí consiga adjudicatario. Para Torrelavega, donde el alquiler vive una presión creciente, la incorporación de estas quince viviendas de protección supone un refuerzo esperado. El Ayuntamiento y el Gobierno han coincidido en colocar la ampliación del parque público como una prioridad, especialmente en un contexto donde los precios medios del alquiler rondan los 650 euros mensuales. En su momento, el Ejecutivo regional avanzó que los alquileres protegidos serán al menos un 30% más bajos, situándose previsiblemente alrededor de los 455 euros para un piso tipo de dos habitaciones.

El impulso de El Zapatón se enmarca en una estrategia más amplia para aumentar la oferta de vivienda protegida en la capital del Besaya. Media recordó que también están en marcha otras dos promociones: la rehabilitación del edificio municipal de Marqueses de Valdecilla y Pelayo, en La Inmobiliaria, que permitirá crear doce viviendas adicionales, y la construcción de 42 pisos en El Valle (Sierrapando) mediante un procedimiento público-privado.

Con la nueva licitación, la Consejería confía en encarrilar definitivamente un proyecto que había avanzado con notable agilidad hasta octubre. Ahora, el reto pasa por lograr competencia empresarial y adjudicar los trabajos para que la obra pueda iniciarse en los próximos meses.