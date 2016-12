"Tengo un acuerdo verbal con el Gobierno para que el Racing no reciba dinero del Presupuesto"

Rubén Gómez acaba de firmar con el Gobierno de Cantabria un acuerdo que desbloqueará el Presupuesto de Cantabria después de dos meses de negociaciones. Inseparable de su tabaco de liar y con fama de buen encajador en el Parlamento, el portavoz de Ciudadanos ha desbancado a Podemos como socio del bipartito para sacar adelante las cuentas de 2017. Pero lejos de descorchar champán, el diputado reconoce que no se fía del Ejecutivo cántabro, señala errores de bulto en el documento y limita la implicación del partido de Albert Rivera a los ochenta puntos recogidos en el acuerdo firmado el pasado lunes con Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos.

–¿Tan malo es el Presupuesto?

–No es ni malo ni bueno. Es su ejecución la que hay que valorar. Se trata sólo de una declaración de intenciones. Sí que hay cuestiones con las que no estamos de acuerdo, pero que son difíciles de tocar porque no son exclusivas de este año. Me he llevado una sorpresa muy desagradable, por ejemplo, cuando he visto cómo se gestionan los cursos de formación del paro. Te atan a un proyecto de cuatro años ineficiente y sin sentido. Con 40 millones de euros atados e invertidos en algo que no te va a producir nada.

–Nada más firmar el acuerdo dijo que ni éste es el Presupuesto de Ciudadanos ni lo van a ejecutar ustedes. ¿Se están poniendo la venda antes de la herida?

–No, sólo constato una realidad. Es evidente que hay cosas indefendibles. ¿Están los ingresos inflados? Sí. Entonces, ¿cómo podemos apoyar un Presupuesto en esas condiciones? Pues porque no podemos cambiar todo. Sólo somos dos diputados y no estamos en el Gobierno. ¿Cómo lo solucionamos? Dando una serie de prioridades, unas medidas útiles que traerán beneficio para Cantabria. Dentro de nuestras limitaciones intentamos que los cántabros sufran el menor perjuicio posible.

El mismo día de la firma oficial nos levantamos de la mesa y estuvimos a punto de romper el acuerdo»

–Estará de acuerdo, entonces, con el PP y Podemos cuando tachan las cuentas de «irreales».

–Respeto lo que dicen todos. Podemos apoyó el documento del año pasado y creía que las cifras se iban a cumplir. También prometió que si les engañaban en los ingresos iban a presentar una moción de censura contra el consejero de Economía. Pues ni lo uno ni lo otro. El problema, quizás, es que hasta ahora eran el socio del Gobierno y no les ha gustado dejar de serlo. Y en cuanto al PP... La actual Consejería de Economía no se caracteriza, precisamente, por su capacidad para crear cosas nuevas. Es bastante cómoda. Se limita a mantener lo hecho en el pasado. Esas partidas ficticias e irreales fueron creadas, en su día, por el PP. Más que si los ingresos están hinchados o no, me preocupa más la ejecución del Presupuesto, cómo se gaste el dinero que tienes.

–¿Se fía de que se cumplan los ochenta compromisos o están dando un salto de fe?

–Económicamente no me fío del Gobierno, pero espero que cumplan con lo que hemos firmado. Nuestro acuerdo no incluye cumplir con el objetivo de déficit, se limita a los ochenta puntos: no subir los impuestos, la gratuidad de los libros de texto, ayudas a los autónomos, prioridad al alquiler social... Todo lo que está fuera de eso es responsabilidad del Gobierno, no nuestra.

–Se han opuesto tajantemente a que el Gobierno inyecte dinero en el Racing, ¿por qué no lo han incluido como una de sus condiciones para aprobar el Presupuesto?

–Es un asunto que tratamos en las reuniones iniciales, pero no entra dentro del acuerdo porque no tiene sentido en el contexto, igual que no aparece en la Ley de Medidas un capítulo sobre el Plan General de Santander. Lo que sí tenemos es un acuerdo verbal con el Gobierno para ambas cosas. Tanto para que el dinero para el Racing no salga del Presupuesto como para que no se incluyan unas normas transitorias por la anulación del plan urbanístico de la capital.

El problema de Podemos es que hasta ahora eran el socio del Gobierno y no les ha gustado dejar de serlo»

–¿No hubiera sido mejor dejar lo del Racing por escrito para asegurarse de que el Gobierno cumpla?

–Insisto, se ha hecho verbal y no escrito porque no entra dentro del contexto del Presupuesto. El Gobierno ya sabía antes de sentarse a hablar con nosotros que esta cuestión no iba a poder llevarla adelante. Es más, en las cuentas no aparece ninguna partida para el club.

–No hay ninguna partida nominativa, pero Revilla ya explicó cómo se iba a hacer: cada Consejería transferiría 135.000 euros para sumar ese millón anual para el Racing.

–Eso no se va a hacer. De los presupuestos no va a salir ese dinero.

–Entonces, ¿está absolutamente convencido de que el Gobierno de Cantabria no va a dar dinero al Racing?

–Es la promesa que me han hecho. Creo en ella y no tienen por qué mentirme. Hemos llegado a un acuerdo verbal por el que eso no va a ocurrir.

–¿Se ha deteriorado la relación de Ciudadanos con el PP del Ayuntamiento por su negativa a solucionar ahora, en la Ley de Medidas, la anulación del Plan General?

–No me consta que haya un malestar. No he vuelto a hablar con la alcaldesa desde que la felicité por su nombramiento, pero no tendría problema en hacerlo y en explicarle nuestra postura. Esto es política regional y aquí el que decide es el Parlamento. Cada uno en su ámbito es libre de actuar.

Revilla no llamó en ningún momento a Rivera para facilitar el acuerdo. ¿Si lo hizo el PSOE? No digo ni que sí ni que no»

–Han frenado la reforma fiscal, ¿por qué no quiere que se suban los impuestos a las rentas más altas, como se pretendía, por ejemplo, con el de Sucesiones?

–Nadie ha dicho eso. El incremento impositivo era para todo tipo de rentas. El de Sucesiones quizás no, pero sí el de transmisiones. Era para todos. Con las herencias podríamos haber entrado en una negociación por tramos de renta, pero hemos ido a por algo más sencillo para no alargar el debate: paralizar todas las subidas. Además, consideramos que ese, en concreto, es un impuesto injusto porque se paga dos veces por lo mismo. Igual que el de Patrimonio.

–Llama la atención de que el documento con los ochenta compromisos no vaya acompañado de una memoria económica que garantice fondos para cada uno.

–La tendremos cuando se registre el Presupuesto en el Parlamento.

–Pero algunas medidas detallan el dinero necesario y otras son intenciones sin cuantificar.

–La responsabilidad, en ese caso, es del Gobierno, que es el que tiene las cifras. Confío en que lo cumplan.

–¿Detrás de este acuerdo hay una estrategia política para tener más visibilidad?

–Lo que ha pesado en esta negociación ha sido frenar la subida de impuestos y el resto de medidas. Nada más. Lo que se ha buscado es lo que se ha conseguido.

–¿Y ahora será más complicado hacer oposición dura?

–No, me temo que será mucho más fácil. Tenemos un acuerdo y nos lo tomamos muy en serio. No pedimos locuras, sino cosas beneficiosas y realistas. No hemos exigido 120 millones más para generalidades. Hemos propuesto medidas muy concretas que no suponen grandes despilfarros. Calculamos que supondrán entre 30 o 40 millones de euros. Por eso vamos a poder exigir mucho. No vamos a pasar ni una.

«No hemos propuesto locuras, sino medidas concretas y realistas. Exigiremos mucho y no vamos a pasar una»

–¿Sin el órdago de Podemos, su exigencia de cesar a Salvador Blanco al frente de Sodercán, el Gobierno no se hubiera acercado a Ciudadanos?

–Cuando se pone como condición innegociable para sentarse a hablar el cese de Blanco, el Gobierno no lo puede aceptar. Se crea una barrera y una distancia insalvables. Todos hemos madurado en esta legislatura y hemos visto hacia dónde ha evolucionado Podemos: desde un partido socialdemócrata a la clásica Izquierda Unida con otro nombre. Respetable y legítimo, pero es lo que es. Van hacia un extremo y nosotros lo hacemos en otro sentido: al centro, la estabilidad y la moderación.

–¿Llamó Revilla a Rivera para facilitar el acuerdo?

–Me consta que no ha habido ninguna llamada del presidente.

–¿No han recibido ninguna directriz del partido?

–Ha habido contactos, pero no por parte de Revilla. De Madrid me han llamado para que les contara cómo iban las conversaciones. Y su respuesta siempre fue la misma: sentarse a negociar sí, pero la decisión final la tomamos en Cantabria.

–Entonces, el contacto con Rivera fue por parte del PSOE.

–No digo ni que sí ni que no.