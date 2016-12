"Los impuestos fueron nuestra línea roja, la del bipartito fue Sodercán"

–¿Puso el Gobierno como exigencia no mover Sodercán a Industria y que siguiera en manos del PSOE?

–Nuestra línea roja en la negociación fueron los impuestos. Para el Gobierno fue Sodercán. Pusimos encima de la mesa la opción de que volviera a la Consejería de Industria, pero se nos dijo claramente que no se iba a mover de donde está. A mí me gusta buscar soluciones, no encerrarme y ponerme a dar vueltas alrededor de los problemas. A cambio hemos conseguido mayor control de las empresas públicas, con todos los grupos representados sin remuneración.

–¿Por qué esa obsesión con Sodercán?

–La oposición no convirtió a esa empresa en noticia. Fueron el PRC y el PSOE los que hicieron de ella la piedra filosofal de su negociación del acuerdo de legislatura. Es la herramienta económica más potente del Gobierno, pero también un arma de doble filo. Te puede ayudar con el modelo que quieres implantar, pero si lo malgastas estás perdiendo mucho dinero.

–¿Algún momento de las negociaciones fue tan tenso que se plantearon levantarse de la mesa?

–Sí. De hecho lo hicimos. Les invité a volver a negociar con otros grupos y si encontraban otro acuerdo mejor, pues no pasaba nada. Sorprendería saber cuándo estuvimos a punto de romper el acuerdo...

–Sorpréndame.

–El mismo día de la firma oficial, el pasado lunes, con los medios de comunicación ya convocados.

–¿Qué sucedió?

–El Gobierno quería hacer unos cambios de última hora. Un malentendido con el asunto de la gratuidad de los libros de texto. Nosotros apostamos porque fuera una medida inmediata, implantada desde el próximo año. En principio dijeron que costaría 200.000 euros, pero nos llamaron horas antes de la firma para decirnos que iba a suponer mucho más dinero y no se podía asumir. Un pequeño choque solucionado rápidamente.