Héctor Moreno llega a Cantabria en medio de las críticas

El delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, ha avanzado hoy que el nuevo jefe superior de Policía, Héctor Moreno, cuyo nombramiento ha sido criticado por diversos partidos políticos y por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, llegará esta semana a la comunidad autónoma.

Las críticas por este nombramiento surgieron la semana pasada después de conocerse que Moreno había sido condenado en 1994, cuando era agente en Madrid, por la Audiencia Provincial de la capital por torturas y detención ilegal y que su pena fue conmutada por el Gobierno en 1998.

A preguntas de los periodistas hoy, Ruiz ha destacado que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y el director general del Cuerpo Nacional de Policía, Germán López Iglesias, consideran a Moreno como "la persona idónea" para dirigir la Jefatura Superior de Cantabria.

Y ha avanzado que el nuevo jefe superior llegará esta semana para iniciar una ronda de contactos por Cantabria, antes de su toma de posesión, para la que el delegado del Gobierno ha precisado que no hay una fecha prevista.

En cuanto a las críticas, Samuel Ruiz ha argumentado que no puede hacer una valoración sobre Héctor Moreno porque no le conoce, aunque ha explicado que sí que ha hablado con él por teléfono y que éste le "ha transmitido su disponibilidad y completo compromiso con el desarrollo de su profesión en Cantabria".

Sin prejuicios

Con el que no ha hablado es con el presidente regional, porque no se ha dirigido a él para abordar este asunto. "Y por tanto yo no he tenido que conversar con él respecto a este tema en ningún momento", ha alegado, al tiempo que ha insistido en que "a diferencia" de Revilla no puede valorar este nombramiento porque no conoce a Moreno.

"A quien sí conozco es al ministro del Interior, conozco al director general del Cuerpo Nacional de Policía, que son los que han determinado que Héctor Moreno era la persona idónea para dirigir la Jefatura Superior de Policía de Cantabria. Y a eso me tengo que remitir", ha apostillado.

Samuel Ruiz tampoco tiene ningún conocimiento sobre la carta que Revilla aseguró el pasado miércoles, 19 de abril, haber enviado a Zoido para pedir explicaciones sobre este nombramiento y que "como casi todas sus declaraciones hace a través de los medios de comunicación", ha añadido el delegado del Gobierno.

"En este caso, yo he tenido ocasión de hablar con el ministro del Interior, creo recordar que fue el jueves, y el jueves no había recibido ninguna carta. Que eso no quiere decir que no se haya enviado, pero el correo postal, a veces, no es inmediato", ha rematado Ruiz antes de participar en un acto de la Fundación de Huérfanos de la Policía en Santander.