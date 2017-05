"El convenio del Reina Sofía se firmará cuando la financiación sea sostenible"

"En vez de presionar y lanzar ultimátums, que colaboren para encontrar una solución". El consejero de Cultura, Ramón Ruiz, respondió ayer a Íñigo de la Serna con la misma contundencia con la que el ministro de Fomento y exalcalde de Santander había dicho un día antes que la instalación de la sede asociada del Museo Nacional Reina Sofía en la capital cántabra podía "irse al traste" por la postura del Gobierno regional que, en su opinión, había pasado del "desinterés" a la "oposición" al proyecto.

Ruiz descartó mensajes "catastrofistas" y aseguró que el Ejecutivo cántabro está trabajando por "encontrar una solución" a los problemas de financiación que existen y que se han convertido en el caballo de batalla de los últimos meses. "Nuestro departamento jurídico dice que las cuatro propuestas que ha hecho el Ayuntamiento de Santander no son viables", explica el consejero. "Como ya hemos señalado muchas veces, si se dan las condiciones que habíamos acordado, no habrá ningún problema, pero hay que hacer la financiación jurídicamente viable y sostenible. Y en eso estamos. Llevamos tiempo intentando que lo que hemos acordado, que es que el Ayuntamiento paga la obra por menos de diez millones de euros y que luego el Gobierno de Cantabria lo devuelve en diez años, sea compatible con no acumular deuda y déficit en la comunidad", explicó. El consejero anunció que, en estos momentos, el Ejecutivo estudia crear un consorcio "exclusivamente" para este proyecto. Una "posible" solución, aunque invitó al Estado y al Ayuntamiento a que "si tienen ellos otra, nos lo digan, porque hasta ahora sus propuestas no encajan con lo que dicen los servicios jurídicos del Gobierno".

Ramón Ruiz: "No me planteo una fecha cerrada: se firmará cuando se den las condiciones. Y en vez de presionar, les invito a que colaboren"

Ramón Ruiz desveló que hay otra opción que ya planteó el abogado del Estado en la ultima reunión: el Ayuntamiento se encarga de hacer toda la obra por iniciativa municipal y, una vez hecha, hace una cesión de uso al Gobierno regional "y entonces nosotros nos haríamos cargo de ello".

Al titular de Cultura le sorprende la "beligerancia" utilizada tanto por De la Serna como por la alcaldesa Gema Igual. "Parece que han confundido al Gobierno con uno de esos grupos que están enfrentados en el PP de Cantabria", lanzó de forma irónica. "Los ultimátums son mensajes de guerra, no creo que ayuden a la convivencia", insistió Ruiz en torno a la afirmación del ministro el sábado, cuando advirtió de que, si no se firma el 24 de mayo el convenio, hay un "evidente riesgo" de que los cántabros se queden sin la sede asociada del Reina Sofía en el antiguo inmueble del Banco de España de la capital y se vaya a otro lugar, "algo que lamentaremos toda la vida", incidió el exalcalde. "Yo no me planteó una fecha cerrada, será el 24, el 25, el 26 o cuando sea, pero siempre que se cumplan las condiciones. No podemos firmar cuestiones que alteren la deuda de la comunidad o que jurídicamente no estén bien trabadas", contesta el consejero en una nueva demostración de que los tempos que tienen ambas partes son bien diferentes.