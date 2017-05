La bandera de 'Potes' vuelve a Eurovisión

Ropa, calzado cómodo como para aguantar toda una noche de parranda, el neceser, gafas de sol y por supuesto, la bandera de España con la palabra 'Potes' escrita bien grande y en negro. Una vez más, y van ocho, el cántabro Lucas Cabo ha hecho la maleta para vivir en directo el Festival de Eurovisión. Forma parte de la directiva del Club de Fans y su sorprendente parecido con el representante español de este año, Manel Navarro, provoca no pocas confusiones. "Me han hecho fotos y hasta entrevistas pensando que era él. Me voy a poner una camisa de flores", bromea Cabo, que ya está en Kiev (Ucrania) desde el 5 de mayo. El parecido es razonable, pero si estuviera en su pellejo sabría que: "España no tiene nada que hacer este año".

El empresario cántabro, autónomo de 40 años, está indignado. "Las personas que han dirigido esta delegación han demostrado que no están a la altura para organizar este tipo de concursos, desde la preselección de nuestro candidato, con los rumores de tongo, hasta el paupérrimo interés en el certamen. Los españoles no apoyamos esta candidatura. Esperemos que al menos no le silben el día de su actuación". Los enfados se suavizan cuando uno está de vacaciones. Así que no todo es indignación. "Kiev nos ha sorprendido. Es una ciudad cargada de historia. Aquí hay mucha gente que habla castellano incluso mejor que el inglés", explica.

Cabo lo volverá a hacer. Se colocará en el lugar exacto para que las cámaras graben la bandera. Así, de paso, su abuela también. Un guiño que comenzó hace seis años: "Lo pinté porque mis abuelos querían localizarme, les dije que buscaran la palabra Potes. Esa insignia viene conmigo siempre. Es lo primero que meto en la maleta, aunque mi abuelo no vive ya, yo la sigo llevando. Aquí es una de las más conocidas. Este año la acompaña una bandera portuguesa donde también pone Potes. Es, junto a Italia, uno de los grandes favoritos para ganar el certamen y espero que ganen los lusos".

No es el único cántabro en Ucrania. Cabo ha conseguido que dos amigos viajen con él hasta Kiev y, de paso, publiciten la tierra. Se trata de conocer y dar a conocer. "Ellos también viajan con la bandera española. En una de ellas aparece escrito 'Cantabria' y en la otra 'Peñacastillo'", explica.

Algo ha cambiado desde el último festival. Europa ha cambiado. O la han obligado a hacerlo. "Hay una extrema seguridad", apunta Cabo. La Gran Alfombra Roja que se instala en cada una de las ediciones este año estaba poco concurrida. "Pero por las noches, en el Euroclub (discoteca), se recibe a cientos de fans de todos los países participantes. Celebramos fiestas hasta altas horas de la madrugada y cada noche cerramos españoles y portugueses... ¿por qué será?".