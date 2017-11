Alto Campoo recibe con nieve al nuevo director de la estación

En menos de dos días, Alto Campoo ha recibido dos cosas que llevaba semanas esperando: los primeros copos de nieve del otoño y la llegada de un nuevo director para organizar la puesta en funcionamiento de la estación de cara a la próxima temporada de esquí, que si la meteorología lo permite comenzará el próximo 1 de diciembre.

El catalán Juan Antonio Font Carrera, máximo responsable de la estación de La Molina entre 1999 y 2013, visitó este lunes las instalaciones de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur) en la comarca campurriana por primera vez desde que el pasado viernes el Gobierno de Cantabria le designara como nuevo responsable de Alto Campoo. De esta forma, se puso fin a un complicado proceso de búsqueda de un director después de la baja voluntaria del anterior, David Aja, y la renuncia del primer candidato escogido, José Antonio Carnicer. Éste, a pesar de haber ganado el concurso público que hizo Cantur, finalmente declinó el puesto.

Pese a esta circunstancia, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, defendió este lunes en el Parlamento que no ha habido vacío de poder y que a la hora de hacer la selección entre los 19 nombres que estaban sobre la mesa el criterio que ha primado ha sido el de la experiencia. «En ningún momento hemos querido nombrar a nadie a dedo. Si no, lo habríamos hecho desde el principio», respondió ante las acusaciones de Rubén Gómez, de Ciudadanos. «Lo importante es que venga nieve. Si no, nos da igual que haya director o no», dijo ante las críticas de la oposición.

Los encargados de entregar el testigo a Font Carrera fue su antecesor, David Aja, y el director de Cantur, Javier Carrión, quienes le presentaron a su nuevo equipo y a todo el personal de la estación y le comunicaron detalles sobre su funcionamiento y los retos a los que va a tener que hacer frente como máximo responsable de Alto Campoo. Carrión también le informó de los trabajos para la puesta a punto de la infraestructura que ya se están llevando a cabo.

Las últimas nevadas, aunque todavía insuficientes, permiten pensar que esta temporada puede ser algo más positiva que la anterior. Entonces, la falta de precipitaciones privó a muchos aficionados a los deportes de invierno de disfrutar de más tiempo en las pistas. Sólo en la madrugada de ayer se registraron más de 13 centímetros en la cota de 1.750 metros de altura, tal y como recoge Meteocampoo. Este espesor se suma a los dos centímetros que ya cayeron durante la noche del sábado al domingo. Para hoy, la previsión anuncia que continuarán las nevadas, pero serán algo menos copiosas y concentradas en la segunda parte del día.