ARCA propone «el polígono de Hinojedo» para instalar la depuradora sustituta de Vuelta Ostrera Cantabria La asociación ecologista ha pedido al Ministerio «rescatar y evaluar» la opción del polígono | Díaz Tezanos cree que esta opción «conllevaría la apertura de un nuevo proceso» DM . Santander Lunes, 19 marzo 2018, 17:58

ARCA pide a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) «rescatar y evaluar» la opción del polígono industrial de Hinojedo (Suances) como emplazamiento para instalar la depuradora que sustituirá a Vuelta Ostrera. Así lo ha planteado en las alegaciones presentadas al estudio de impacto ambiental de las alternativas a la depuradora de Vuelta Ostrera.

En el estudio de impacto ambiental sobre las alternativas a la actual estación depuradora de aguas residuales (EDAR) se planteaban siete posibles ubicaciones: Cuchía, Vuelta Ostrera 2, a 300 metros de la existente; la Isla de Solvay, Cudón (Miengo), Riaño-Sniace, Borroñal (Hinojedo, Suances) y La Tablía (Suances), emplazamientos que «todos ellos tienen algún tipo de problema», según ARCA.

La alternativa que plantea la asociación está a 1,3 kilómetros de la actual depuradora, pero no figura entre las siete opciones que baraja el Ministerio. Sí estuvo en las primeras quinielas, pero se descartó por encontrarse en zona inundable, según los mapas del Gobierno regional y de la propia Confederación.

Opinión de Díaz Tezanos

Cuestionada por la propuesta del colectivo ecologista, la vicepresidenta de Cantabria y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha señalado que, al ser una opción suprimida para la segunda fase de información pública, si se considera por parte del Ministerio «conllevaría la apertura de un nuevo proceso».

En este sentido, Díaz Tezanos ha explicado que ahora es la Confederación Hidrográfica, y en definitiva el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del que depende, quien deben estudiar las «numerosas» alegaciones presentadas a este estudio.

Concretamente, la Confederación ha recibido 165 alegaciones a las siete posibles ubicaciones planteadas en el estudio de impacto ambiental para la sustitución de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera. Las alegaciones proceden de los ayuntamientos afectados, -Torrelavega, Suances, Miengo, Santillana del Mar y Polanco-, así como de asociaciones y partidos.

Los argumentos de ARCA

En sus alegaciones, ARCA pide «reconsiderar y evaluar» la alternativa del polígono industrial de Hinojedo. Y es que el colectivo ecologista se muestra «completamente de acuerdo» con el criterio general de la Confederación de restringir cualquier construcción en áreas inundables, sostiene que los mapas empleados para hacer el trabajo «presentan límites de unidades que no tienen ningún sentido desde el punto de vista geomorfológico, con límites regulares, por lo que no se entiende qué criterios se han empleado, ya que no figuran en el trabajo de evaluación de impacto ambiental consultado».

«No están claros los criterios técnicos empleados», ha opinado ARCA, que sostiene que para desechar tres de las alternativas inicialmente consideradas con fundamento en su condición de inundables -entre ellas la del polígono de Hinojedo- es «preciso que se hubiera realizado un estudio específico y riguroso sobre la inundabilidad del área, especialmente de las propuesta de Hinojedo y de Requejada que, a juicio de esta asociación y, por ese orden, serían las alternativas más adecuadas».

Así, piden «reconsiderar y evaluar» la alternativa de Hinojedo, «agotando todas las opciones de diseño para conseguir ubicar la EDAR dentro del polígono industrial y fuera de la zona inundable».

Pequeña zona inundable

ARCA señala que, según los planos del estudio de impacto ambiental, «sólo una pequeña porción», la esquina al sur, invadiría la zona inundable, un inconveniente que considera «superable» si se diseña adecuadamente la depuradora.

«En las distintas alternativas evaluadas se puede comprobar cómo su diseño se acomoda a las necesidades del terreno en el que se emplaza. En este caso, debe actuarse de la misma manera y diseñar la EDAR para que pueda ser emplazada dentro del ámbito del Suelo Urbano Productivo de Hinojedo, según la clasificación del PGOU de Suances», propone.

Como otro argumento, apunta que esta ubicación está lejos del dominio público y fuera de la servidumbre de costas; es una superficie ya consolidada desde antiguo por usos portuarios e industriales, con suelo degradado; no provoca un impacto paisajístico importante, al estar situada en un entorno industrial, y no afecta a suelos de alta capacidad agrológica, ni a especies de flora o fauna de la Red Natura 2000.

También argumenta que guarda la distancia de 100 metros al núcleo residencial más próximo y, al estar situada en la misma margen de la actual EDAR, se mantendría el mismo emisario, sin tener que construir un nuevo emisario como el que se propone para las alternativas ubicadas en la margen derecha de la ría.

Además, añade que se mantendría la misma red de colectores, con una menor ocupación de suelo, dado que se sitúa a 1.300 metros de la existente.

El polígono industrial de Requejada, la otra alternativa de ARCA

Plantea ARCA que «sólo» en el caso de que quedara demostrada la imposibilidad de emplazar la EDAR en el polígono industrial de Hinojedo y, ante la idoneidad ambiental del resto de alternativas estudiadas, se propone como nueva alternativa una parcela desocupada en el polígono industrial de Requejada.

ARCA aclara que no se está haciendo referencia a la alternativa rechazada del Puerto de Requejada, sino a una alternativa de emplazamiento distinto en su polígono industrial.