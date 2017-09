«Atajado» el brote de legionela que causó un muerto en Liérganes Piscina del Balneario de Liérganes / Andrés Fernández Los otros doce afectados, vecinos de Asturias, Castilla y León, Madrid, Cataluña y Valencia, además de Cantabria, evolucionan favorablemente NACHO GONZÁLEZ UCELAY SANTANDER. Viernes, 22 septiembre 2017, 07:55

El responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad, Luis Viloria, dio este jueves por «atajado» el brote de legionelosis detectado hace un mes y medio en las instalaciones del Balneario de Liérganes, germen que provocó la muerte de un cliente del establecimiento y afectó a otros doce que evolucionan favorablemente.

«No esperamos nuevos casos, porque todas las personas que resultaron afectadas estuvieron en el balneario antes del 7 de septiembre», que es la fecha en la que sitúa Viloria el final del periodo de contagio. «A ver, se trata de un establecimiento turístico y, como tal, suele recibir clientes de otras comunidades, lo cual dificulta la notificación inmediata de la aparición de un caso. No es raro que tarde en conocerse. Pero si a día de hoy no hemos recibido más comunicaciones de nuevos pacientes, no creo que vayan a producirse ya más».

«Pensamos que, en realidad, se produjeron dos brotes consecutivos» Luis Viloria. Vigilancia Epidemiológica

Por eso, el brote de legionelosis se da por cerrado definitivamente con una persona muerta y doce afectadas de las que no han trascendido apenas datos, porque del fallecido no se sabe absolutamente nada y del resto solo se conoce que diez eran clientes llegados al balneario desde Asturias, Castilla y León, Madrid, Barcelona y Valencia y que los otros dos tenían domicilio en Cantabria. «Uno de ellos recibió el alta hace unos días y el otro esta mañana», anunció Viloria.

Según explicó después el jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, el brote de legionelosis detectado en el Balneario de Liérganes surgió a pesar de que el establecimiento «cumple a rajatabla todos los controles de sanidad ambiental que se exigen a estas instalaciones». Es más, no solo cumple la normativa vigente sino que, afirma Viloria, «la dirección de este establecimiento acostumbra a tomar medidas adicionales».

Esto no quiere decir que la legionela, germen que vive de manera muy diseminada en la naturaleza, «no pueda, en un momento dado, adentrarse en un circuito de agua, que es la forma que tiene de acceder para provocar una contaminación en instalaciones como estas; en balnearios, en torres de refrigeración y demás...».

«No es fácil que surja un brote, pero nadie está libre de que pueda suceder» Fernando Terán. Balneario de Liérganes

En este caso concreto, cree él, la legionela lo hizo en dos ocasiones. «Pensamos que primero se produjo un brote, que se atacó el 7 de agosto con la paralización de las instalaciones respiratorias y de niebla del balneario, y, de seguido, otro más», de ahí que la docena de afecciones fueran detectadas en sendas oleadas consecutivas: cinco en agosto y el resto en septiembre.

Viloria, que asegura que las medidas adoptadas para atajar el brote «fueron del todo punto eficaces», defendió el cierre parcial del balneario porque los resultados obtenidos de los análisis que fueron practicados en las zonas que se infectaron «no recomendaban el cierre total», una acción, aseguró el especialista, «demasiado drástica».

Habla la dirección

En este sentido, el director del Balneario de Liérganes, Fernando Terán, que lamentó «esta situación», deseó «una pronta recuperación» a las doce personas afectadas y trasladó sus «condolencias» a la familia del cliente fallecido, aseguró que los responsables del establecimiento han colaborado en todo momento con las autoridades.

«Hemos seguido con toda rigurosidad los protocolos establecidos y cumplido todas las acciones que se nos han sugerido y recomendado», precisó el director, que subrayó que su establecimiento no ha obrado así únicamente durante esta crisis. «También antes de que esto sucediera hemos cumplido siempre con la normativa establecida para instalaciones como estas», aclaró Terán, que, por otra parte, reconoció que «no es fácil que en un balneario surja un brote de legionela como este por los controles que se practican», pero recordó que «nadie está libre de que esto pueda suceder en alguna ocasión».

Calla la Consejería

Quien no se ha pronunciado al respecto es la Consejería de Sanidad, que, después de haber ocultado durante un mes y medio este suceso -saldado con una persona muerta y otras doce afectadas- y de esperar a que este periódico revelara el caso para confirmarlo públicamente, seguía ayer esquivando cualquier declaración al respecto.

Lejos de prestarse a facilitar los detalles aún desconocidos del brote de legionela, y a explicar por qué lo ha escondido durante 45 días, la Consejería de Sanidad obstaculizó a este periódico su acceso directo a la consejera, María Luisa Real, con la que no pudo entrevistarse por «razones de agenda».

Según justificó su director de gabinete, Carlos Pesquera, la consejera «tiene una reunión con dos coroneles para presentar un congreso sobre sanidad militar» que no le dejaron tiempo, se ve, para aclarar tan gravísimo suceso.