Los cien incendios forestales surgidos en los últimos cuatro días han sido «premeditados»

«Los montes no arden solos. Es una maldición»

El director general del Medio Natural del Gobierno de Cantabria no pone paños calientes a la hora de señalar el origen de los incendios forestales. «No cabe hablar de negligencia. Sí de premeditación. Y en muchos casos, con nocturnidad y alevosía», dice Antonio Lucio. De hecho, asegura que la gran parte de los siniestros de estos días se han iniciado a partir de las ocho de la tarde, «cuando no hay luz, no pueden actuar los medios aéreos y cuando más fuerte soplaba el viento». Yfrente a posibles dudas sobre la naturaleza del problema, Lucio deja claro que «los montes no arden solos. Es una maldición», se lamenta porque «no es forma de manejar el monte de ninguna manera. Les da igual las consecuencias o los daños. Provocando incendios en estas condiciones es una temeridad. Juegan a la ruleta rusa».