La negociación despeja el camino hacia un acuerdo para frenar la huelga de pediatras DM Sanidad y el Sindicato Médico acercan posturas, aunque reconocen que «hay mucha distancia aún», y se emplazan a una reunión «clave» el próximo lunes ANA ROSA GARCÍA Santander Viernes, 17 noviembre 2017, 10:06

Nadie lanza las campanas al vuelo aún, porque «todavía hay mucho que concretar», pero las negociaciones entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Sindicato Médico empezaron ayer a despejar el camino hacia un acuerdo para frenar la huelga de pediatras, convocada justo para dentro de una semana (24 de noviembre). Ambas partes salieron satisfechas de su último encuentro, celebrado por la mañana, reconociendo que esta vez sí habían acercado posturas, «aunque aún es mucha la distancia que nos separa», apuntó Alfonso Romano, subdirector de Recursos Humanos del SCS. «Si en algo coincidimos es en que esta huelga no es necesaria. Y a partir de ahí vamos a poner todo el empeño en las conversaciones para buscar soluciones», añadió.

Desde el comité negociador, que lidera el Sindicato Médico, admitieron también que, a diferencia de la actitud mostrada por la Administración en los últimos meses, «por primera vez vemos buena voluntad y diálogo, aunque aún no se han alcanzado las condiciones para que se pueda desconvocar la huelga». Pero ya apuntan «cierta esperanza» de poder llegar a un acuerdo y «evitar un conflicto que en modo alguno deseamos». Todo dependerá de lo que pase el próximo lunes, cuando se han emplazado a una reunión que consideran que será «clave».

Uno de los puntos que ha posibilitado ese primer acercamiento es la disposición de la Consejería de Sanidad a establecer filtros para racionalizar los flujos de demanda no programada (es decir, sin cita previa) que llega a los centros de salud. Una especie de 'triaje' para identificar si el motivo de esa consulta que está fuera de la agenda del pediatra y que en teoría debería estar motivada por una urgencia, realmente lo es. Esta solución tendría la misma aplicación para los médicos de familia.

«El problema que tenemos en la Atención Primaria de Cantabria es cómo filtras esa demanda que es la que añade presión asistencial a los profesionales. Está claro que nos corresponde a nosotros establecer mecanismos para controlar esto», subrayó Romano, que apuntó a dos vías posibles: «La educación sanitaria, que requiere tiempo, para que la población haga un uso responsable de los recursos sanitarios, y que los servicios de admisión de los centros se encarguen de filtrar la demanda en función de las necesidades». Se entiende que el efecto de esta medida aliviaría en parte la sobrecarga denunciada por los facultativos y que es una de las principales razones que han motivado la huelga.

«Flecos» por cerrar

El subdirector de Recursos Humanos aseguró que «nos están llegando muchas quejas de los profesionales sobre el tipo de pacientes que se atienden fuera de la agenda de citas, cuya patología no tiene gravedad como para ir de urgencia». Ahora bien, queda por definir la fórmula para gestionar y clasificar toda esa demanda no programada. Será uno de los «flecos» que se abordarán el próximo lunes. En cambio, no se esperan avances sobre la petición de los pediatras de cobrar un complemento por la autocobertura (atender a pacientes de los compañeros que están de baja o libranza) realizada en el horario de mañana.

«En la cuestión económica no hay ningún movimiento, tenemos que ajustarnos a la legalidad vigente», reiteró Romano. Como alternativa, una de las propuestas que ya se está estudiando es la posibilidad de ampliar el horario por las tardes para atender a pacientes de un cupo diferente al propio. En este caso, sí serían abonadas como horas extra.

Entre las exigencias del Sindicato Médico se incluía también la garantía de que no se utilizarán como sustitutos a los pediatras de área (aquellos que tienen repartida la jornada entre dos o tres centros), el respeto a los horarios de trabajo para favorecer la conciliación familiar y suprimir la autocobertura mediante la contratación de sustitutos. En este sentido, desde el Servicio Cántabro de Salud argumentan que «se acaban de firmar 56 nombramientos de continuidad de un año de duración a médicos de familia, más otros cuatro de seis meses. De ellos, ocho se han ofrecido de forma voluntaria para sustituir a pediatras». Además, recuerdan que se han incorporado cuatro pediatras a las nuevas plazas creadas y próximamente lo harán otros dos -la mayoría captados de otras comunidades-. Cabe recordar que esos dos puestos se pensaban cubrir con profesionales de Valdecilla, una idea que tuvo que descartarse ante el malestar generado en el servicio de Pediatría.