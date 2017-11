Sanidad ficha a pediatras de Valdecilla y de otras comunidades para atender en los centros de salud

Prórrogas de jubilación a cuatro pediatras y tres médicos de familia

La falta de pediatras en Atención Primaria se arrastra desde hace años y las jubilaciones no han hecho sino agravar el problema. Por eso, la Consejería de Sanidad, que no es muy partidaria de conceder prórrogas –lo que ha llevado a despedir en los últimos años a miembros de una generación de médicos ‘históricos’ de Valdecilla, algunos de ellos muy a su pesar– ha tenido que alargar la vida laboral de sus profesionales de Atención Primaria para no dejar más coja aún a una plantilla carente de sustitutos. En la actualidad, cuatro pediatras y tres médicos de familia disfrutan de esa prórroga, al tiempo que se están tramitando otras dos peticiones, también de médicos de Primaria.