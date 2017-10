Sanidad ofrecerá horas extra por la tarde a pediatras y médicos de familia para aliviar la sobrecarga El sindicato CSIF juzga que «esta medida por sí sola es insuficiente si no va acompañada de otras soluciones» para atajar la problemática derivada de la falta de profesionales ANA ROSA GARCÍA Santander Sábado, 14 octubre 2017, 07:43

La Consejería de Sanidad ofrecerá a partir de la próxima semana a médicos y pediatras de Atención Primaria la posibilidad de hacer horas extra por las tardes para aliviar la sobrecarga laboral que soportan por las mañanas.

La medida se enmarca en el programa especial de optimización del rendimiento asistencial en zonas básicas de salud del Servicio Cántabro de Salud que se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno. Se busca con ello paliar la problemática generada por la falta de sustitutos y, a la vez, rebajar la crispación existente entre los profesionales de los centros de salud desbordados por la autocobertura o, lo que es lo mismo, por tener que asumir las consultas de los compañeros que se quedan de baja o vacaciones y no tienen sustitutos.

La solución que plantea el departamento que dirige María Luisa Real consiste en ofertar a los profesionales de Atención Primaria que por la mañana alcancen las 35 consultas, ampliar dos horas su jornada laboral por la tarde (una opción de carácter voluntario y remunerada) para atender a pacientes que no sean de su propio cupo, es decir, para cubrir la demanda de compañeros ausentes.

Una cobertura extra, prevista hasta el 31 de diciembre y que contará con una dotación presupuestaria de 50.000 euros, que se concretará en once consultas por tarde. Si es acertada o no, dependerá de la respuesta que obtenga. De entrada, el sindicato CSIF considera que «este plan de choque trata de reparar la sobrecarga asistencial de los médicos y pediatras de Atención Primaria», pero tiene claro que por «sí solo es insuficiente». A juicio de Margarita Ferreras, presidenta del sector sanitario de CSIF, «si esta es la primera de una serie de medidas encaminadas a solucionar los problemas que arrastra el sistema sanitario por el déficit de profesionales, bienvenida sea, pero, si se queda solo en esto, está claro que no va a solucionar nada».

La propuesta ya se había abordado en mesa sectorial y en distintas reuniones con la Gerencia del SCS y de Atención Primaria ante la insistencia de los sindicatos de reconocer el trabajo extra y mantenido en el tiempo de los médicos de familia y pediatras. «De alguna manera hay que compensar ese esfuerzo», declara Ferreras, pero «con esto no basta». Por eso confía en que prosperen otras propuestas, como la convocatoria de «un foro de diálogo para que Sanidad escuche a los pediatras, conozca de primera mano sus problemas y las soluciones que plantean. Me consta que ya ha habido los primeros contactos».