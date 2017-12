Las «líneas rojas» de Podemos impiden un acuerdo con el Gobierno para aprobar el Presupuesto Antonio 'Sane' PRC y PSOE ven «imposible», tras la reunión de hoy, un pacto con la formación morada, aunque las negociaciones no están rotas y seguirán buscando un acuerdo hasta el pleno del viernes ENRIQUE MUNÁRRIZ y PILAR CHATO Santander Miércoles, 20 diciembre 2017, 19:16

Una hora y media de tensa reunión y un final sin acuerdo. Ese es el resultado del encuentro que esta tarde han mantenido diputados de Podemos y representantes del PSOE y del PRC, así como el consejero de Economía, Juan José Sota, para tratar de alcanzar un acuerdo que permita a la formación morada respaldar los presupuestos de Cantabria y 'salve' a los socialistas de votar junto a Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos y considerado tránsfuga por buena parte del Parlamento.

Al salir de la cita, los portavoces socialista y regionalista han señalado que Podemos ha llegado a la reunión con unas líneas rojas «imposibles» de aprobar y con poco margen para adaptarse a una negociación. «Unas propuestas de máximos, en vez de unos mínimos y falta de cintura para negociar», se han quejado ambos partidos, que a pesar de todo no cierran la puerta a que el viernes a última hora -en pleno debate ya de los Presupuestos en el Parlamento- se alcance un acuerdo, «pero hoy por hoy lo vemos complicado».

Las enmiendas que Podemos mantiene aún vivas en esta negociación con el PSOE suponen un recorte de 17 millones de euros en partidas que estarían dentro de las consejerías as. Esto, por supuesto, ha desatado un gran malestar entre los diputados del PRC. Y tan solo habría un recorte de 4 millones en las consejerías socialistas.

La lectura desde Podemos es otra. La diputada Verónica Ordóñez ha lamentado que se está «boicoteando» el acuerdo por la negativa del PRC a aceptar su propuesta de ley para la Renta Social Básica y la Ley de Vivienda, un enfado que se acrecienta teniendo en cuenta que el acuerdo de Podemos para facilitar la investidura de Miguel Ángel Revilla, pasaba, precisamente, por esa renta social. Sobre el resto de propuestas, que afectaban a unos 17 millones de euros de las consejerías regionalistas y a cuatro de las socialistas, Podemos estaba dispuesto a transigir en algunas cosas, pero no se ha llegado a negociar. En la reunión, en la que a ratos se han escuchado algunas voces más altas que otras, el portavoz del PRC, Pedro Hernando, le ha echado en cara a Podemos que no había entregado al PRC ningún documento con sus propuestas, algo que a los podemitas no les ha parecido nada extraño dado que a esta reunión les había convocado el propio PSOE y, siendo socios de Gobierno, lo lógico es que entre ellos se lo hubieran facilitado.

En la reunión han estado presentes Víctor Casal, portavoz parlamentario del PSOE; Juan José Sota, consejero de Economía; Pedro Hernando, portavoz del PRC; Rosa Valdés (PRC), José Ramón Blanco (Podemos), Verónica Ordóñez (Podemos), Luis del Piñal (Podemos) y Mercedes González (Podemos).

La negociación del Presupuesto de Cantabria se ha vuelto surrealista en las últimas horas, desde que el secretario general del PSOE, en contra de la opinión del PRC, su socio en el Gobierno, forzase esta reunión 'in extremis' con Podemos para pactar el documento sólo 48 horas antes de su votación en el Parlamento. Y eso a pesar de que el acuerdo con Juan Ramón Carrancio ya se ha visto materalizado durante el debate en comisión de las enmiendas parciales, en el que el ex de Ciudadanos y los partidos del Gobierno han votado juntos, tanto para respaldar como para rechazar enmiendas.

A pesar de que la reunión convocada esta tarde ha acabado sin acuerdo, las enmiendas que Podemos ya había retirado como paso previo al encuentro, ya quedarán fuera del debate. La intención de ese paso era facilitar el pacto y evitar que los presupuestos dependan del voto de Juan Ramón Carrancio, que ya tiene pactado con el Ejecutivo su voto a favor del Presupuesto.

En este escenario, Juan Ramón Carrancio ha asegurado que «le parece bien» que PSOE y PRC «intenten asumir otros compromisos con otras fuerzas políticas» al margen de los que él ha planteado para buscar su apoyo a los Presupuestos de 2018, aunque «espera» que un acuerdo con Podemos no haga que suban los impuestos que él, con sus enmiendas, «ha retocado».

Este diputado ha afirmado que «no le preocupa mayormente» que estos partidos busquen el apoyo de otros después de haber admitido sus enmiendas, y ha señalado que las medidas que él ha puesto sobre la mesa para otorgar su apoyo a los Presupuestos y conseguir que salgan adelante «no tienen por qué ser excluyentes» con que PRC y PSOE intenten buscar acuerdos con otras formaciones.

El malestar en el PRC, que ha aumentado con estas últimas novedades, lleva creciendo desde que el domingo se desayunaron en una entrevista de este periódico con Zuloaga que ni él ni el PSOE se habían sentando a negociar con un «tránsfuga» y que no tenían ninguna intención de dar luz verde a las cuentas con el ex de Ciudadanos. Sus declaraciones obligaron a reaccionar al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien le mandó un mensaje claro:«No voy a consentir que me alborote el gallinero», al tiempo que le pedía que «se tranquilice un poco porque bastantes problemas hay como para encima chinchar».

Y en medio de tanto dime y direte, el PP también ha tomado la palabra para acusar a Zuloaga de tratar de «escapar» de las consecuencias del acuerdo que su partido y el PRC han cerrado con un «tránsfuga».«Si ahora se arrepiente, apechugue y ahorre el espectáculo a los cántabros», ha señalado la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, quien dice que nadie se cree que Zuloaga, «el gran muñidor de los consensos en torno al Presupuesto», haya estado al margen de la negociación con Carrancio que ha mantenido el consejero de Economía.