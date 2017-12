Zuloaga desoye a Revilla y trata de frenar el acuerdo del bipartito con Carrancio María Gil Lastra El PSOE mandó a sus diputados ayer por la mañana reiniciar la negociación con Podemos y reunió a sus consejeros por la noche para tratar de esquivar «el apoyo del tránsfuga» ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Miércoles, 20 diciembre 2017, 07:12

El apoyo de Juan Ramón Carrancio al Presupuesto de Cantabria se ha convertido en un cartucho de dinamita que puede terminar estallándole en las manos al Gobierno. El secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, prendió ayer la mecha de los explosivos al intentar frenar el acuerdo del bipartito con el diputado del Grupo Mixto que estaba solo a falta un apretón de manos. Una decisión que descolocó a su propio grupo parlamentario y, más aún, al PRC, su socio en el Gobierno. La dirección socialista dio la orden a sus cinco diputados por la mañana de iniciar de cero las negociaciones con Podemos para evitar el trago de recibir el apoyo del que ellos consideran un «tránsfuga», y después convocó de urgencia anoche a sus cuatro consejeros -Economía, Sanidad, Educación y Vicepresidencia- para salvar 'in extremis' las líneas rojas impuestas por los morados durante las negociaciones -que hasta ayer mismo el PSOE calificaba de insalvables-.

Como si se tratase de un terremoto, la decisión de la dirección socialista tuvo réplicas inmediatas. El primero en sufrir los temblores fue Juan Ramón Carrancio, al que ya empieza a acabársele la paciencia ante los continuos desprecios del PSOE. Tenía prevista una reunión para cerrar los flecos administrativos que quedaban pendientes antes de sellar el acuerdo, después de que los diputados regionalistas y socialistas hayan aprobado sus enmiendas y su reforma fiscal en la Comisión de Economía y se hayan incluido ya como parte del Presupuesto que se votará el viernes.

La segunda, y quizás la más importante, fue la que sacudió al PRC. Sus dirigentes fuman en pipa desde que el domingo se desayunaron en una entrevista de este periódico con Zuloaga que ni él ni el PSOE se habían sentando a negociar con un «tránsfuga» y que no tenían ninguna intención de dar luz verde a las cuentas con el exCiudadanos. Sus declaraciones obligaron a reaccionar al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien le mandó un mensaje claro: «No voy a consentir que me alborote el gallinero», al tiempo que le pedía que «se tranquilice un poco porque bastantes problemas hay como para encima chinchar». Y, por si no había quedado suficientemente claro, el lunes fue la diputada regionalista Rosa Díaz la que reconoció que el Gobierno -PRC y también el PSOE- «había negociado con Carrancio y llegado a un acuerdo». Una desautorización en toda regla a la postura que mantiene Zuloaga.

Los diputados socialistas piden por escrito a la dirección que les indique lo que deben votar el viernes

Redoblar el pulso a Revilla

Lejos de amilanarse y agachar la cabeza ante estos avisos, el líder socialista ha decidido redoblar un pulso y dar un puñetazo en la mesa para demostrar su autoridad ante los regionalistas. Aunque en la dirección del PSOE tratan de restar importancia cada vez que Revilla hace alusiones a su partido, sus declaraciones han escocido bastante. Zuloaga avisó de que quería remplazar el voto del exCiudadanos por una alianza con las fuerzas progresistas y, según fuentes cercanas a él, está dispuesto a intentarlo hasta el final.

«No voy a defender un pacto para aprobar el Presupuesto con ningún tránsfuga y Carrancio es un tránsfuga que se presenta por Ciudadanos y que a lo largo de la legislatura deja de estar con ese partido», reconoció el socialista este domingo. Pero lo que nadie esperaba era este golpe de timón a 72 horas de la votación. Y menos el mismo día que Revilla se encontraba en el cierre de la campaña catalana apoyando explícitamente y brindando con cava con Miquel Iceta, candidato del PSOE a la Presidencia del Generalitat.

Las enmiendas yase han incorporado al Presupuesto Por mucho que el PSOE cumpla el mandato de Zuloaga y llegue a un acuerdo con Podemos, sólo podrán tumbar las enmiendas parciales y la reforma fiscal del diputado Juan Ramón Carrancio votando en contra del documento que ellos mismos han elaborado. Las iniciativas planteadas por el parlamentario del Grupo Mixto fueron aprobadas en la Comisión de Economía con los votos favorables de regionalistas y socialistas, a pesar de que ahora se quieren desmarcar, y ya se han incorporado directamente al documento que se votará el jueves. La única forma posible de que no se aprobasen sería que Zuloaga ordenase votar en contra de su propio Presupuesto, que ha defendido en público en tantas ocasiones, así como sus consejeros, y volver a proyectar uno nuevo con los acuerdos a los que hipotéticamente llegarían con Podemos. En cualquier caso, obligaría a repetirse todo el trámite desde el principio y, sin duda alguna, tendría consecuencias en el pacto de Gobierno que firmaron regionalistas y socialistas.

La decisión pilló con el pie cambiado hasta a los diputados socialistas que, ante los últimos acontecimientos, han decidido pedir por escrito a la Ejecutiva que les indique explícitamente su voto para el viernes. Los parlamentarios, cuatro de cinco afines a la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos y críticos con la dirección, acatarán la orden de Bonifaz a rajatabla pero quieren guardarse las espaldas ante el giro que han dado los acontecimientos durante las últimas horas. Están a tres días de la votación y no tienen claro qué deben hacer. La misiva la firman todos excepto el portavoz parlamentario, Víctor Casal. Algo similar les ocurrió a los consejeros del Gobierno que habían negociado directa o indirectamente con Juan Ramón Carrancio la aprobación de sus enmiendas y temían que ahora se les descuadraran las cuentas.

Al cierre de esta edición, las fuentes consultadas confiaban en que Zuloaga recapacite y dé marcha atrás a su intención de retomar las negociaciones con Podemos. Los morados, por su parte, consideran que todo es una «pantomima» y no habían recibido ninguna llamada .