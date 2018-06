El obligado descanso del exministro Íñigo de la Serna y Mariano Rajoy, en la estación de AVE. / EFE Íñigo de la Serna se posiciona discretamente para hacerse un hueco en la nueva cúpula del PP E. M. SANTANDER. Domingo, 10 junio 2018, 07:51

Íñigo de la Serna guarda silencio. El jueves se despidió de su cartera de ministro de Fomento con un apretón de manos con su sucesor, José Luis Ábalos, el hombre fuerte de Pedro Sánchez y el amo de llaves de Ferraz. Por entonces ya andaba inmerso en plena mudanza. Su repentina e inesperada salida le obligó a dejar la casa de Fomento, en la que residía desde hace 18 meses junto a su pareja. Su idea es quedarse en Madrid, al menos por el momento, ya que su novia se trasladó a la capital a trabajar cuando Mariano Rajoy le reclamó para sustituir a Ana Pastor al frente del departamento con mayor capacidad inversora.

El teléfono no le ha dejado de sonar desde que fue relevado del cargo para conocer qué piensa hacer con su futuro. Él repite que se ha tomado un tiempo para reflexionar sobre la nueva etapa que ahora se le abre. Es un descanso obligado, forzado por los acontecimientos. Al saltar a Madrid tuvo que renunciar al bastón de mando como alcalde de Santander y a su escaño como diputado en el Parlamento de Cantabria. A diferencia de la mayoría de sus compañeros en el Gabinete, al no concurrir en la lista autónomica en las últimas elecciones generales no puede refugiarse en el Congreso de los Diputados para batirse el cobre con su sucesor en las sesiones de control. Durante dos años tendrá, por ley, numerosas incompatibilidades para trabajar en un sector muy relacionado con su profesión. Eso sí, disfrutará del 80% de su sueldo.

Tiene por delante un amplio periodo remunerado para barajar sus opciones: desde luchar contra Miguel Ángel Revilla por la Presidencia de Cantabria en 2019, algo que él siempre ha descartado y que desde su entorno siempre han defendido que no entraba en sus planes, hasta plantar batalla por el liderazgo del PP nacional para suceder a Mariano Rajoy frente a Alberto Núñez Feijóo. En Génova y en la prensa de Madrid que sigue los pasos de los populares dicen que se está moviendo estos días para tomar posiciones para hacerse un hueco en la cúpula del partido y ligan su futuro al de Soraya Sáenz de Santamaría.