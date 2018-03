Los pediatras reactivarán el conflicto en mayo «al incumplir Sanidad el acuerdo» El Sindicato Médico recurre a la «mediación» de Revilla ante la «nula capacidad de diálogo de la consejera», a quien invitan a «reflexionar sobre si es la persona más idónea para el cargo que ostenta» ANA ROSA GARCÍA Santander Viernes, 23 marzo 2018, 07:27

Los pediatras de Atención Primaria se sienten «engañados» y no dudarán en reactivar el conflicto. Cuatro meses después de la firma del acuerdo de salida de huelga, el Sindicato Médico denunció que «la Consejería de Sanidad ha incumplido prácticamente todos los puntos» que se recogían en él. Ni se ha establecido un día fijo a la semana para la prolongación de jornada, como se había negociado para acabar con las rotaciones; ni se ha pagado adecuadamente la autocobertura a los pediatras (por asumir el trabajo de compañeros ausentes) -mejora que tenía que haberse hecho extensible a los médicos de familia por encontrarse en las mismas condiciones, y que tampoco se ha hecho-, ni se han mejorado los contratos para retener a los médicos residentes...

En rueda de prensa, el vicepresidente del Sindicato Médico, Santiago Raba, detalló la lista de incumplimientos que les empuja a replantear un nuevo calendario de movilizaciones, que anuncian para mayo, en vista de la «nula capacidad de diálogo» de la consejera», María Luisa Real. Y la prueba -dijo- es que «solo nos hemos podido reunir tres veces en estos dos años y medio de legislatura», mientras que con su antecesora, María José Sáenz de Buruaga (PP), «hubo hasta 30 encuentros». Raba asegura que desde hace cuatro meses son víctimas de «un absoluto bloqueo sindical» por parte de una Consejería «ideologizada» y «que ha demostrado un comportamiento sectario».

«Somos incómodos para la Administración, porque denunciamos los problemas y les llevamos la contraria. Por eso, se niegan a reunirse con nosotros», remachó el secretario general, Vicente Alonso. No descartan incluso «adoptar medidas jurídicas por obstrucción a la libertad sindical». Sobre esta situación informaron el miércoles al presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, que «es consciente de lo que tiene en casa» y se ha ofrecido a ejercer de «mediador», apuntó Raba.

La organización sindical invita a la consejera «a hacer una profunda reflexión personal sobre si realmente está haciendo bien las cosas y si es la persona más idónea para el cargo que ostenta», teniendo en cuenta que son «sus propios compañeros, los profesionales de Atención Primaria, los que primeros que se le están poniendo en huelga». A su juicio, «el problema no es la Gerencia de Atención Primaria», cuya dimisión ha pedido el sindicato CSIF, sino que «hay que apuntar más arriba, al gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, y a la propia consejera», apostilló Alonso.

Llegados a este punto, el Sindicato Médico insiste en que Real «ha mentido de forma consciente y premeditada a los ciudadanos» al «usar la excusa de la falta de médicos para ocultar lo que en realidad es una falta de recursos suficientes para contratar». Por eso se pregunta, «si tiene la obligación de presupuestar el coste de sustituir al 100%, ¿cómo es posible que ahora no tenga dinero? ¿A dónde ha ido ese dinero?» El sindicato repitió que «el problema de Cantabria no es la falta de médicos, sino el maltrato sistemático de sus profesionales por parte de la Administración a la hora de contratarlos, que es lo que les lleva a irse donde les ofrecen más estabilidad laboral». Según avanzó, «de los 28 médicos que acaban su residencia este año, solo se quedarán en Cantabria entre 3 y 5 porque el gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, ya les ha dicho que sólo podría contratar a la mitad y sin garantizar contratos anuales porque no hay dinero, habida cuenta de que el 70% son extracomunitarios y necesitan un contrato anual para poder quedarse».

La organización no tiene dudas de que Sanidad firmó el acuerdo de fin de huelga, que aún no se ha publicado en el BOC, «con la clara intención de no cumplirlo, simplemente como una manera de ganar tiempo e ir agotando la legislatura». Cree que «lo que quiere» la Consejería es que impugnen el acuerdo por la vía judicial para que, así, sea la siguiente Administración la que, «dentro de tres o cuatro años, cuando haya una sentencia, cargue con la responsabilidad». Pero «no vamos a caer en esa trampa», enfatizó Raba, que en nombre de los 80 pediatras de Atención Primaria aseguró que no cesarán hasta que «se cumpla la última coma» de lo comprometido con el objetivo de que estos especialistas «no acaben desapareciendo de los centros de salud por intereses economicistas de unos malos gestores».