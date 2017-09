La Policía ha abortado en lo que va de año 321 intentos de inmigrantes de colarse en el ferri

«Santander no les gusta tanto»

Los 321 intentos de intrusión en Santander nada tiene que ver con la avalancha que se produce en el puerto de Bilbao (en agosto ya llevaban 1.885 interceptaciones de polizones), donde también opera Brittany Ferries y la presión de los inmigrantes se ha convertido en un problema. «Aquí, en Santander, está mucho más tranquilo que en Bilbao. Sin comparación. Ha subido un poco ahora, pero poca cosa. Es que en Bilbao se había desmadrado, pero las autoridades han apretado y la situación vuelve a estar en su sitio», señala Manuel Pascual, director de la naviera en España, al recordar la presión de los inmigrantes en Bilbao por utilizar sus barcos como lanzadera hacia Gran Bretaña. Tanto que Brittany llegó a pedir a las autoridades portuarias bilbaínas mayor vigilancia y más medios para atajar aquella marea humana .

Debido a esa avalancha y a los perjuicios económicos que ocasionaban los polizones, la naviera llegó deslizar su inquietud por el problema hasta el punto de insinuar a las autoridades competentes que se repensarían parte del negocio en aquel puerto. «Pero nunca pensamos en irnos, como se llegó a decir», afirma Pascual.

Al aumentar los medios y efectivos y apretar los controles en Bilbao, se ha detectado que una parte de esos inmigrantes albaneses se trasladó hacia el puerto cántabro. «Pero Santander no les gusta tanto», sostiene Pascual. ¿Y por qué no les gusta tanto? Habría razones estratégicas y logísticas que responderían esa pregunta. Por ejemplo, el perímetro del puerto de Bilbao tiene más de ocho kilómetros de vallas, frente a los escasos dos kilómetros de los muelles de Maliaño, y existe un monte, el Serantes, pegado al Superpuerto bilbaíno desde el que pueden vigilar a la Policía. Además, en Santander la naviera Brittany Ferries trabaja menos remolques no acompañados (los que se dejan sin cabeza tractora) que en Bilbao, donde dos veces por semana zarpa el ‘Pélican’, un buque ‘ro-ro’ que puede cargar hasta cien remolques, en tanto que en el ‘Cap Finistere’, por ejemplo, entran a lo sumo veinte. En Santander «hay menos tráfico de remolques y, por tanto, tienen menos oportunidades. Además, aquí hay más vigilancia».