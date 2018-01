Puertos del Estado asegura que el polígono de La Pasiega «no es de interés para el Puerto de Santander» Terrenos de Llano de La Pasiega en los que el Gobierno de Cantabria pretende construir un centro logístico que ya anunció en 2006 / Antonio 'Sane' Un informe técnico «no considera estratégico» el núcleo logístico de más de dos millones de metros cuadrados que el Ejecutivo regional quiere construir ENRIQUE MUNÁRRIZ Y JOSÉ EMILIO PELAYO Santander Domingo, 28 enero 2018, 15:31

El polígono industrial del Llano de La Pasiega (Piélagos), considerado como el «proyecto de legislatura» por el Gobierno bipartito PRC-PSOE, puede estallar por los aires y convertirse tan sólo en papel. Al menos las perspectivas no son nada halagüeñas tras conocerse que un informe interno de Puertos del Estado echa por tierra que esa actuación industrial y logística sea crucial y necesaria para el desarrollo del Puerto de Santander. El documento es tan negativo como categórico: «El PSIR del Llano de La Pasiega no tiene interés desde el punto de vista del posicionamiento estratégico del puerto (Santander) y como alternativa a las posibilidades de crecimiento del mismo de acuerdo con un análisis técnico». Y sentencia: «Resulta totalmente injustificada la participación de la Autoridad Portuaria en el proyecto ni como impulsora ni en la posible contribución económica al mismo».

El informe de Puertos del Estado –entidad adscrita al Ministerio de Fomento y de la que depende orgánicamente el Puerto de Santander y, por tanto, la Autoridad Portuaria– supone un golpe directo en la línea de flotación de un proyecto que para el propio Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, es la «gran actuación» de su actual mandato, al implicar la habilitación de más de dos millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial y el desarrollo de un corredor logístico, siempre anunciado como clave para permitir el crecimiento del puerto de Santander y propiciar flujos industriales.

Precisamente esa necesidad portuaria es una de las bases de la justificación del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) que desde hace más de una década se quiere hacer realidad en las 258 hectáreas de La Pasiega, un proyecto cuya relevancia ya fue anticipada por el primer Gobierno bipartito presidido por Miguel Ángel Revilla.Fue en abril de 2006 cuando Dolores Gorostiaga, vicepresidenta de Gobierno, dio cuenta de que en la reunión semanal del Ejecutivo regional se había aprobado la importancia de ese nuevo espacio industrial y su declaración de interés regional. Pasados años y gobiernos, en 2017 se retomó el proyecto por parte de la Consejería de Industria que dirige Francisco Martín.

Hasta ahora, el desarrollo de La Pasiega se ha vendido como un paso fundamental que tendrá como directo y principal beneficiario al Puerto de Santander. Un hecho que toma carta de naturaleza en la necesidad de su crecimiento y en la imposibilidad de realizar nuevos rellenos en la lámina de agua de la bahía santanderina. Es más, en ese supuesto Revilla fue concluyente en su intervención en el Foro de Economía de El Diario Montañés celebrado en septiembre de 2017. «El Puerto es un gran activo de la región y debe crecer fuera, porque no se volverá a rellenar ni un metro cuadrado de bahía», espetó, para remachar con el vaticinio/promesa de que «en dos años estará en marcha el polígono industrial de La Pasiega», su «gran proyecto de legislatura».

Esos buenos presagios chocan ahora con otra realidad. El informe de Puertos del Estado –elaborado este mismo mes– rechaza que La Pasiega sea el proyecto que necesita, y denuncia, además, que hasta la fecha la Administración regional cántabra no se ha puesto en contacto con su entidad para explicar sus propósitos. Eso sí, tiene información a través de los datos que le ha remitido Jaime González, presidente de la Autoridad Portuaria de Santander; una descripción que se corresponde con «el resumen facilitado por la consultora McValnera», a la que el Ejecutivo regional adjudicó la redacción del PSIR de Piélagos por 140.000 euros.

Precisamente el informe de Puertos del Estado supone no sólo una «enmienda a la totalidad» al proyecto de Cantabria, sino también una desautorización de Jaime González. Porque hasta ahora el presidente de la Autoridad Portuaria siempre se ha mostrado proclive al proyecto de La Pasiega e incluso lo ha considerado como una solución al crecimiento portuario, un pronunciamiento que ha reiterado en distintos foros públicos. De ahí que el informe de Puertos del Estado suponga frenar a González, que accedió al cargo en la actual legislatura a propuesta del bipartito (es su competencia) aunque su dependencia jerárquica y presupuestaria cuelgue de Puertos del Estado. Una ‘dualidad’ compleja a la hora de posicionarse cuando las Administraciones afectadas discrepan y se enfrentan.

El documento técnico de Puertos explica que los consultores contratados para redactar el PSIR utilizan al Puerto de Santander como la gran excusa para avalar el proyecto de La Pasiega. «De acuerdo con el documento del consultor –dice el informe–, la justificación principal del desarrollo del PSIR viene motivada por el elevado y renovado interés del Puerto de Santander en participar en el proyecto e impulsar la implantación de una nueva terminal intermodal ferroviaria, instalaciones logísticas e industriales portuarias, así como instalaciones no portuarias actualmente en suelo portuario». Y el informe añade que «la documentación del consultor señala (literalmente) que la promoción y desarrollo del PSIR de Llano de La Pasiega es uno de los objetivos estratégicos de la Autoridad Portuaria de Santander».

¿Es un beneficio para el puerto de Santander?

Consultora McValnera. SÍ Capacidad de tráfico ro-ro. El puerto de Santander atiende un trafico rodado anual de más de 500.000 vehículos. Los consultores consideran urgente aumentar la capacidad y añaden que La Pasiega resolvería la carencia. Almacenes en segunda línea. El Puerto lleva décadas planteando la puesta en marcha de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL). El proyecto de Piélagos resolvería esa necesidad histórica de almacenaje logístico. Reubicación de la Ciudad del Transporte. La consultora que redacta el PSIR indica que el polígono de La Pasiega permitirá sacar de la zona portuaria la Ciudad del Transporte, lo que abriría nuevos espacios para el Puerto de Santander. Centros logísticos de grandes operadores. Los defensores del proyecto de La Pasiega dan por hecho que grandes compañías y operadores logísticos seleccionarán el polígono para ubicar sus instalaciones y favorecer al Puerto. Reubicación de concesiones del polígono Actimarsa. El proyecto del Llano contempla nuevos espacios para acoger empresas y negocios que tienen actualmente concesiones en el polígono Actimarsa de la zona portuaria de Santander. Terminal de clasificación ferroviaria. La consultora sostiene que es uno de los pilares del proyecto y un gran valor añadido para el Puerto de Santander, ya que da por hecho el traslado del tráfico ro-ro al nuevo centro logístico.

Puertos del Estado. NO Capacidad de tráfico ro-ro. Puertos del Estado explica que el puerto de Santander tiene previsto resolver el déficit para almacenar vehículos con la construcción de un silo vertical que además liberaría espacios. Almacenes en segunda línea. El puerto tiene prevista una actuación a corto plazo con una inversión de 20 millones para almacenaje, promoviendo una actividad logística e industrial asociada a distintos segmentos de mercancía Reubicación de la Ciudad del Transporte. Puertos del Estado explica que la Ciudad del Transporte no es competencia estatal y sí del Gobierno regional y añade que la concesión de los terrenos expira en 2019 y que se acumulan deudas. Centros logísticos de grandes operadores. Puertos señala que las experiencias de implantar operadores logísticos alejados de las zonas portuarias han sido negativas. Cree que perjudicaría la viabilidad económica de la Autoridad Portuaria. Reubicación de concesiones del polígono Actimarsa. El informe de Puertos dice que no hay justificación jurídica ni técnica para el rescate de las concesiones. La vigencia del régimen actual hace inviable una evacuación generalizada de los agentes. Terminal de clasificación ferroviaria. El estudio de Puertos considera suficiente el conjunto ferroviario de Tanos y la ampliación de Muriedas para atender a medio plazo las necesidades ferroviarias del entorno del puerto.

Negación

Hecho ese relato y a renglón seguido, Puertos del Estado no duda en el desmentido directo: «Es importante señalar en este punto que esta actuación no está contemplada en ningún documento estratégico del Puerto de Santander, en particular, ni en el Plan de Empresa anual ni en el Plan Director del Puerto». No es no, es la proclamación de Puertos del Estado.

El rechazo se concreta todavía más porque el informe opta por ir ‘desmontando’ uno tras otro todos los argumentos que le afectan y que le relacionan directamente con la supuesta necesidad del polígono de Piélagos. Puertos explica que los consultores dan por hechas diversas ‘fortalezas’ del proyecto que incidirían positivamente en el puerto de Santander. Se describen como tales el aumento de tráficos ro-ro (importación y exportación de vehículos); la creación de capacidad para almacenes en segunda línea; la reubicación de la Ciudad del Transporte; la implantación de centros logísticos de grandes operadores; el cambio de localización de concesiones del polígono de Actimarsa y la implantación de una nueva terminal de clasificación ferroviaria. Aquí también el análisis hecho por los técnicos de la entidad pública estatal es finalista: «Este informe demuestra que las anteriores fortalezas y oportunidades para el Puerto de Santander no son tales».

Para demostrarlo, el documento interno de Puertos, al que ha tenido acceso este periódico, niega todos esos supuestos beneficios que se le atribuyen. Es más, insiste en que nadie ha contactado con la entidad, y al parecer tampoco con la empresa pública ferroviaria Adif, clave para construir la terminal ferroviaria que se describe en el proyecto y que es determinante.

Esa falta de comunicación contrasta con los pronunciamientos permanentes hechos por el Ejecutivo cántabro que considera «inexcusable» la participación de todas las Administraciones para hacer realidad su proyecto de centro logístico. Es más, el consejero FranciscoMartín siempre ha reiterado que sin el concurso de todas ellas será imposible acometer el polígono de Llano de La Pasiega enclavado en Piélagos.