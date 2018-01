Buruaga advierte: «Que nadie ponga el carro delante de los bueyes porque ahora, no toca»

Flanqueda por su Junta Directiva y en una intervención abierta a los medios de comunicación, algo que no es nada habitual, la presidenta del PP, María José Saénz de Bururga, respondió con contundencia al protagonista del día, Ignacio Diego y su despedida de la política, sus críticas a la gestión de la actual directiva y su órdago para que se Íñigo de la Serna el candidato a la presidencia de Cantabria: Sin citarle, le lanzó un dardo al asegurar que «nadie ponga el carro delante de los bueyes porque ahora, no toca» y «no es el momento». Y, ante los intentos de poner en marcha el reloj electoral, insistió en que «los tiempos del Partido Popular los marca el Partido Popular. Su dirección regional y, sobre todo, su nacional como siempre ha sido».

Lejos de amedrentarse ante los intentos de del expresidente regional y exlíder del PP y del sector crítico de presionar al ministro, Íñigo de la Serna, para ser el candidato del PP a la presidencia de Cantabria en 2019, Sáenz de Buruaga no descartó ser ella misma la candidata . «Lo que si estoy en condiciones de anunciar hoy es que, cuando llegue el momento, cuando toque estaré allí donde mi partido me lo pida. Como he hecho siempre en mi vida. Esa es mi mayor aspiración», recalcó la popular. Entre aplausos de cerca de un centenar de asistentes, Buruaga dijo que «no ha y que consentir que los enrredos internos hagan que los ciudadanos dejen de ver al PP como un partido de gobierno porque lo es» y, a su juicio, eso «hace daño a todos». También tendió la mano a todos los alcaldes, incluidos los críticos, y aseguró que «todos repetirán si quieren» y que les va a llamar uno a uno a partir del mes que vien para «constatar su disponibilidad». Después le seguirán los números uno de los municipios más importantes.

«La estrategia de reconciliación interna continúa dando frutos», ha sentenciado María José Sáenz de Buruaga en la Junta Directiva Regional. «Hemos pasado página», ha zanjado en un ejercicio claro por restar importancia al ataque de Diego, en un discruso en que ha insistido en que «sobre la candidatura autonómica y sobre mi persona, este partido tiene sus tiempos y sus procedimientos. Y los tiempos del Partido Popular los marca el Partido Popular. Su dirección regional y, sobre todo, su dirección nacional, como siempre ha sido».

El Comité Electoral Regional y el Nacional tendrán la última palabra; pero a nadie se le escapa que la presidenta ha contado siempre con el aval de Génova. Tanto es así que en una nueva muestra de apoyo el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, visitará Cantabria el póximo viernes, día 2, para sumarse a un acto público junto a la dirección regional.

«Hoy todos tenemos asignado un cometido. El mío, de momento, es dirigir el partido y el de mi amigo y compañero Íñigo de la Serna, el de seguir siendo Ministro en el Gobierno de Rajoy para el bien de Cantabria y de España», ha remarcado en respuesta al reto lanzado esta mañana por Ignacio Diego para que el exalcaldesea el candidato del PP a la presidencia de Cantabria en 2019

La estrategia del contraataque amable ha continuado cuando Sáenz de Buruaga ha tendido la mano a la colaboración con todos los alcaldes, incluidos los críticos con su presidencia. «Hoy es el día de reforzar nuestros equipos municipales». «Alcaldes que seguirán siendo alcaldes por el Partido Popular si ellos quieren, porque gozan de la confianza de su presidenta y de su partido para serlo», ha afirmado. Aún fue más clara: «Yo cuento con todos».

Y mensajes también para formaciones que surgen de criticos del PP como Lealtad Popular : «Lo que me preocupa es que en el PP esté quien quiera verdaderamente estar para unir, para sumar», si bien ha advertido de que hay cosas «incompatibles (...) el que quiera ser ser afiliado del PP no puede perteneder a otra asociación política. No expulsamos a nadie. Quienes lo hacen se apartan y se excluyen voluntariamente», ha recordado sin citarlos al exdiputado Carlos bedia (ya expulsado), y al ex director de Cultura, Joaquín Solanas, en proceso de expusión.

Sobre el proceso judicial abierto tras el Congreso del PP por la denuncia de varios integrantes de la candidatura de Ignacio Diego por presuntas irregularidades en los votos, Buruaga ha querido trasladar «un mensaje de tranquilidad, porque estoy convencida de que el PP hizo las cosas bien»»

En la intervención de Sáenz de Buruaga también ha habido espacio para el análisis de la coyuntura regional y el habitual varapalo para el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, de que dice que presenta «el peor balance de sus 20 años de responsabilidades en el Ejecutivo regional», un balance en el que citó 9 trimestres consecutivos creciendo por debajo de la media nacional y creando empleo a un ritmo inferior que el resto del país. Una radiografía en la que ha citado las criticas de la propia CEOE y los sindicatos mayoritarios a la falta de una «acción coordianada y coherente del Gobierno», a un «gobierno ausente» que no se ocupa de asuntos claves como el sistema de financiación autonómico y que está «socavando gravemente» la sostenibilidad financiera y la confianza social.

En este panorama, la líder de los populares cree que solo el Gobierno de Mariano Rajoy está funcionando para la comunidad. «A nosotros nos toca defender a la gente y defender a Cantabria frente a un proyecto caótico que nadie dirige», ha concluido la presidenta del PP, que ha cerrado su intervención arengando a los miembros de su partido a remangarse y trabajar «juntos».