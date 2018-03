Siete años después, el Gobierno PRC-PSOE vuelve a aprobar la Ley para la Igualdad

Ningún consejero tendrá agenda el 8 de marzo

Ningún consejero del Gobierno de Cantabria tendrá agenda pública el 8 de marzo y el Consejo de Gobierno, que habitualmente se reúne cada jueves, será aplazado al viernes con motivo de la huelga convocada para el Día de la Mujer.

Así lo ha señalado hoy la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, quien ya anunció la semana pasada el apoyo del Gobierno a la huelga del 8 de marzo.

Díaz Tezanos ha explicado, a preguntas de los periodistas, que los consejeros no tendrán una agenda pública ese día, lo que no quiere decir que no vayan a ir a trabajar.