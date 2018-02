Sota niega que el cese del interventor general se deba a desencuentros con él Gabriel Pér4ez, segundo por la derecha, durante la comisión de investigación de Ecomasa. / Andrés Fernández El consejero de Economía dice que la razón de los cambios es apostar por personas de una «nueva generación» y rechaza que la destitución esté relacionada con la auditoría de Valdecilla DM . Santander Viernes, 16 febrero 2018, 13:16

El consejero de Economía, Juan José Sota, ha negado hoy que el cese del interventor general, Gabriel Pérez Penido, responda a desencuentros entre los dos, porque, según ha subrayado, «siempre» ha respetado la función del interventor y no se entromete en el trabajo de los órganos de su departamento. Y, tras ello, ha asegurado que detrás de este cese «no hay ninguna auditoría» del Hospital de Valdecilla -cuya presentación estaba prevista para hoy mismo pero se ha descartado-. No obstante, sí que ha recordado que la Intervención General tiene pendiente desde hace dos años emitir un informe sobre el contrato programa para la conclusión de ese centro hospitalario. «Quien haya transmitido esa información no es veraz», ha apostillado.

Juan José Sota ha recalcado, en varias ocasiones, que la razón para el cese del interventor general, que obliga a las otras dos sustituciones, según ha precisado, es apostar por personas de una «nueva generación», pero con «amplia experiencia» dentro de la Administración regional.

«Esta es una apuesta clara, por parte del Gobierno de Cantabria y de mi consejería, por la cantera y por los jóvenes que tenemos en nuestra administración, que son unos magníficos servidores públicos, con magnífica formación y una brillante trayectoria, ya demostrada al servicio de Cantabria», ha resumido.

Sota ha defendido que estos cambios se producen en un momento «complicado» por la negociación de la nueva financiación autonómica, que desde Cantabria lleva como «máximo responsable» Pedro Pérez Eslava -que será el nuevo interventor-, y cuando se está abordando la renovación del sistema de gestión de la Intervención General y del cálculo de periodo medio de pago.

El objetivo también es «impulsar» este proceso de negociación y los cambios que se van a producir en el sistema de gestión de la contabilidad de la comunidad autónoma. «No ha sido ninguna causa concreta, sino el apostar por una nueva generación», ha incidido. «Ha llegado un momento de savia nueva, gente joven, de que una nueva generación de empleados públicos con experiencia y con mucha formación den un paso adelante», ha incidido el consejero, quien ha destacado que los tres rondan los cuarenta años, incluso alguno con menos de esa edad.

El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy el cese del interventor general, que ya adelantaba este periódico en su edición digital e impresa. El Ejecutivo, en su reunión semanal, tambien ha acordado su sustitución por el, hasta ahora, director de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, Pedro Pérez Eslava. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el nombramiento del, hasta ahora director del Instituto Cántabro de Finanzas (Icaf), Manuel Díaz Mendoza, como director de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.

Al frente del Icaf, su sustituto será Jesús Bulnes Peláez, que es su «sucesor natural» tras nueve años como responsable económico y financiero de este ente público y que cuenta con un perfil «eminentemente técnico» y una «magnífica formación financiera», según ha destacado Sota, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

A preguntas de los periodistas, el titular de Economía ha negado que en el cese del interventor general haya influido el hecho de que fue nombrado por el anterior Gobierno del PP, porque ha alegado que si eso fuera así lo habría hecho hace casi tres años.

En el caso de Pedro Pérez Eslava, que tomará posesión del cargo este lunes, 19 de febrero, ha detallado que es técnico superior de la rama jurídica del Gobierno de Cantabria y pertenece desde el 2006 al cuerpo superior de inspectores de finanzas de la comunidad autónoma.

Por su parte, Manuel Díaz Mendoza ha destaca que tiene un «amplio conocimiento y formación fiscal» y ha recordado que formó parte de la oficina económica del presidente del Gobierno y ha sido director general de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera y responsable de la unidad de control del sector público regional.

Finalmente, Juan José Sota ha señalado que Jesús Bulnes Peláez tiene un perfil «eminentemente técnico», con máster en banca por la Universidad de Cantabria, con el Banco Santander, y experto en dirección financiera por la UNED, entre otros títulos.

Críticas de Ciudadanos e Izquierda Unida

Ciudadanos e Izquierda Unida se han mostrado muy críticos con el Gobierno por este fulminante cese. Ambos grupos culpan directamente a los dirigentes de PSOE y PRC de lo sucedido e incluso califican este cese como una «venganza».

El diputado de Ciudadanos Rubén Gómez ha criticado opina que este cambio de interventor se debe a que «ni el Ejecutivo ni su máximo responsable están a favor de que nadie controle lo que ellos consideran su parcela».

Para Ciudadanos, la labor de Gabriel Pérez Penido, «profesional e independiente» ha sido «fundamental» para que la oposición ejerza su labor de control al Gobierno. «Y lo que está claro es que esta labor independiente del interventor general no le ha resultado cómoda a Revilla. Al presidente no le gusta la crítica ni la transparencia, un motivo por el que prefiere tener en ese puesto tan delicado a alguien más afín», ha concluido Gómez.

Por su parte, la coordinadora general de Izquierda Unida en Cantabria, Leticia Martínez, cree que esta destitución es una «venganza» del presidente regional y la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos. «Revilla y Díaz Tezanos se la tenían jurada (a Gabriel Pérez) y han confirmado que llevaban tiempo esperando a ejecutar su venganza. Se están comportando de una forma sectaria, rencorosa y vengativa, impropia de unos dirigentes públicos que aspiran a gobernar a todos», ha opinado Martínez en una nota de prensa.

Desde IU también lamentan que se haya nombrado como nuevo interventor a Pedro Pérez Eslava, quien es «un histórico colaborador del exconsejero de Economía Ángel Agudo». «La sombra de Agudo sigue siendo alargada en el PSOE y la prueba es que cuestionar a miembros de su equipo como Salvador Blanco o intentar desenmarañar el entramado que creó en la Fundación Comillas, le ha costado el cese a Gabriel Pérez», ha opinado Martínez.