El diputado Carlos Albalá testifica en el juicio del PP: «Hubo irregularidades en Laredo» El diputado Carlos Albalá declarando hoy en el juicio. A la izquierda, Santiago Recio. Miguelín, el afiliado de Laredo desde cuya cuenta supuestamente se pagaron cuotas de afiliados, ha decalarado a puerta cerrada | Varios testigos aseguran que vieron cómo se preescribieron a mano personas para poder votar en el Congreso

Un año y dos meses después de su celebración, el XII Congreso Regional del Partido Popular de Cantabria, que ganó María José Sáenz de Buruaga a Ignacio Diego por tan solo por cuatro votos, ha llegado hoy a los tribunales después de que se admitieran dos demandas presentadas solicitando su nulidad.

El juicio ha comenzado con una gran expectación mediática. Miguelín, el afiliado del PP de Laredo desde cuya cuenta se abonaron 491 cuotas de otros tantos militantes de distintos municipios para que pudieran participar en la elección, ha estado apartado. Incluso, se llegó a especular con que no había ido esta mañana a Las Salesas. Finalmente apareció y la sala ha tenido que ser despejada. Pese a ser el testigo estrella, la juez Eva Aja ha acordado que declare a puerta cerrada por su supuesta discapacidad intelectual.

Por su lado, el diputado Carlos Albalá, muy firme durante su declaración, ha asegurado que «hubo irregularidades en Laredo» y que el pago de las cuotas de terceros «no está establecido en los estatutos». Albalá ha subrayado que si todo se hubiera hecho en orden, «Diego hubiera obtenido más del 15% de los votos y no hubiera habido una segunda vuelta».

Entre el público se encuentran varios miembros del PP afines a Diego, como el exconsejero Miguel Ángel Serna, la diputada Mercedes Toribio y Santiago Recio, que es uno de los firmantes de la demanda.

Hasta el momento han declarado varios testigos que han relatado cómo vieron preescribir a mano en los listados de dos mesas electorales a personas para poder votar. «Se permitió votar afiliados que no estaban en la lista y a otras que no estaban al corriente de las cuotas porque solo habian pagado la ultima pero no las anteriores», han señalado. Estas mismas personas han declarado que «hubo un trato de favor» hacia los compromisarios de Buruaga a la hora de entregar la documentación del Congreso -«no tuvieron que hacer cola en la sede la víspera»-. Además han dicho que se privó a la Junta de Medio Cudeyo de un compromisario nato, un puesto que correspondía al portavoz del grupo municipal.

El sector díscolo del PP intenta quemar con este juicio sus últimos cartuchos para conseguir la nulidad de ese cónclave en el que Buruaga arrebató el liderazgo del PP a Ignacio Diego, quien ostentó la presidencia del partido durante 13 años y del Gobierno de Cantabria entre 2011 y 2015. Afiliados afines al exdirigente popular intentaron echar abajo el congreso por la vía judicial y forzar una nueva consulta. Denunciaron supuestas irregularidades en el ámbito penal, con querellas y denuncias que fueron desestimadas, y también en el ámbito civil, con sendas demandas, acumuladas en un solo proceso que, ahora sí, llegan a juicio.

Las dos demandas persiguen el mismo objetivo: conseguir la nulidad del congreso porque, a su juicio, Buruaga ganó con trampas. La primera está firmada por el diputado autonómico Santiago Recio –que iba en la candidatura de Diego– y la teniente de alcalde de Valdáliga, Lorena García. La otra está suscrita por tres afiliados del PP de Laredo: María Magdalena Gómez, Puerto Larrañaga y Luis Ángel Maté.

El proceso congresual desató una crisis que hoy en día aún no ha encontrado fin y que, lejos de amainar, ha cobrado más virulencia con el paso del tiempo. Uno de los capítulos de mayor tensión se vivió el pasado mes de marzo cuando ocho de los trece diputados regionales y los tres senadores populares, avalados por un millar de firmas de afiliados, pidieron explicaciones a Buruaga y a otros cargos sobre la supuesta utilización de una persona con discapacidad psíquica para pagar las cuotas de medio millar de afiliados, lo que les habilitaba para votar en el congreso.

A apenas un año de las elecciones autonómicas y municipales, la Justicia tiene que dilucidar ahora si fue válido el proceso o hay que repetirlo. Un juicio sumamente mediático que decidirá el presente y futuro del partido en un momento especialmente estratégico. Que un congreso de un partido político acabe en el Juzgado no es corriente. No son muchos los antecedentes y, de hecho, una de las partes querellantes ha recurrido a un abogado con experiencia en ese campo, Manuel Estrada, que logró ya anular el cónclave del PP de Gijón de 2015.

Declaración clave

Ni Buruaga ni Diego están citados para el juicio, en el que todas las miradas están puestas en el afiliado de Laredo desde cuya cuenta se realizaron transferencias bancarias por vía telemática para el pago de las cuotas de 491 militantes para que pudieran votar en las elecciones primarias del partido. Fue Miguel L. M., conocido como 'Miguelín', quien según los denunciantes padece una discapacidad intelectual. Sin embargo, según la parte demandada, tiene «capacidad plena» para realizar transferencias bancarias. El abogado de los tres militantes de Laredo solicitó a la juez que admitiera como prueba un documento que certifica su grado de minusvalía, pero la magistrada rechazó la petición.

Los demandantes quieren saber cómo pudo conocer 'Miguelín' los nombres de esos 491 afiliados, quién le proporcionó esa información –datos protegidos por ley– y de dónde sacó los casi 9.000 euros necesarios para pagar las cuotas atrasadas. Por eso reclamaron su presencia en el juicio, una prueba a la que se opuso el PP.

La juez accedió a la petición, de manera que 'Miguelín' podrá aclarar en la vista lo que pasó realmente. El testigo declaró en su día ante la Guardia Civil no haber hecho ningún pago al PP, ni tener conocimiento de que alguien lo hubiese hecho en su nombre o haber autorizado a nadie a hacerlo. Además, el banco tendrá que facilitar toda la documentación relacionada con las operaciones de transferencia.

Al margen del pago masivo de cuotas, los demandantes también han hablado de otras presuntas infracciones, como la inclusión a mano en varias mesas de compromisarios que no estaban en las listas, la no inclusión de otras o supuestas irregularidades en las papeletas. Mientras, la parte demandada incidirá en la legalidad y limpieza del proceso, como ha repetido la dirección del partido desde hace más de un año.

Además de la prueba documental, habrá declaraciones testificales y el turno de informes de las partes personadas antes de que el juicio quede visto para sentencia. Por la sala desfilarán como testigos numerosos miembros del partido, tanto cargos como afiliados de a pie. Entre ellos la gerente, Jesusa Sánchez, que fue presidenta del comité organizador del congreso, y Cándido Cobo, que formó parte de ese órgano y que ocupa una secretaría en la Ejecutiva de Buruaga. Además, declararán miembros del PP de Laredo, como Ramón Arenas, a quien los tribunales han devuelto a la militancia tras una suspensión y que fue quien llevó al Juzgado por lo penal los supuestos pagos irregulares de cuotas en una denuncia que no prosperó.