Zuloaga no descarta que algún consejero quiera dejar su cargo Zuloaga, en el medio, junto a Díaz Tezanos, a la derecha / Javier Cotera El líder de los socialistas cántabros afirma que las conversaciones están «abiertas» y que no peligra la estabilidad del Gobierno DM / E. PRESS Santander Jueves, 3 agosto 2017, 18:10

Que habrá cambios en la segunda línea de las consejerías socialistas ya lo confirmó ayer, miércoles, el nuevo secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, que hoy no ha descartado que algún consejero decida también dejar su cargo, aunque esta no sea una decisión que dependa de él. «Dos no bailan si uno no quiere». «Yo quiero bailar», ha aseverado tras señalar que «quedan muchas conversaciones por tener» y garantizar que «ningún socialista va a poner en peligro la estabilidad del Gobierno ni de ningún ayuntamiento» de Cantabria.

A pocas horas de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional prevista para esta tarde y de su encuentro con el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, fijada para mañana viernes, Zuloaga ha afirmado en una entrevista con Onda Cero que los cuatro consejeros socialistas del Gobierno de Cantabria tienen el apoyo de la dirección del PSOE, peor que las conversaciones están «abiertas».

También ha insistido en que el Gobierno está «funcionado bien», sobre todo las áreas gestionadas por el PSOE -sanidad, educación, servicios sociales,...-, y ha señalado que los cambios «serán para apuntalar nuestras políticas».

Zuloaga, que arrebató la secretaría general a Eva Díaz Tezanos, vicepresidenta del Gobierno, por un estrecho margen de votos, ha añadido sobre los consejeros que «hay que darles tiempo», y que «es difícil entender el resultado de unas primarias después de llevar mucho tiempo dirigiendo el partido». En este sentido, ha insistido en que hay que «respetar los tiempos» del partido, y que las decisiones se irán tomando en el seno de la Comisión Ejecutiva Regional (CER), en sucesivas reuniones, no necesariamente en la de este jueves.

El futuro de Salvador Blanco

«De mi boca no van a salir nombres antes de que se tome una decisión en la CER; tendrá que haber muchas reuniones y conversaciones», ha respondido el líder del PSOE al ser preguntado por la continuidad al frente de la empresa pública Sodercan de Salvador Blanco, cuyo cese han pedido reiteradamente los grupos de la oposición en el Parlamento de Cantabria y que Podemos puso como condición para apoyar el presupuesto.

No obstante, ha opinado que en política «nadie es imprescindible», que los ciclos de cada compañero tienen un principio y un fin, que es «el tiempo en que somos útiles». En todo caso, ha dicho que «antes de tomar cualquier decisión y salir a defender la gestión de nadie, así como lo hago con los consejeros, tenemos que tener muchas conversaciones, analizar muchas cuestiones políticas en interés de los cántabros y pensar quién es el mejor para representar al partido en cada ámbito».