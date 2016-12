HIM actuará el 16 de junio en Escenario Santander en una de sus tres fechas en España

Nueve años después de su última gira por España, HIM volverá a nuestro país en junio 2017 con tres conciertos. El 14 de junio en la sala Apolo de Barcelona, el 15 en La Riviera de Madrid y el 16 en la sala Escenario de Santander. El concierto en la capital cántabra forma parte de la programación del Año Jubilar Lebaniego.

Las entradas para Madrid y Barcelona ya están a la venta. Las entradas para Santander ya pueden adquirirse en en www.escenariosdr.es y www.notikumi.com.

Desde su formación en 1995, HIM han vendido más de 8 millones de discos y son los autores de Join Me, el single más vendido en la historia de su Finlandia natal. Además de haber encabezado los festivales más prestigiosos de Europa y de haber colgado el cartel de entradas agotadas en la mayoría de sus conciertos, HIM es la primera banda finlandesa en haber conseguido un disco de oro en Estados Unidos, en 2005 por las ventas de Dark Light.

Liderados por el carismático Ville Valo, HIM han sabido unificar los riffs del metal más pesado (nunca han ocultado su amor por Black Sabbath y Type O Negative), con baladas desesperadas y unos característicos teclados, creando una fórmula que desde el mismo momento de su creación ha sido imitada por bandas de todo el mundo.

Su último álbum, Tears On Tape, fue editado en el año 2013 y para esta nueva gira HIM ofrecerán un repaso a todos los grandes éxitos de su trayectoria.