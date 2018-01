Los sueños y las pesadillas de un titiritero, a escena La danza de 'Agridulce', en el ciclo 'Merienda en el Teatro'. :: / DM La programación del fin de semana se vuelca con el público infantil LOLA GALLARDO Santander Jueves, 25 enero 2018, 07:21

Música, danza, payasos y teatro llegan este fin de semana para estimular a los más pequeños. Para los adultos, la escena propone historias de la tercera edad, corrupción inmobiliaria y el lloro de una mujer despechada a la que acaba de dejar su amante. Y vuelve el ciclo 'Tardes de Teatro' a Suances, con la compañía Nueve Menos Cuarto que, este sábado, acerca la obra de Shakespeare 'Sueño de una noche de verano' (20.00 horas).

La programación arranca el sábado en Escena Miriñaque con 'Crassh Babies', música y teatro que llegan a Santander de la mano de la compañía portuguesa We Tum Tum. Se trata del ciclo 'Meeting Baby', apoyado por la Fundación Santander Creativa. La entrada, a un precio de 7 euros, se adquiere en la web www.escenamiriñaque.es. Este 'workshow' es una combinación de taller y espectáculo con una estética especial, que pretende estimular los sentidos de los más pequeños y proporcionar momentos únicos entre padres e hijos. La compañía relata un viaje por el mundo 'Crassh' con un lenguaje vocal propio: 'el crasshonés', un idioma accesible para todos, incluso para bebés. La diversión está garantizada.

Programación Palacio de Festivales 'La velocidad del otoño', con Lola Herrera y Juanjo Artero. Viernes y sábado, a las 20.30 horas. Y el sábado, para niños, el espectáculo de danza 'Pinoxxio'. A las 17.00 horas. Escena Miriñaque Los portugueses We Tum Tum presentan 'Crassh Babies'. Sábado, a las 18.00 y, domingo, a las 12.00 h. El Principal Vuelve 'Perra', de Edy Asenjo. A las 20.00 horas. Café de las Artes Teatro Saco de Huesos presenta 'Gabinete Onírico'. Sábado, a las 20.30 horas. Y, el domingo, Umami Dance Theatre 'Agridulce'. A las 12.30 y 17.30 horas. Teatro Concha Espina El viernes ,los payasos de la compañía Okidok y su espectáculo 'Slips Inside'. A las 21.00 horas. El sábado, teatro con la obra 'En la orilla', de Rafael Chirbes. A las 20.30 horas. Y, el domingo, 'Pedro y el Lobo', con el Quinteto de viento Frontela. A las 12.30 horas.

El proyecto 'Meeting Baby', dedicado a niños de cero a seis años, arrancó en diciembre y concluirá el primer fin de semana de febrero con la representación de 'Algodón', un montaje de teatro visual y poético creado por Escena Miriñaque y orientado a niños de hasta 3 años.

El Café de las Artes acerca este fin de semana dos interesantes propuestas de títeres y danza. La primera llega del sábado, con la compañía Teatro Saco de Huesos y el espectáculo Gabinete Onírico, que introduce al espectador en los sueños y pesadillas de un titiritero. El escenario se transforma en un taller donde el titiritero muestra el proceso creativo del títere: cómo las historias van creciendo y formándose entre serrín y noches de sueño entrecortadas. Las imágenes de sus sueños y pesadillas cobran forma y sus personajes dejan de estar colgados en una percha para contar al público sus avatares diarios, sus tropiezos y sus grandezas desde su intimidad y soledad.

Y el ciclo 'Merienda en el Teatro' del Café de las Artes acerca un divertido espectáculo de danza contemporánea, pantomima, teatro y mucha comedia. Se trata de 'Agridulce', de la compañía Umami Dance Theatre. Sobre el escenario hay dos personajes que se encuentran a través del breakdance y las acrobacias. Son historias llenas de energía y humor.

Danza, títeres, payasos y acróbatas se mueven por la escena de Santander

El Principal estrenó a finales de mayo 'Perra', el montaje que el sábado vuelve al salón de esta céntrica vivienda de Santander. Edy Asenjo dirige esta versión tragicómica del clásico contemporáneo de Jean Cocteau 'La Voz Humana' con música en directo para grupos reducidos. Las entradas para el espectáculo pueden reservas en el teléfono 606 897 950. La obra comienza con una llamada de teléfono de la protagonista, la actriz Arancha de Juan Miguens, con el amante que acaba de abandonarla tras años de convivencia. El texto se pone en escena habitualmente como un drama, pero en esta versión se ha optado por aflorar el rencor y el deseo de venganza de la mujer despechada que Cocteau presenta como una mártir pero que en El Principal se verá «menos divina y más humana», dando al montaje una carga de humor negro.

El título 'Perra' hace referencia a la rabieta que la protagonista sufre tras ser abandonada por su pareja pero también a las relaciones de recelo muto que se establecen entre los dos personajes femeninos que comparten escena. El público llegará al salón de la vivienda convertido en un club en el que una cantante ensaya acompañada al piano los temas clásicos del jazz, que interpretará cuando llegue la noche. Mientras ensaya, una mujer trata de envenenar con palabras aparentemente dulces la vida del amante que acaba de abandonarla. La cantante Lara Redondo interpreta temas populares del jazz clásico como 'Perdido' o 'Love me or Leave me', que han sido grabados antes por voces de cantantes míticas como Sarah Vaughn o Billie Holliday, acompañada al piano por el músico Toni Barceló.