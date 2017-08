«Hay que tener muy claro a quién confías tu patrimonio» La barba más famosa del baloncesto español, Sergio Rodríguez, prepara el Europeo tras fichar por el CSKA. El Chacho es un tipo afable y familiar que aconseja a los deportistas de élite elegir muy bien a sus asesores fiscales «para estar tranquilo» Martes, 8 agosto 2017, 08:17

- Ya ha vivido en lugares fríos, como Portland, pero ¿cómo va a sobrevivir un canario al duro invierno moscovita?

- Más frío que en Portland he pasado este año en Filadelfia, y el año de Nueva York también. Es verdad que tendré que adaptarme a unas condiciones diferentes de vida por el frío que hace, por el tráfico en Moscú y demás, pero tengo muchas ganas de vivir la experiencia profesional y también personal con mi familia.

- ¿Tiene marcado en el calendario el día 19 de octubre?

- ¿Por? ¡Ah!, la segunda jornada de Euroliga en Madrid. Para mí la época en el Madrid ha sido muy especial. Poder jugar en él ha sido un sueño, y hacerlo de la manera en que lo he hecho, más todavía, porque nunca pude imaginar conseguir todas las cosas que he conseguido con el Real Madrid. Volver va a ser especial, claro.

- ¿Sabe alguna palabra en ruso?

- Pocas. En realidad, allí todos hablamos inglés, los jugadores, el entrenador y la gente de la organización. Pero en estos años me gustaría al menos llegar a entenderlo.

- El contrato es de 2+1. Si cumple la tercera temporada llegará a ella con 34 años. ¿Hasta cuándo se ve jugando al máximo nivel?

- No lo sé. Voy a empezar mi decimocuarto año profesional y quiero vivir muy intensamente el día a día y disfrutarlo mucho, porque todo pasa muy rápido. Esta temporada es un gran reto para mí.

- Va a ser uno de los jugadores mejor pagados en Europa.

- Sí, sí. Todo es importante al estudiar una propuesta, pero lo que tenía claro es que tenía que estar en posición de poder competir por todo, y eso el CSKA me lo da.

- Y si estas condiciones se las hubiera ofrecido el Barcelona, máximo rival del Real Madrid...

- Bueno, circunstancias se han dado. Lo primero hubiera sido seguir en la NBA y, de volver a Europa, hacerlo a un equipo con aspiraciones y donde mi familia pudiera vivir experiencias nuevas.

- Más rivalidades. ¿Se queda con el Estudiantes o el Real Madrid?

- Cada cosa tiene su momento. Estoy muy agradecido al Estudiantes, pero, como es lógico, me quedo con el Madrid, por todo lo que he conseguido y por lo bien que he estado. Siempre he sido aficionado del Real Madrid. Son muchas cosas que hacen que el sentimiento de arraigo sea más fuerte.

- Ahora prepara el Eurobasket con la selección, con la que suma 128 partidos. ¿La obligación del campeón es revalidar el título?

- Más que obligación, es el objetivo. Y eso lo tiene claro todo el mundo aquí dentro. Hemos ganado tres de los cuatro últimos Europeos y tenemos equipo para repetirlo. Ahora bien, hay que trabajar mucho y tener suerte.

Una vida ordenada

- Tres ligas, una Euroliga y cuatro Copas, un Mundial, un Eurobasket, otras dos medallas continentales y dos más en Juegos Olímpicos. 353 partidos en la NBA. ¿Cómo empezó todo?, ¿con sus padres, Sergio y Puchi, que también jugaron?, ¿con el técnico Pepe Luque en el colegio La Salle...?

- Un factor grande es el entorno. Me han ayudado mucho mis padres y Pepe los primeros años en Tenerife. Ahora mi mujer, Ana, que me motiva y me concentra. Y, después, la rutina, saber y conocer mi cabeza y mi cuerpo para poder prepararlos lo mejor posible para los momentos importantes. Llevar una vida ordenada.

- Últimamente se le ve la barba más recortadita.

- Sí. Ahora la llevo un poco más perfilada y más corta. Es algo más cómodo, je, je.

- ¿El baloncesto sin riesgos en la cancha es menos divertido?

- Lo más divertido es ganar. Y para ello a veces hay que tomar riesgos.

- Villar detenido, Rosell en la cárcel, Messi y Cristiano investigados... ¿Hay tanta suciedad en el deporte como parece?

- Me gusta opinar de las cosas que tengo claras. Este no es el caso y prefiero no hacerlo. Que la Justicia dictamine lo que deba.

- Usted estará al día en sus obligaciones fiscales...

- Sí, claro. A veces es complicado porque nuestra formación no es la adecuada; lo dejamos en manos de nuestros asesores y abogados y lo importante es tener claro en quién confías tu patrimonio y tus inversiones para poder estar tranquilo con eso. Por muy encima que estemos, no reunimos capacidades para llevar los asuntos fiscales porque desde muy jóvenes estamos entregados a nuestra profesión. Tenemos que confiar en nuestros asesores y saber que tenemos la obligación de pagar.

- Su suegro pertenece al PSOE alicantino, pero dicen que usted está más cerca de Podemos.

- Je, je. Bueno, tengo mi ideología y la tengo clara. Para mí es importante tener un seguimiento y saber lo que está pasando en la actualidad para tener una idea y poder decidir.