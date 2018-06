Buena acogida, pero sin respuesta La plantilla, cuerpo técnico y representates del DS Auto Gomas posan junto a Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. / DM El DS Auto Gomas busca apoyos institucionales para afrontar la próxima campaña en Asobal RAFA GONZÁLEZ SANTANDER. Miércoles, 6 junio 2018, 07:22

El DS Auto Gomas vivió ayer una jornada de recepciones desde primeras horas de la mañana en la que intentó buscar los apoyos institucionales para formalizar su presencia en la Asobal. El equipo santanderino visitó al Presidente del Gobierno Miguel Ángel Revilla, al Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes y a la Directora General de Deporte, Gloria Gómez. Su ronda no terminó ahí. También estuvieron en el Ayuntamiento de Santander con la alcaldesa Gema Igual y el Concejal de Deportes, Juan Domínguez. Las diferentes recepciones por los órganos gubernamentales tanto regionales como locales tuvieron todas el denominador común de la felicitación por parte de los políticos. Mientras los responsables del club esperan que la respuesta de las instituciones sea adecuada para poder hacer frente a lo que supone el reciente ascenso del equipo a la máxima categoría del balonmano nacional.

Todas las instituciones fueron receptivas al proyecto que tiene por delante el DS Auto Gomas, pero han pedido tiempo al club para confirmar en qué consistirá su apoyo y qué podrán aportar cada uno de los estamentos. El club pretende mejorar su presupuesto respecto a la temporada que ya militó en la Asobal, ya que el objetivo del equipo de La Albericia es completar una plantilla lo suficientemente competitiva para conseguir su asentamiento en la élite de este deporte.

Aparte de las posibles cantidades a recibir, lo que más preocupa en la directiva del club son los plazos de los pagos que en muchas ocasiones ahogan la actividad económica, ya que no puede hacer frente a sus compromisos. Servando Revuelta, presidente de la entidad, se mostró esperanzado una vez que había concluido el periplo de visitas. «Todos nos han demostrado que hay sensibilidad hacia el club, que conocen con detalle nuestras necesidades y nos han pedido tiempo para darnos una respuesta. No nos queda más que esperar, lo que sí haremos será no asistir a la Asamblea de Asobal el próximo día 12. No debemos ir con las manos vacías y sin poder dar ningún dato que nos comuniquen. Tenemos el compromiso de nuestros patrocinadores. Es un complemento importante pero no suficiente. Esperemos que de la sensibilidad que nos han transmitido en las reuniones de hoy -por ayer- salgan buenos contenidos para poder tirar hacía adelante y confirmar nuestra presencia en la máxima categoría. Calculo que en una semana sabremos algún dato más para poder iniciar el trabajo en el proyecto de Asobal».