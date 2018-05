Fútbol | Gimnástica La Gimnástica viajará a Palma el sábado y se ejercitará en Son Bibiloni Luis Palomeque Los aficionados blanquiazules preparan su desplazamiento, a nivel particular, para el decisivo partido del domingo en Mallorca SERGIO HERRERO Santander Martes, 22 mayo 2018, 07:49

La Gimnástica ya tiene plan de viaje de cara al partido del domingo, en el que puede certificar su ascenso a Segunda División B. El equipo torrelaveguense viajará a Palma en la mañana del sábado. En concreto, se desplazará en autobús hasta el Aeropuerto de Loiu, donde a las 8.40 horas tomará el avión con destino a Mallorca. Una vez en la isla balear y casi sin tiempo para aterrizar, el equipo blanquiazul se trasladará hasta la ciudad deportiva de Son Bibiloni, escenario del encuentro contra el Mallorca B el día siguiente –12.00 horas–. Posteriormente, la Gimnástica velará armas en su hotel de concentración, los futbolistas tendrán tiempo para ver la final de la Liga de Campeones, sin perder la concentración de cara al decisivo choque.

La ilusión ha crecido de forma exponencial en Torrelavega desde que el equipo certificó su campeonato liguero. Y, aunque no hay nada organizado, el conjunto dirigido por Pablo Lago no estará solo en una cita que puede entrar en la historia del club. Aficionados blanquiazules ya preparan sus desplazamientos, aunque es complicado determinar el número que se ubicará en las gradas de Son Bibiloni a mediodía del domingo. De todas formas, aunque sea en la distancia, todos aquellos seguidores que no viajen con el equipo tendrán la oportunidad de seguir el partido en directo a través de la pantalla gigante que se colocará en la Plaza Roja de la capital del Besaya. Puede ser una gran fiesta.

El equipo, al margen

Mientras tanto, Pablo Lago trata de mantener a sus pupilos alejados de la euforia desatada después del triunfo por cuatro goles a uno del domingo frente al filial bermellón. El equipo blanquiazul mantiene su plan de trabajo habitual. Se ejercitó ayer y hoy disfruta de una jornada de descanso. Volverá al tajo mañana, a las 18.15 horas, en el césped del campo de entrenamiento y el jueves, a la misma hora, la sesión está prevista en el estadio de El Malecón. El viernes está prevista otra jornada de asueto antes de encarar, ya el sábado, el ilusionante viaje hasta Palma. La semana está siendo larga en Torrelavega, donde andan con ganas de vivir por fin una fiesta con el fútbol como excusa. Yesta vez, lo tiene muy cerca.