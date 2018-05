Tomás Bustamante: «La directiva pondrá los 115.000 euros» SANE La junta adelantará el dinero que deberá pagar antes del 30 de junio y lo recuperará con los ingresos de los derechos televisivos ADELA SANZ Torrelavega Martes, 22 mayo 2018, 07:48

Torrelavega está de fiesta. La Gimnástica roza con la punta de los dedos un ascenso a Segunda División B que podría consumar el próximo domingo en Mallorca. Mientras Pablo Lago gestiona su vestuario con una llamada a la calma para no perder el norte en el partido clave de la temporada, el trabajo en los despachos no para. Tomás Bustamante Pérez (Madrid, 1977), presidente de la entidad blanquiazul no deja lugar a dudas: «Si hay ascenso deportivo, se jugará en Segunda B». A los torrelaveguenses sólo les separa –tras el ascenso– de la categoría de bronce del fútbol español un único pago de 115.000 euros en concepto de devolución a la Asociación de Futbolistas Españoles –AFE– debido al descenso administrativo de la entidad hace cinco años –2013–. El dinero, «lo tenemos» –anunció ayer el mandatario–. Lo han conseguido gracias al compromiso de la junta directiva que «va a adelantar la totalidad del montante» y a pagar «antes del 30 de junio que es la fecha límite».

–Si se confirma el ascenso deportivo de la Gimnástica, ¿el equipo jugará la próxima campaña en Segunda B?

–Sí, claro. En cuanto se consiga el ascenso en el césped se iniciarán los trámites.

-¿Cuánto dinero necesita la entidad abonar para jugar en la nueva categoría?

-Es un total de 115.00 euros en concepto de devolución a AFE, que se les adeuda tras el descenso administrativo de hace cinco años.

-¿Algún aval?

–En esta ocasión no es necesario presentar ninguno, ya que se han cumplido el plazo de cinco años en el que nos lo exigían.

-¿Disponen ya del dinero?

–Sí, la cantidad necesaria ya está atada, así que no habrá ningún problema en pagarlo antes del próximo 30 de junio, que es la fecha límite que tenemos.

-¿Es un sólo pago?

–Sí. Una vez que se confirme que la Gimnástica jugará la temporada 2018-2019 en Segunda B, se realizará el pago integro.

-¿De dónde sacaron la cantidad?

–De la junta directiva. Vamos a adelantar esa cantidad de dinero para que la Gimnástica tenga lo que se ha merecido en el campo. Si hay ascenso deportivo, hay que jugar en Segunda B.

- Lo adelantan y después, ¿cómo lo recuperarán?

-Una vez que el equipo juegue en esa categoría vamos a ingresar un mínimo de 130.000 euros por los derechos televisivos. Ese montante asegura que posteriormente se recupere el dinero adelantado.

Un presidente empeñado en salvar a la Gimnástica Tomás Bustamante Pérez llegó a la presidencia de la Gimnástica en 2014. En octubre de ese año se convirtió en el máximo mandatario de la entidad blanquiazul después de haber formado parte de la junta directiva de Pablo Sámano hasta dos años antes, cuando presentó su dimisión como vicepresidente económico.

-¿Continúan con la propuesta de convertir la Gimnástica en Sociedad Anónima Deportiva?

-Una vez solucionados los problemas de liquidez y tesorería que tenía el club y esperando solventar los problemas con Seguridad Social y Hacienda a lo largo de las próximas semanas. Ya no existe esa necesidad apremiante de convertir la Gimnástica en una SAD. Es una opción que está ahí, pero ya no es tan acuciante como hace unos meses.

-¿Es viable que la Gimnástica juegue en Segunda B teniendo en cuenta la realidad económica de la entidad?

-En principio contamos con que los ingresos aumentarán y a ello se añade que el número de socios y los ingresos por publicidad aumenten en un 50%. Haciendo esos cálculos desde la directiva nos planteamos aumentar el presupuesto de la plantilla solamente en un 20%. Somos realistas y lo primero es no comprometer al club.

-¿Hay alguna deuda pendiente con el vestuario? ¿Qué dijeron al informarles de que tenían el dinero?

-Se lo transmitimos hace semanas. Entendemos que su gran labor sobre el césped merecía un compromiso y un respaldo y así se lo comunicamos.

-¿Se acerca el final de la travesía en el desierto para la Gimnástica?

-Desde hace tres años que hemos construido unas bases sólidas para cimentar bien al club y que siga creciendo. Así todo tenemos muy claro de dónde venimos y lo que nos ha costado llegar hasta este momento. Tanto el vestuario como la junta directiva somos muy conscientes de lo mal que lo hemos pasado este año.

-¿A qué se refiere con pasarlo mal esta temporada?

-Ha sido una campaña muy complicada en la que se ha dudado de los jugadores, de la directiva y hemos perdido gente en el camino desde que arrancó la Liga. Parecía que nos habíamos equivocados en decisiones drásticas, pero el tiempo nos ha dado la razón. El proyecto iba por buen camino aunque los resultados no estuvieran acompañándonos y tardasen un poco más de lo esperado en llegar.

-¿Este éxito deportivo respalda la labor de gestión que están llevando a cabo en la Gimnástica?

-Este éxito es de los jugadores y del cuerpo técnico. A la hora de la verdad, esto es fútbol y por muy buena gestión que hagas, si el equipo queda quinto no habrá servido de nada lo que hiciste. Hay que tener claro que en cuanto a presupuesto de vestuario esta es la cuarta o quinta plantilla de Cantabria y que gracias a ella hemos revalidado el título de campeones de Liga y estamos trabajando para conseguir el ascenso a Segunda B.

-¿Están ya proyectando la temporada que viene?

-De momento estamos trabajando –igual que la pasada temporada– en dos presupuestos, uno para Segunda B y otro para Tercera.

-¿Cómo se prevé?

-El año que viene, en caso de ascender que no olvidemos que todavía no está hecho, todavía nos quedará un año de contención de gasto importante. Por eso la plantilla no podría aumentar en exceso el presupuesto. Habrá que esperar a que se reduzca la deuda por debajo del medio millón de euros y solo entonces podemos aumentar más el gasto de plantilla.

-¿Lo presentarán en la Asamblea?

-En cuanto acabe la fase de ascenso no tardaremos en hacer la convocatoria porque entre los puntos del orden del día vamos a presentar la propuesta de convenio del uso de El Malecón, que vamos a presentar posteriormente al pleno el Ayuntamiento para su aprobación.