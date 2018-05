Gimnástica-Mallorca B, La Nucía-Escobedo, Laredo-Alavés B y Tropezón-Castellón, eliminatorias por el ascenso a Segunda B

Los cuatro equipos cántabros de Tercera División ya conocen a sus rivales en las eliminatorias por el ascenso a Segunda División B. El campeón del grupo cántabro, la Gimnástica, se medirá al Mallorca B. El primer partido se jugará este fin de semana en El Malecón y el de vuelta, el fin de semana del 26 y 27 de mayo en el estadio de Son Bibiloni, en la capital balear. Los blanquiazules son el único equipo cántabro que tiene un comodín a la hora del ascenso. Si caen con el filial bermellón, se incorporarán a otra eliminatoria con un total de 36 equipos.

Para los otros tres equipos cántabros no habrá esa opción. Si fracasan en su primera eliminatoria, se despedirán del sueño del ascenso. El segundo clasificado en la Tercera cántabra, el Escobedo tendrá como rival a los alicantinos de la Nucía, cuartos el grupo valenciano, en esta ronda inicial. Los camargueses jugarán su primer encuentro en la Ciutat Esportiva Camilo Cano este fin de semana y el de vuelta, el próximo en el Eusebio Arce.

El Laredo, como tercer clasificado, se medía a otro tercero, en sorteo puro y duro en cuanto al orden de las eliminatorias. Los pejinos no tuvieron suerte y jugarán el primer encuentro en San Lorenzo ante un filial, el Alavés B, este fin de semana. La vuelta, una semana más tarde en la Ciudad Deportiva José Luis Compañón.

El Tropezón ejercerá de local, como estaba estipulado, en el primer partido de su eliminatoria. El rival de los taniegos es el Castellón, segundo en el grupo valenciano y que se quedó a un punto del campeón, el Atlético Levante. El partido de ida se jugará en Santa Ana, como todos los de esta eliminatoria este fin de semana, y el de vuelta el próximo en el Municipal de Castalia.

Gimnástica A Segunda B se va por Mallorca

Es la hora de la verdad. La que se lleva esperando en Torrelavega toda la temporada. El momento de conseguir el objetivo que se le resiste a la entidad de la capital del Besaya en las últimas temporadas: regresar a Segunda División B. El sorteo no dejó del todo contenta a la comitiva gimnástica que se desplazó a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Tomás Bustamante, presidente de la Gimnástica, y Carlos Bolado 'Chalana', secretario técnico del club vivieron el sorteo «con ganas de conocer el rival» y con los nervios acordes a la importancia de esta cita. Los blanquiazules se enfrentarán al Mallorca B y, de nuevo, el destino les mide a un filial para el duelo en la fase de campeones tras jugar la pasada temporada con el Atlético de Madrid B.

Chalana reconoce que la primera reacción tras escuchar el nombre del equipo que les separa de jugar la próxima temporada en Segunda B fue de «sorpresa». Los torrelaveguenses reconocen que «esperábamos un rival como el Oviedo o el Durango, que son conjuntos más cercanos a Cantabria y que permiten desplazamientos más cortos». La suerte quiso otra cosa y la Gimnástica pondrá rumbo al archipiélago balear. Chalana reconoce que «las circunstancias que rodean al partido, como por ejemplo jugar el domingo por la mañana –algo a lo que ellos están acostumbrados– o la distancia no eran las que esperábamos».

La Gimnástica y el Mallorca B se medirán en dos duelos que se jugarán los domingos 20 y 27 de mayo a las 12.00 horas. El primero será este fin de semana en El Malecón, mientras que la vuelta tendrá lugar en Son Bibiloni.«Sabemos que es un equipo difícil y complicado que ha quedado campeón en la última jornada». Si se tuerce este primer asalto al regreso a Segunda División B, los blanquiazules se incorporarán en la segunda ronda de la ruta de no campeones de grupo. Esa es la esperanza para el cuadro torrelaveguense. En caso de traspié, habrá una segunda oportunidad.

El equipo de Pablo Lago tendrá enfrente a un equipo joven en el que destaca «una delantera con mucha facilidad para materializar goles», continúa Chalana. En la Gimnástica no disponen todavía de muchos datos sobre su rival, pero «a partir de mañana –por hoy– ya manejaremos un informe más completo sobre el filial mallorquín», añade el secretario técnico de la entidad. El campeón balear destaca sobre todo por una delantera liderada por Rodado, que ha marcado 28 tantos en la Liga. El punta es el segundo máximo goleador de su grupo, mientras que su compañero Jaume Pascual, con 14 goles, ocupa la octava plaza.

Los números avalan la trayectoria del filial mallorquín. Campeón en la última jornada en la que se jugaba el título con el Poblense, los de Pepe Gálvez han acumulado 30 victorias durante toda la competición regular. La 'cara b' del equipo son las cinco derrotas y tres empates que completan sus registros. Tras celebrar 87 goles, no les fue nada mal a la hora de evitarlos. Sus dos guardametas Benji y Ferri solo han encajado 20 tantos entre los dos, a razón de doce goles el primero y ocho, el segundo.

La eliminatoria se abrirá en El Malecón y «es muy importante no cometer errores, convocar a la afición para estar con el equipo e intentar conseguir un buen resultado para ir a Mallorca con todas las garantías». El técnico asturiano Pablo Lago tiene a todos los efectivos a su disposició. A los 18 jugadores de la plantilla, ya que no tiene sancionados ni lesionados para el primer gran duelo de la fase de ascenso.

A lo largo de esta semana desde el club torrelaveguense se pondrán en marcha diferentes iniciativas para que el partido del próximo domingo sea una fiesta del fútbol. Además, la buena marcha del equipo en el tramo final de temporada regular ha provocado el aumento de la euforia entre los aficionados blanquiazules, que ven cómo la posibilidad de abandonar la Tercera División ha crecido con los últimos resultados del equipo dirigido por Pablo Lago. Por ello, el club procederá hoy a la grabación del anuncio publicitario de cara a la fase de ascenso. La cita, a la que están invitados todos los seguidores gimnásticos, tendrá lugar en la Plaza Roja a las 18.00 horas. En dicho anuncio participarán tanto los jugadores de la primera plantilla, acompañados del cuerpo técnico y directiva, como los miembros de la cantera gimnástica. Los aficionados, que pueden lucir los colores blanquiazules, acompañarán al equipoen el rodaje.

Escobedo Los de Camargo se la juegan en Alicante ante La Nucía

El Escobedo vivió ayer un capítulo más que esperado que sentará las bases de su futuro. Después del sorteo que se celebró en la Federación Española de Fútbol en la cabeza de todos los aficionados del conjunto camargués solo está La Nucía, cuarto equipo clasificado en el grupo VI. Un conjunto que dirige César Ferrando y que será el primer obstáculo al que tengan que hacer frente los de Pablo Casar en las tres eliminatorias que deben superar para llegar a Segunda División B.

El primer choque de esta eliminatoria a doble partido será el próximo domingo en el campo de Camilo Cano, en el municipio alicantino de La Nucía, a las 19.00 horas. Este encuentro será la primera prueba de fuego para el Escobedo, que regresa a un play off de ascenso cuatro años después. Los jugadores del equipo camargués no tenían ninguna preferencia por un rival concreto, pero la noticia de un desplazamiento largo no ha convencido al presidente de la entidad, José Luis Merino. «La única ventaja que tenemos es que el encuentro de vuelta será el único de esta ronda que se dispute en Cantabria y eso, posiblemente nos haga tener una buena entrada», reflexionó. Y es que el partido del domingo sólo será el primer capítulo de una novela que tendrá su siguiente entrega una semana después, con el choque de vuelta en el Eusebio Arce, que decidirá quién continúa en la competición.

El Escobedo se enfrenta a la hora de la verdad y deberá validar el buen papel que ha cuajado durante la temporada ante los alicantinos. Por su parte, La Nucía consiguió la plaza para el play off en la última jornada casi de carambola, ya que el siguiente clasificado, el Eldense, perdió el último encuentro de Liga y le cedió su posición.

Laredo ElAlavés B se cruzaen el camino del Charles

'Alea iacta est' –la suerte está echada–, dijo Julio César al cruzar el Rubicón. Y algo parecido debe tener en mente el Laredo ahora que ya conoce al rival contra el que se jugará el pase a la siguiente ronda de la fase de ascenso, el Alavés B, tercero del grupo IV. ElCharles tiene por delante un duro enfrentamiento cuyo primer asalto será el sábado a las 18.30 horas en el San Lorenzo.

Dentro del club conviven opiniones encontradas. Algunos, la mayoría, preferían evitar a los filiales, aunque también se temían un enfrentamiento contra un equipo con futbolistas con experiencia y un presupuesto alto. «Nos ha tocado un filial, pero por lo menos es un desplazamiento corto. Además, hemos evitado a rivales con gente muy experta», confesó el entrenador del Charles, Arteche, poco después del sorteo. Lo peor para los pejinos es que el partido de vuelta será en tierras vitorianas. «Nos queda el mal sabor de boca de tener que jugar el primer partido en casa, por la premura del partido y por las fechas en las que estamos».

El técnico del conjunto rojillo cree en las posibilidades de su equipo y confía en que el público de Laredo responda como en otras grandes citas. «Vamos a cambiar el chip de la Liga, vamos a disfrutar de este play off y esperamos que la afición de Laredo se vuelque con nosotros, el primer gol lo tienen que marcar ellos», sentenció Arteche. En el año de su centenario, para el Charles superar al Alavés B y seguir vivo en la pelea por el ascenso de categoría a Segunda DivisiónB, sería el primer paso para hacer historia.

Tropezón Los de Tanos reciben al Castellón, un histórico

El Tropezón se ganó durante los dos últimos meses estar ayer como cuarto clasificado en el sorteo de la fase de ascenso a Segunda División B y el destino quiso que el primer rival de los taniegos en la primera ronda sea un histórico, el Castellón, que llega a este tramo del campeonato como segundo clasificado en el grupo VI. El primer partido de la eliminatoria será el próximo domingo en Santa Ana a las 18.00 horas.

De los posibles rivales que podrían tocarle al conjunto de Tanos , el equipo que dirige Sergi Escobar era el menos apetecible. Se trata de un conjunto de capital de provincia y su terreno de juego, Castalia, es un estadio con capacidad para 15.000 espectadores. Palabras mayores.

El máximo responsable del banquillo taniego, Geli, sabe que las prisas no son buenas consejeras y valora que en el choque de ida, como en todas las eliminatorias, será clave conseguir un buen resultado que no deje muchas opciones abiertas para el último partido. A priori el Castellón es favorito, pero los de Tanos tienen muy claro que parten con mucha menos presión que los castellonenses, algo que puede jugar a favor de un equipo que tiene poco que perder y mucho que ganar ante un rival de mayor potencial y que llega a esta cita en una dinámica muy similar a la que ha desarrollado durante la campaña.

El mensaje de Geli es claro. «Nuestro equipo está hecho para disputar grandes retos y este es uno de ellos, seguro», dijo.