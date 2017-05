Carlos Álvarez se postula como delantero titular en Estella. El asturiano no quiere perder ni un ápice de energía mirando a León, a la espera de que la Cultural Leonesa pinche. Mira hacia dentro. "Intentar ganar. Yo me quedaría ahí. Vamos a hacer lo nuestro y que pase lo que tenga que pasar". Lo único que puede hacer el Racing para conseguir el milagro es hacer los deberes. Lo demás no es cosa suya. "Debemos llegar al play en la posición que sea. De la mejor manera posible. Somos los que tenemos que subir. Nadie nos va a regalar nada", añadió ayer.

El plan del ‘guaje’ no ha cambiado, pese a las previsiones de ser titular. "Como cada semana. Trabajo para ello. Ojalá pueda salir de inicio y si no, como siempre, lo que toque". Lo mejor es que desde su llegada ha aceptado su rol de actor secundario y ha exprimido sus oportunidades al máximo. No desvela nada de lo que se ha hablado en el vestuario. Probablemente sabe más de lo que cuenta: "Los minutos siempre vienen bien. A ver qué once saca el míster. A ver si esta semana hay la oportunidad para mí y para otros compañeros". Tiene pinta de que sí.

Rubén barreda "Hay que borrarles del campo", dice el técnico de la Cultural El técnico del líder, la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, no quiere ponerse vendas y reconoce la importancia de un partido que "vale una liga". Cree que se dan todos los condicionantes para que su equipo "muera en el campo". Por ello, ante Osasuna B tienen que hacer su juego "y borrarles del campo". En la ciudad se respira un optimismo desmedido. Por ello, De la Barrera aparca la euforia y advierte: "Aquí se habla más del Albacete, Lorca y Barça B, de hacer cuatro goles en la primera parte y poder cambiar a los apercibidos cuanto antes; pero la verdad es que el partido va a durar 95 minutos". Los peligros del rival llegan en su juego anárquico y la falta de presión. Además, Osasuna B cuenta con buenos y rápidos futbolistas que tratarán de dar lo mejor de sí ante un estadio que rozará el lleno. "El ambiente va a ser inmejorable, un campo lleno y la gente vendrá no a una fiesta, sino a animar al equipo". Precisamente, por la importancia del partido, De la Barrera está convencido de que sus jugadores "no dejarán escapar el partido nunca". Él pondrá de su parte y alineará al mejor once posible. "Si no pongo a todos y perdemos me colgáis", ironizó.

El Racing se enfrentará a un Izarra que no se juega nada. Sin ambiciones. "No sé si será determinante o no. No puedes controlar cómo van a salir ellos. Lo que tenemos que hacer es dar valor a estos tres puntos. Terminaríamos con 86, que son unos números increíbles", comentó ante los medios.

Además, el equipo cántabro se encontrará con un estadio de unas características peculiares. "Será complicado", reconoce, porque, según Carlos Álvarez, el viejo césped artificial y las pequeñas dimensiones "hacen que se iguale todo y que el partido sea más disputado. Hay que competir y saber adaptarse a esos campos, porque al final hay equipos en play off que tienen campo sintético".

"El objetivo es subir, en la posición en la que sea. Cuantos más puntos hagas eres un equipo más fuerte, por mérito propio, y ese es el objetivo. Ser un equipo fuerte para lo que viene", dijo, dando a entender que no es tan importante la posición final en el campeonato liguero como el rendimiento durante un play off de ascenso que se antoja muy largo.

El asturiano dijo que lo de Guijuelo está superado. "El equipo está bien". Y busca el lado positivo: "Debemos aprender de estos errores y quitarnos esa espina, sobre todo para lo que viene".

Por último, conocedor de los grupos I, II y IV de Segunda B, no cree que haya mucha diferencia de nivel entre uno y otro. "La gente hace muchas quinielas con qué grupo es más fuerte. Al final son parecidos. Los que quedan los cuatro primeros es porque se han sabido adaptar, han sabido competir", concluyó.