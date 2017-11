«El partido ante el Burgos marca el camino»

El Racing disfruta con el freno mano puesto, Ángel Viadero respira y el racinguismo se da una tregua. El triunfo ante el Burgos puede significar una prueba de vida hasta el próximo domingo, cuando el equipo visite Mieres para jugar ante el Caudal. «Es una buena noticia que el partido llegue tan pronto», explica Santi Gutiérrez Calle, el que fuera encargado de la cantera del Racing durante cerca de tres décadas. Confianza, autoestima, moral y una lista innumerable de adjetivos y estados de ánimos sirven para describir la realidad racinguista el día después. «Se ganó a uno de los partidos más difíciles y ante un equipo muy complicado al que no había ganado nadie», admite el cántabro Antonio Tomás.

El Sardinero guardó los silbidos para otra tarde. La afición llegó convencida de que «allí se jugaba más que un partido», como bien reconoce Ángel Zorrilla, presidente de las Peñas Racinguistas. Afortunadamente todo salió bien, «porque lo más importante era ganar», minimiza Calle. Ahora bien, ¿qué es lo que ha supuesto para el equipo, el racinguismo y el propio Viadero el triunfo del pasado miércoles? Los técnicos, los aficionados y los pesos pesados del vestuario coinciden en que «servirá para dar un golpe moral y un cambio de sensaciones». La primera parte supuso más de lo mismo; el equipo «estuvo dudoso, con miedo y con muchas imprecisiones» -matiza Lorenzo Andrés Manchado, entrenador y colaborador de El Diario-, pero la segunda parte fue un canto a la esperanza. «Se vio que el Racing tiene mucho más. La entrada de Javi Cobo, la de Pau Miguélez y la actuación de Óscar, dejó claro que el equipo tiene mucho donde elegir», añade.

«Correr los once, pelear los once y todos en el mismo camino. No hay más claves para ganar»