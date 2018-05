Racing / Fútbol La Gradona se reunió ayer para debatir cómo recibir mañana al equipo DM No solo la grada de animación, sino también otras peñas y un gran número de abonados pueden volver a mostrar su malestar mañana en los Campos de Sport DM SANTANDER. Sábado, 12 mayo 2018, 08:04

La Gradona será crítica. Como el resto de las peñas. Como buena parte del público. Todos han buscado el modo de mostrar su malestar por el comportamiento del equipo durante la temporada, que salvo milagro le dejará incluso fuera de la fase de ascenso a Segunda División. Y para ello las peñas de la grada de animación se reunieron ayer. Como hacen también en otras ocasiones, pero en este caso tras haber anunciado ya que su postura será de protesta. Una situación similar se espera de buena parte de los abonados y peñistas de otras zonas del campo. De hecho, se prevé una entrada muy pobre en el que probablemente sea el último partido de la temporada, y en el que el Racing no tiene apenas opciones.

Los aficionados se debaten así entre los silbidos y la posibilidad incluso de no desplazarse a los Campos de Sport en un momento crítico en lo social en el que se ha roto, al menos en parte, la antigua comunión de los aficionados con los futbolistas. Una situación provocada por los malos resultados, pero también, a juicio de una parte significativa del entorno, por la actitud mostrada en los últimos tiempos por parte de la plantilla profesional.

De hecho, la asistencia a los Campos de Sport ha sido este curso menor a la de otras temporadas, pero en especial durante este último tramo del campeonato, en el que ha ido decayendo progresivamente conforme el equipo caía también en la clasificación hasta salir en la jornada 37 de los puestos de la fase de ascenso.

Mala evolución

Hasta hora no se había notado tanto esta pérdida de afluencia en la antigua Grada Norte, si bien habrá que esperar hasta que se dispute el partido para comprobar si estas peñas optar por mostrar su descontento solo a través de pancartas y silbidos -se espera que lo hagan buena parte de los aficionados y peñistas, independientemente de su localidad- o si por el contrario se observa también más hormigón vacío en una de las zonas más pobladas y que más fiel se ha mantenido a los verdiblancos a pesar de los diferentes fracasos deportivos que se han encadenado a lo largo de estos tres últimos años.

La grada de El Sardinero dictará en consecuencia sentencia después de que los aficionados y las peñas hayan propuesto diferentes iniciativas: desde pancartas alusivas a la situación a los pitos, las pañoladas o entrar más tarde al estadio, por citar algunos ejemplos.

Y entre los que optarán por no asistir se encuentra la recién dimitida directiva, a pesar de que Manolo Higuera sigue siendo formalmente el presidente del Racing al no haberse celebrado el Consejo de Administración en el que debe presentar su renuncia para hacerla oficial y efectiva. De momento no irá al palco en el día de la probable despedida.