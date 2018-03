Pendientes de la rodilla de Granero Borja Granero, el domingo en la grada, junto a Dani y Matías Aquino. / Daniel Pedriza Franco Acosta y Borja Lázaro se suman a la lista de futbolistas lesionados, junto al capitán del Racing y a Héber, que hoy será intervenido SERGIO HERRERO Santander Martes, 20 marzo 2018, 07:26

La salida de la convocatoria de Borja Granero el pasado domingo en el partido frente al Amorebieta pilló a prácticamente todo el racinguismo por sorpresa. Salvo, según dicen, en el propio vestuario verdiblanco. El valenciano entrenó toda la semana pasada con aparente normalidad, hasta que en los minutos previos al último choque, se anunció su paso del campo a la grada y se le pudo ver cojeando por las escaleras de la Tribuna Principal por un problema que arrastra desde hace un mes en su rodilla derecha -en la que sufrió la última rotura del ligamento cruzado anterior-.

Carlos Pouso, en la rueda de prensa posterior al encuentro, fue el primer miembro del club en pronunciarse sobre la lesión del capitán racinguista: «Borja no estaba castigado. Lo está pasando muy mal. Está infiltrándose. Se le inflama la rodilla y le está cargando la espalda. A Borja, Pouso le necesita. Le necesita el Racing, pero sólo si está al cien por cien. No podemos arriesgarnos. Esta semana esperamos que esté bien, pero si no es así, pues esperaremos a que lo esté. Cuantos más seamos, mejor, pero estando bien», explicó el técnico, quien además afirmó que la decisión de sacar al futbolista de la convocatoria fue consensuada con los servicios médicos del club y el propio Granero.

El valenciano decidió ayer no hacer declaraciones al respecto y prefirió esperar a mañana, cuando ya tenga sobre la mesa los resultados de las diferentes pruebas a las que está siendo sometido. Habrá que ver entonces si el descanso de estos días le permite volver a entrenarse con sus compañeros y entrar en la convocatoria para el partido del domingo frente al Burgos. La vuelta del centrocampista le pondría a Pouso en el brete de tener que decidir sobre los componentes de la línea medular racinguista. Después de la buena actuación de Antonio Tomás, Quique Rivero y Sergio Ruiz ante el Amorebieta, con un hipotético regreso del capitán el técnico tendrá que decidir a quién sienta en el banquillo junto a él.

Enfermería llena

Por otro lado, hoy será intervenido Héber de la fractura que sufrió ante el Barakaldo en el tercio medio del escafoides de su muñeca izquierda. El gallego decidió pasar por el quirófano para solucionar la lesión, con el fin de que la articulación quede bien y de paso acortar los plazos de baja. Tras la operación, el doctor Del Piñal podrá hacer una estimación del periodo de ausencia del futbolista, aunque las sensaciones irán dictando los tiempos.

Dos jugadores más se han añadido al número de habitantes de la enfermería verdiblanca. Por un lado, Borja Lázaro. El delantero madrileño sufrió una lesión en el gemelo de su pierna izquierda en los últimos minutos del choque frente al Amorebieta. En un principio la dolencia no reviste excesiva gravedad, pero no está asegurada su presencia en el partido del domingo en El Plantío ante el Burgos. Eso supondría un importante contratiempo para Carlos Pouso, pese a que el técnico vasco recupera a Dani Aquino, ausente en la última cita por acumulación de tarjetas amarillas.

El último en sumarse al parte de daños ha sido Franco Acosta. El uruguayo, que volvió a contar con minutos el pasado domingo después de seis semanas sin protagonismo, sufrió un choque durante un partidillo de la sesión y su rodilla se quedó bloqueada. El futbolista, que no podía caminar, tuvo que ser trasladado en brazos desde el campo hasta el vestuario. El delantero, a priori, tiene problemas en la zona del menisco interno, del que ya fue intervenido con anterioridad, y tendrá que esperar a los resultados de las pruebas a las que está siendo sometido para conocer la gravedad de la lesión.

Como viene siendo habitual, el equipo contará hoy con una jornada de descanso y volverá al trabajo mañana, a las 10.30 horas, en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia, ya con la vista puesta en el próximo partido frente al Burgos, donde el Racing está obligado a refrendar la victoria obtenida contra el Amorebieta.