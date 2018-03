Fútbol | Segunda B Pouso espera encontrarse este domingo ante el Burgos «la versión del Doctor Jekyll» Carlos Pouso, durante un entrenamiento. / Celedonio Martínez El técnico racinguista ha reconocido que no sabe la razón de la bipolaridad de su equipo, pero cree que fuera de casa son «más reactivos que activos» DM . Santander Viernes, 23 marzo 2018, 18:42

Carlos Pouso ha afirmado este viernes en rueda de prensa que el equipo tiene «dos caras, Doctor Jekyll y Mister Hyde», en función de si juega en casa o como visitante. El técnico verdiblanco espera que ante el Burgos encuentren a domicilio «la versión del Doctor Jekyll».

«Sería más agradable para todos. No podemos negar la evidencia y es que los dos últimos partidos fuera han sido malos en juego y resultados», ha añadido, que busca su primera victoria a domicilio desde que cogió las riendas del club.

El técnico vizcaíno ha reconocido que no sabe la razón de esta bipolaridad de su equipo, pero cree que fuera de casa son «más reactivos que activos» y solo reaccionan cuando reciben un golpe, algo que, en su opinión, está en su debe.

Sobre su próximo rival, el Burgos, ha manifestado que es «un equipo construido con vistas al ascenso», un buen conjunto «con gente con experiencia, dominio de la categoría, que tiene claro a lo que juega y que ha cambiado de entrenador, que es una motivación».

Para el partido no podrá contar con Borja Granero, que es baja segura por un edema óseo y una tendinitis, y mantiene la duda de Héber Pena, que se decidirá si entra o no en la convocatoria tras valorarlo «con el doctor y ver las sensaciones del futbolista».

«A mí no me han pedido opinión»

Por otro lado, Pouso también se ha referido a la llegada del nuevo director deportivo del club, José Luis 'Chuti' Molina, con el que ha asegurado que «no voy a tener problemas».

«Le conocía de referencias, no personalmente. A mí no me han pedido opinión desde el club, pero es un hombre con un bagaje conocido y si me llegan a pedir me hubiera parecido bien, va a ser mi jefe, nos tendremos que llevar lo mejor posible», ha indicado Carlos Pouso, que ha sentenciado que él está centrado en el encuentro ante el Burgos.

Además, el entrenador verdiblanco ha señalado que desde la entidad no le han planteado en ningún momento ejercer la función de director deportivo junto a la de entrenador y ha aseverado que en el Logroñés fue ambas funciones dos años y acabó «agotado». «No volvería a hacerlo», ha sentenciado.