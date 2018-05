Fútbol | Racing El Racing confirma la marcha de Carlos Pouso carlos Puosu, durante el partido del domingo ante el Real Unión. / Daniel Pedriza El técnico, que ya adelantó el domingo que no iba a continuar al frente del equipo verdiblanco, se despedirá este miércoles de la plantilla y después los jugadores comenzarán sus vacaciones DM . Santander Lunes, 14 mayo 2018, 13:27

Este miércoles Carlos Pouso se despedirá de la plantilla del Racing y cesará su actividad como entrenador de la primera plantilla, tras un final de temporada tan nefasto como decepcionante para todos los aficionados racinguistas. Además ese mismo día los jugadores empezarán sus vacaciones, ya que al no haberse clasificado para jugar el play off de ascenso la temporada para ellos ha finalizado ya.

Aunque el propio Pouso ya adelantaba este domingo, tras el partido que no iba a seguir en el Racing, este lunes por la mañana el club ha hecho pública su salida.

La noticia de su marcha no sorprende a nadie. Él se va porque no ha cumplido el objetivo con el que llegó a Santander en el mes de febrero. «Hay que ser honesto», ha asegurado el técnico vasco. El propio Pouso fue el que apostó y falló: «Me la jugué a ascender y no lo hemos conseguido», señaló el domingo tras el partido ante el Real Unión. Su contrato acaba, como el de tantos, el 30 de junio. Aunque se marche se llevará consigo una pesadilla: Pertenecer al Racing con peor clasificación de la historia. Pouso deja con el cuadro verdiblanco con un balance de siete victorias, tres empates y cuatro derrotas, bastante peor que el de Ángel Viadero.