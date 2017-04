Las reacciones a la detención este miércoles del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en una operación anticorrupción contra su gestión del Canal de Isabel II, no se han hecho esperar. Uno de los primeros ha sido el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, que ha denunciado que "al PP le estalla la corrupción por los cuatro costados". Así lo ha escrito en un comentario de su cuenta personal de Twitter, y a través del cual celebra que "la justicia funcione".

Al PP le estalla la corrupción por los 4 costados; la justicia funciona https://t.co/VZeV36dpK8 — Antonio Hernando (@AHernandoVera) 19 de abril de 2017

Además, el dirigente socialista aprovecha otro 'tuit' para cargar contra el PP por "atacar" a la justicia cuando que se investiga una caso de corrupción en sus filas, refiriéndose, en concreto, a la citación judicial del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que declare, en calidad de testigo, por la primera época de la 'trama Gürtel'. "Es intolerable que el PP ataque a la justicia cada vez que se investiga su corrupción", ha señalado.

Un paso más allá ha ido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha ofrecido este miércoles a PSOE y Podemos la posibilidad de una moción de censura para desbancar al PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa en el Congreso, en la que ha puntualizado que ya ha hablado de este asunto con el secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que las instituciones en España funciona y "son la mayor garantía de que no hay impunidad". "La justicia al final llega", ha añadido el titular de Interior, quien ha insistido en que en España hay división de poderes que hay que respetar, "se compartan o no las decisiones judiciales", que hay que "acatar".

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamado al PP que "asuma" las responsabilidades políticas que se derivan de la presunta financiación irregular del partido y "sobre todo que se devuelva el dinero hurtado a los ciudadanos".

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha afirmado que "la Justicia actúa con absoluta independencia y normalidad". "A esperar las resoluciones judiciales, nada más", ha dicho en una entrevista en Onda Cero, durante la cual se ha conocido la operación coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que el PP en Madrid "está en descomposición" y el partido de Rajoy "tiene las mochilas cargadas de corrupción". "Lo que está pasando es que la punta del iceberg está saliendo", ha subrayado el presidente de Ciudadanos, quien ha resaltado que el PP, en las últimas jornadas, "va casi a imputado por día" con decisiones judiciales sobre "el caso Rato o el caso de Murcia", y, además, Mariano Rajoy es citado como testigo en el caso Gürtel.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido explicaciones a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. Con todo, el dirigente 'naranja' ha asegurado que el pacto con el PP no peligra porque "lo que marca es que no puede haber imputados en cargo público", y González dejó de serlo en 2015, como ha recordado. "Cifuentes, que lleva desde jovencita en las Nuevas Generaciones de Madrid, seguirá diciendo que no sabe nada. En todo caso tendrá que dar algunas explicaciones mas profundas", ha avisado Villegas en una entrevista en RNE. En este sentido, ha dicho que sería "bueno" que la presidenta madrileña "dé explicaciones para tranquilidad de ciudadanos y diga cómo va a colaborar con la justicia" para que la operación contra la corrupción en el Canal de Isabel II "se pueda aclarar".

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado que se está viendo "con claridad es que en las últimas décadas el PP ha tenido una relación turbia con el dinero y las instituciones".

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha tachado de "mala noticia para la política" la detención de González."Ya sea del PP o del partido que sea es una mala noticia para la política", ha aseverado. Monago ha valorado que quien "impulsa esta investigación" y pone en conocimiento de la Justicia determinadas cuestiones es "el Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Cristina Cifuentes", por lo que "ha habido una transparencia absoluta".

El responsable de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha considerado que la detención de González demuestra que el PP "está vinculado a la "trama" que se ha dedicado al "saqueo del país". "Hemos vuelto a ver que no son garbanzos negros lo que hay en el PP, sino que es un potaje de judías pintas y como diría Ignacio González está todo mas claro que el agua", ha dicho. Mayoral es uno de los dirigentes de Podemos que recorre este miércoles las calles de Madrid en el "tramabús" de la formación morada que denuncia los dudosos vínculos entre el poder económico y político señalando a políticos, empresarios y periodistas. Hoy, precisamente, la ruta del polémico vehículo está dedicada a las "privatizaciones", y el Canal de Isabel II será una de sus paradas.

Detenido Ignacio González, una de las ranas de la charca de la Condesa Aguirre ¿Trama? ¿Qué trama? En el #TramaBus hoy hablaremos de ello pic.twitter.com/zJJwb0YY8O — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 19 de abril de 2017