Hazas de Cesto recomienda no usar el agua del grifo, que sale turbia «por la sequía» Antonio 'Sane' Los vecinos de la localidad denuncian que es «como si fuera chocolate de la Nestlé» desde hace dos semanas y que desde el Consistorio «ni se hace nada, ni se informa» DANIEL MARTÍNEZ Santander Viernes, 20 octubre 2017, 10:54

Los vecinos de Hazas de Cesto se encontraron el miércoles pegados en varios puntos de la localidad carteles en los que el servicio municipal de aguas recomendaba a la población que no abriera el grifo hasta nuevo aviso. Según el escrito, la «escasez de lluvias» debido a la sequía ha provocado que la captación municipal de agua potable se encuentra actualmente por debajo de los niveles habituales, una circunstancia que ha originado que «en momentos puntuales se produzca una cierta coloración del agua». O lo que es lo mismo, que el agua, aunque sigue siendo «apta con no conformidad» para el consumo humano, sale turbia. Por eso se pide no utilizarla.

Lo que ocurre es que hace ya muchos días que casi nadie en Hazas de Cesto, Beranga y el vecino municipio de Solórzano -también se ha visto afectado, en cambio el núcleo de Praves se ha librado- se atreve a llenar un vaso con el líquido de la red general. «No es que salga turbia, es que sale marrón y a veces negra desde hace casi dos semanas. Parece chocolate de la Nestlé», afirma Leire Ramos, una de las muchas afectadas que se ha acercado hasta el Ayuntamiento en busca de explicaciones y, sobre todo, una rápida solución.

Los vecinos que estos días se han personado en la oficina municipal de aguas no saben si creerse la versión de la sequía, ya que «hemos escuchado distintos motivos y todos contradictorios». Primero, les dijeron que se debía a un problema con la empresa suministradora de cloro, que había enviado una partida defectuosa. Fue aún mayor la cara de asombro de los que escucharon en esta misma oficina que el motivo podía ser que los contadores estaban sucios y por eso el agua del grifo salía con ese color tan poco saludable.

La empresa afirma que el agua sigue siendo apta para el consumo pese a la «coloración»

«No sé si será por una cosa o por otra. Lo que queremos es que se solucione, porque está causando muchos problemas y no sabemos hasta qué punto puede ser peligroso para la salud», dice Conchi Lezcano, concejala de la oposición. Hace cuatro días registró un escrito para pedir información sobre lo sucedido al alcalde y aún no tiene respuesta: «Tiene que intervenir, porque estamos pagando a la empresa para que dé un servicio que no está dando». Este periódico también intentó sin éxito hablar ayer con el regidor.

Por su parte, el servicio municipal de aguas, que gestiona la empresa Aquarbe, afirma que ya se están realizando trabajos para solventar la situación, aunque no dan una fecha concreta. En el mismo cartel en el que recomienda no utilizar el agua de grifo, también señala que los vecinos volverán a ser avisados cuando se recupere la normalidad.

«Tengo tres niños y para ducharles tengo que ir todos los días hasta casa de mis padres en Meruelo. Además de sucio, nos dicen que tiene cantidades de metal más altas de lo normal. Y dicen que es potable... Así que la gente hace cola en las fuentes y los supermercados están haciendo el agosto», señala Ramos, que como muchos de sus vecinos está preocupada por los daños que la arenilla y las piedras que vienen en el agua esté afectando a los electrodomésticos. Además, en la oficina municipal les han informado de que no habrá ninguna reducción en la próxima factura por los daños causados.