Las cuatro propuestas para el Reina Sofía

Tres son las fórmulas de colaboración concretas que el Ayuntamiento de Santander le planteó al Gobierno regional para sacar adelante el convenio que permitiría convertir el edificio del Banco de España en una subsede del Museo Reina Sofía en la que se instalaría el Archivo Lafuente, una prestigiosa colección privada de arte del siglo XX. En primer lugar, Gema Igual sugirió al consejero de Cultura Ramón Ruiz la creación de un consorcio entre Administraciones. En segundo, la redacción de un convenio de delegación de competencias (del Ejecutivo en el Consistorio). Y en tercer lugar, una encomienda de gestión. La alcaldesa siempre ha explicado que el Ayuntamiento había hecho cuatro propuestas, si bien la cuarta es más genérica, ya que declara la total receptividad de la institución santanderina a la "articulación de cualquier otra técnica de cooperación" entre ambos. Todas están recogidas en una carta a la que ha tenido acceso este periódico.

Propuestas locales 1. Creación de un consorcio, fórmula a la que se ha acudido en otras ocasiones. 2. Convenio de delegación de competencias. Esta clase de acuerdos debe tener una duración de más de cinco años. 3. Encomienda de gestión al amparo del artículo 11 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. 4. Cualquier otra técnica de cooperación válida entre Administraciones.

En ella, enviada a principios de marzo, el Ayuntamiento urgió al Gobierno regional a que se decantara por alguna de las fórmulas entre Administraciones y conseguir de esta forma que el plan para traer a la capital cántabra una subsede del Museo Reina Sofía no se disuelva por falta de soluciones. Gema Igual le reclamó la "máxima celeridad" al consejero de Cultura a quien reprochó por escrito que hasta entonces había sido el Ayuntamiento de Santander "quien os ha ido remitiendo, una tras otra, sucesivas propuestas con las que poder avanzar en este proyecto, viéndonos obligados a aguardar esperas interminables para obtener finalmente sólo reparos y ninguna solución".

Así de explícita se mostró la regidora en la misiva en la que también recordó al consejero de Cultura que Santander "cuenta con la disponibilidad financiera necesaria para afrontar la inversión comprometida de 10 millones de euros, a reintegrar por parte de la Administración regional". Con la comunicación, la alcaldesa esperaba reactivar el interés del Gobierno regional por este proyecto. "Debo pedirte que la dinámica cambie y seáis proactivos empleando la máxima celeridad en el desarrollo de una iniciativa como ésta, de enorme atractivo y vital importancia, que la ciudad de Santander y Cantabria corren el riesgo de perder en favor de otras ciudades y comunidades autónomas que anhelan poder contar con una oportunidad semejante", le advirtió.

Al tiempo, puso el acento en que el cambio de uso del Banco de España (cedido a Cantabria por el Estado para acoger la futura sede del Museo de Prehistoria de Cantabria, Mupac) depende ahora mismo de que se firme el convenio de colaboración entre las instituciones involucradas en el proyecto. También de ahí la insistencia.

"Las ideas no son viables"

Ramón Ruiz, sin embargo, no se está dejando presionar ni por estas palabras de la alcaldesa, ni por el ultimátum que le lanzó luego en una reunión en Madrid con el secretario de Estado de Cultura en el que le dio un mes (que concluye el próximo 25 de mayo) para llegar a un acuerdo concreto que firmar. Ni siquiera por la alerta que el pasado sábado volvió a divulgar el ministro de Fomento Íñigo de la Serna, promotor de la actuación en calidad de alcalde en 2014. Este domingo, Ruiz contestó a ambos que el Ejecutivo cántabro está trabajando para encontrar una solución a los problemas de financiación que existen.

"Nuestro departamento jurídico dice que las cuatro propuestas que ha hecho el Ayuntamiento de Santander no son viables. La financiación tiene que ser jurídicamente viable y sostenible", explicó el titular de Cultura a este periódico.

El Gobierno no lo ve tan claro como el Ayuntamiento porque si las arcas regionales tienen que devolver en 10 años los diez millones que en principio desembolsa la ciudad de Santander "se corre el riesgo de acumular deuda y déficit". "En vez de presionar y lanzar ultimátums, que colaboren para encontrar una solución", pidió Ruiz.

El conflicto colea desde diciembre de 2016, cuando las Administraciones regional y santanderina anunciaron que el convenio marco se firmaría "en pocos días". Aunque han pasado ya casi cinco meses y no sólo no existe ese convenio marco sino que se va generalizando el convencimiento general de que Santander puede perder la ocasión porque los detalles no se acaban de aterrizar.

El proyecto no ha dejado de ir y venir por los despachos desde octubre de 2014, cuando se firmó el primer convenio de ‘intenciones’ a cinco bandas: el museo Reina Sofía, el Ministerio de Cultura, el coleccionista José María Lafuente, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.