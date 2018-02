El Ayuntamiento estudiará en qué puntos podrán parar los taxis en el carril rápido Un numeroso grupo de taxistas se desplazó ayer al Ayuntamiento. Sus representantes se reunieron con Ignacio Quirós. / DM . El sector, muy molesto con las sanciones y con lo que entienden ha sido un mensaje contradictorio, esperará al resultado del estudio antes de tomar decisiones ÁLVARO MACHÍN Santander Viernes, 9 febrero 2018, 07:03

Un centenar de taxistas de las dos asociaciones de la ciudad se reunió ayer a primera hora tras las dos sanciones impuestas por la Policía Local a dos profesionales por detenerse en el carril reservado al MetroTUS. El ambiente estuvo allí caldeado y unos cincuenta se plantaron después en el Ayuntamiento para asistir al encuentro fijado con el concejal Ignacio Quirós -entraron finalmente los dos representantes de los colectivos-. En la mente de los taxistas iba exigir al Ayuntamiento lo que entendían que se les había prometido. Que no sólo podían circular por el nuevo espacio reservado, «también recoger y dejar siempre y cuando intentáramos en lo posible no interferir». Sin embargo, según su relato, en el Consistorio vinieron a decirles que no lo habían entendido bien y que se comprometían a estudiar con ellos «posibles ubicaciones donde sus vehículos puedan realizar paradas para recoger o dejar viajeros dentro del nuevo carril».

Desde la concejalía trasladaron que el encuentro sirvió «para analizar las impresiones de estos profesionales tras los primeros días de funcionamiento del carril rápido y tomar nota de sus sugerencias». De hecho, Quirós valoró «positivamente el encuentro, en el que se ha llegado a un principio de acuerdo para estudiar posibles paradas dentro del carril exclusivo, siempre y cuando no entorpezcan el funcionamiento del nuevo sistema de transporte». También incidió «en la máxima disposición del Ayuntamiento para encontrar la solución más satisfactoria posible tanto para los taxistas como para el funcionamiento óptimo del carril exclusivo». Ese fue su resumen de la jornada, que no incluyó respuesta a una de las grandes preguntas, que formuló este periódico: si hasta que finalice ese estudio (y el periodo de prueba de dos meses que se han dado) se seguirán poniendo sanciones.

«Entendemos que es una reunión productiva porque van a estudiar la reivindicación del sector en el sentido de facilitarnos que podamos dejar y recoger. Pero van a estudiar algo que pensábamos que ya teníamos», indicó Manu Andoni Ruiz, presidente de Radio Taxi. En función de ese estudio «y de lo que diga el Ayuntamiento» posteriormente tomarán decisiones, resumió como postura oficial del sector. Pero muchos de los que participaron en la asamblea de la mañana planteaban ya medidas de presión en medio de un clima de importante malestar.

Dudas en el mensaje

Entienden que se les ha dicho una cosa y ahora es otra. En dos reuniones, a principios y a final de noviembre. Ambos encuentros se cerraron, además, con el envío de una nota de prensa desde el Ayuntamiento a la que ellos se remiten. «Por lo que respecta a los usos del carril rápido, la alcaldesa -así se transmitió en su momento a los medios por escrito- ha recordado que los taxis de Santander podrán circular por este carril y también podrán recoger o dejar pasajeros a lo largo de su trazado, procurando que estas operaciones sean lo más ágiles posibles. En este sentido, las maniobras de recogida o descenso de viajeros se realizarán preferentemente en las paradas de autobús, las bocacalles o la parada de taxis existente en el paseo de Pereda y, excepcionalmente, cuando las circunstancias lo exijan, en el propio carril, tratando en todos los casos de evitar o reducir las posibles afecciones o interferencias en la circulación de este carril».

Los taxistas dicen que ahora se les indica, por ejemplo, que no pueden detenerse en las paradas de autobús y que únicamente pueden parar en el carril a personas con movilidad reducida o con equipaje. Y exponen casos. A una persona de ochenta años que quiera ir a Hacienda en un día de lluvia tendrán que dejarla en el cruce del Banco Santander o en la intersección con la calle Puente. A eso añaden que se les ha sancionado cuando se indicó que «durante los dos primeros meses de aplicación -ponía en otra nota del Ayuntamiento-, los agentes de la Policía Local y de Movilidad desempeñarán una labor informativa y de sensibilización sobre los usos del carril rápido para que los taxistas se vayan familiarizando con ellos».

«El responsable municipal -comunicó ayer el Consistorio- ha destacado la sensibilidad que el Ayuntamiento ha venido demostrando a las demandas y peticiones realizadas por el sector, permitiendo que los taxis circulen por el carril rápido evitando detenerse en el recorrido salvo en situaciones excepcionales y justificadas por dificultades de movilidad de los pasajeros».