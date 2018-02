La policía sanciona a dos taxistas por parar «en el carril para autobuses» Los operarios pintaron las palabras ‘taxi’ y ‘moto’ días antes del estreno del MetroTUS. / Javier Cotera Desde el sector hablan de «engaño» y «malestar», mientras en Camarreal se convoca a una reunión vecinal bajo el lema «De Peñacastillo al centro sin transbordos ¡Ya!» ÁLVARO MACHÍN SANTANDER. Jueves, 8 febrero 2018, 07:11

«Parar en un carril destinado al transporte público urbano» y «parar en un carril para autobuses». Eso pone como motivo en las dos sanciones impuestas a dos taxistas el pasado lunes y que ha creado mucho «malestar» en el sector. Doscientos euros cada una. Aseguran que se les comunicó en su momento que no sólo podían circular por el nuevo espacio reservado, «también recoger y dejar siempre y cuando intentáramos en lo posible no interferir». «Y que además -explica Manu Andoni Ruiz, presidente de Radio-Taxi- se iba a dar un periodo de prueba de dos meses en el que se tomaría nota de las irregularidades para ver qué tal iba, pero que no se iba a denunciar a nadie». Las dos asociaciones de taxistas de Santander van a reunirse hoy para determinar su posición y, posteriormente, tienen previsto ser recibidos por el concejal Ignacio Quirós. Y no son los únicos que están organizando un encuentro debido a su descontento con el MetroTUS. «De Peñacastillo al centro sin transbordos ¡Ya!», pone en una convocatoria para el viernes en el Centro Cívico de Camarreal.

El Ayuntamiento dice que hoy recibirá a los taxistas y que estudia los ajustes en la línea 3

Los taxistas aseguran que se les «apercibió» desde el mismo día del estreno y que las órdenes policiales eran «no dejarnos parar, pese a lo dicho, salvo a personas con movilidad reducida o con equipaje». Según su relato, le trasladaron estos hechos al concejal, «que quedó en hablar con el jefe de la Policía Local». Pero al lunes siguiente llegaron las dos sanciones que han motivado la convocatoria de «una asamblea con carácter urgente». El Ayuntamiento, por su parte, asegura que hoy «serán recibidos por el concejal de Movilidad Sostenible para analizar las impresiones de los profesionales del sector después de los primeros días de funcionamiento del carril rápido y para tomar nota de las sugerencias que puedan trasladar».

«Quitar la parada de la Plaza de Italia nos destroza» Calientes por las sanciones del lunes en el carril del MetroTUS, los taxistas tienen otro frente abierto recientemente. «Se nos convocó unos minutos antes de presentar a todos la remodelación de la Plaza de Italia para plantearnos las alternativas, porque la parada que hay frente al Casino desaparece de allí. Nos sugieren llevarla a Brisas o a Joaquín Costa, escondidos. Quitar esa parada nos destroza», relata Manu Andoni Ruiz, que protesta porque en el proyecto que se ha hecho público «dan importancia a todos, menos al taxi». «Reservan un vial incluso para que los clientes del hotel Sardinero que vengan de fuera en coche puedan bajar las maletas, pero a los de aquí nos echan a otra parte».

«Igualmente -señalan desde el Consistorio como respuesta a este periódico-, se evaluará cómo están respondiendo los profesionales al compromiso asumido por el sector para hacer un uso responsable de este carril en lo que respecta a las paradas para dejar o recoger pasajeros y las incidencias que se hayan detectado en estos días para tratar de subsanarlas a futuro». Insisten que han escuchado «siempre al sector» y han pedido también su colaboración «para el buen funcionamiento de este carril, evitando detenerse en el recorrido salvo en situaciones excepcionales y justificadas por dificultades de movilidad de los pasajeros, ya que en la mayor parte de los casos es posible recoger o dejar a los viajeros en calles paralelas o en los puntos en los que se interrumpe el carril rápido».

Medidas

Y también responden desde la concejalía de Quirós a la convocatoria vecinal. Según ha podido saber este periódico, la reunión del viernes -a las 18.30 horas en las antiguas Escuelas de Peñacastillo- surge de varios usuarios del autobús municipal y cuenta con el beneplácito de la Asociación de Vecinos Virgen de Loreto. «El Ayuntamiento -dice el Consistorio- es consciente de los perjuicios que se está ocasionando a los usuarios de la línea 3, y por ello desde el primer momento se ha establecido como prioritario estudiar los ajustes y mejoras que hay que implementar en dicha línea (Ojaiz-Valdecilla) para que se cumplan los transbordos tanto en las llegadas al intercambiador de Valdecilla, como en los servicios en sentido inverso de regreso a Ojaiz». Aseguran, en este sentido, que ese estudio «está prácticamente finalizado y tan pronto como esté concluido se aplicarán estas medidas para solventar los problemas observados en los primeros días de funcionamiento del nuevo sistema de transporte del TUS».

Mientras, la convocatoria de la reunión corrió ayer de teléfono en teléfono. «¡Haz oír tu voz!», incluían en el mensaje.