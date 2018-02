La Policía puso veinte multas en el estreno del MetroTUS

«Pues ya me dirás cómo lo hacemos ahora»

Los habituales -los que se conocen- son unos treinta o cuarenta. Y el jueves, a cinco les multaron. «El primer día, la primera vez, al minuto, en vez de avisar y decir que ya no se puede parar donde lo llevamos haciendo los últimos seis años, pusieron multas.

Si lo haces tres veces en una hora es lógico. Pero si me avisan a la primera, ya sé que no debo hacerlo y no lo haré, sin necesidad de tener doscientos euros menos en el bolsillo», se quejaba un repartidor (no fue de los multados). «Ya me dirás cómo lo hacemos ahora. No hay solución. Nos dicen que hay que ir a la carga/descarga que hay detrás del Paseo de Pereda para ir, por ejemplo, al embarcadero. En Casimiro Sainz no hay carga/descarga y la de la bajada de Santa Lucía el jueves estaba ocupada por coches particulares».