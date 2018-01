El Ayuntamiento paraliza la contratación de 131 desempleados del plan de Corporaciones Desempleados que se incorporaron al programa en agosto. Delante, concejales y alcaldesa. / Daniel Pedriza Santander El equipo de gobierno dice que la decisión se produce por la denuncia de Comisiones Obreras contra la empresa municipal Santurbán VIOLETA SANTIAGO Santander Miércoles, 10 enero 2018, 07:28

A 10 de enero, Santander «todavía no ha empezado el proceso de selección» y, por tanto, no ha iniciado las contrataciones de las 131 personas sin trabajo a las que se iba a emplear por cinco meses bajo el paraguas del programa de Corporaciones Locales. El Ayuntamiento ni siquiera sabe cuándo podrá activar la segunda fase de este plan, según confirmaron ayer fuentes municipales en ausencia de la concejala de Economía y Empleo, Ana González Pescador. Desde el Consistorio se culpó de la paralización del proceso a CC OO, sindicato que denunció en septiembre a la empresa municipal Santurbán por contratar a los beneficiarios de este convenio «por debajo del salario que les corresponde». Esta reclamación generó un acta de infracción a Santurbán de la Dirección General de Trabajo que todavía se está tramitando y, por tanto, no ha supuesto sanción alguna al municipio.

Independientemente de si el Consistorio ha cometido o no la irregularidad de que le acusa el sindicato, el hecho es que 131 parados de Santander ya no podrán trabajar cinco meses gracias a la subvención del Gobierno regional. Este financia este año con 2,6 millones de euros este tipo de contratación y no pone fecha de inicio a los contratos, pero sí de finalización: esta vez, los desempleados deben terminar su relación laboral para el 31 de mayo, lo que significa que, como máximo, esta vez podrán trabajar cuatro meses. Esto, si el proceso de selección no se retrasa, ya que el trámite pueden prolongarse hasta cuatro semanas.

ASÍ SE DESARROLLA EL PROGRAMA 1. Proyecto. El Ayuntamiento tiene que presentar su proyecto de contratación en una Oficina de Empleo. 2. Perfiles. Tiene que especificar qué perfiles profesionales necesita y también los trabajos a acometer. 3. Preselección. La Oficina de Empleo realiza una primera selección de los posibles candidatos de sus listados. 4. Candidatos. La bolsa de nombres preseleccionada llega al Ayuntamiento, que elige los que más le convienen. 5. Condiciones. Hay colectivos con más puntos (parados de larga duración). La experiencia no puntúa.

José Manuel Callejo, director del Servicio Cántabro de Empleo, señaló que esta línea de ayudas establece que los Ayuntamientos están autorizados a coger a desempleados entre tres y cinco meses y que, por tanto, Santander «aún está a tiempo» de poner en marcha la segunda fase del programa de 2017, que es el que está vigente.

«Santander sigue en plazo», recalcó. Podría contratar «por cuatro meses, o por tres, que es el mínimo legal». Para acabar el 31 de mayo, como es preceptivo, las personas elegidas tendrían que incorporarse para el 1 de marzo. Callejo apuntó que en el SCE «no consta que el Ayuntamiento haya comunicado que vaya a renunciar al programa o que vaya a devolver la subvención», tal como se ha sugerido desde CC OO en los últimos días, si bien es cierto que tampoco ha comunicado una fecha de inicio. El alto cargo indicó que el Gobierno regional ha pagado ya a todos los ayuntamientos el 60% del total que les corresponde por este plan y que aún no hay fecha para pagar el 40% restante.

En Santander, la primera fase de las Corporaciones Locales de 2017 se desarrolló sin más problema: los primeros 169 profesionales seleccionados se incorporaron a sus puestos el 1 de agosto «y han ido acabando desde finales de diciembre hasta estas primeras fechas de enero», indicó Ángela Sobrino, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO y una de las promotoras de la denuncia contra Santurbán. El sindicato discute que esta empresa (dependiente del Ayuntamiento) pueda aplicar su convenio a las 314 personas a emplear en las dos fases, cuando las reparte por todos los servicios municipales en los que se necesita su trabajo, como las cocheras locales, el Instituto Municipal de Deportes o la Biblioteca.

Según Sobrino, el único objetivo de utilizar a la citada sociedad para establecer las escalas salariales de los trabajadores es «pagarles lo menos posible». El concejal de IU, Miguel Saro, también ha lamentado la situación y que no haya incorporaciones tras las bajas laborales a unos servicios municipales «que se encuentran en severo déficit». A sus ojos, la consecuencia será «la falta de contratación de cientos de trabajadores», así como la «pérdida de calidad de los servicios por falta de personal».

«Informes favorables»

El Ayuntamiento, por su parte, defiende que Corporaciones Locales es un programa social que persigue mejorar la capacitación de los elegidos con formación y que les ayuda a adquirir experiencia laboral. También alude a que el plan beneficia a personas vulnerables como parados de larga duración, mayores de 45 años o jóvenes sin experiencia y que, «por tanto, la labor que desarrollan no es equiparable a la de los funcionarios y trabajadores municipales».

Desde el Consistorio se destacó que el Servicio Cántabro de Empleo «ha informado siempre favorablemente las memorias presentadas por Santurbán y se han superado las inspecciones y controles de este organismo sin tacha alguna».