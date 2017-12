Yáñez-Barnuevo califica de «falsos» los motivos del Ayuntamiento para despedir a su auxiliar Javier Cotera La concejala de Ganemos Santander acusa a la alcaldesa de «manipuladora» y acoso mientras los servicios jurídicos estudian si pueden reclamarse los sueldos ya cobrados PILAR CHATO y AGENCIAS Santander Miércoles, 13 diciembre 2017, 19:54

La concejal de Ganemos en el Ayuntamiento de Santander, Tatiana Yáñez-Barnuevo ha sido tajante tras conocer el despido de su auxiliar por parte del Ayuntamiento. Según ella, los argumentos utilizados -que no se ha presentado a su puesto de trabajo en diez meses- no solo son «falsos», sino que responden a una estrategia de manipulación y de acoso por parte del Gobierno municipal que lidera la alcaldesa Gema Igual. Su antiguo compañero de filas en Ganemos, Antonio Mantecón, ha reclamado que ese auxiliar devuelva el dinero «indebidamente» cobrado por no aparecer durante diez meses en su puesto, si bien ha criticado que se haya esperado tando cuando era una situación conocida por todos.

Yáñez-Barnuevo ha sido tajante en su defensa del auxiliar y ha asegurado que ha cumplido «escrupulosamente» con lo que dictamina la ley para su labor. «El trabajador ha cumplido con su labor y hemos cumplido escrupulosamente con lo que dictamina la ley en cuanto a su trabajo», ha subrayado la concejala, quien ha asegurado que ni ella ni su auxiliar han sido informados hasta que «ya eran hechos consumados». No obstante, preguntada por si su auxiliar ha estado físicamente desempeñando su trabajo en el Ayuntamiento, ha dicho que no puede «dar ese dato concreto», del que hablará «dónde se tenga que abordar esta situación». Dicho trabajador es Francisco Seguido. que tiene tiene su domicilio en la ciudad de Toledo.

Yáñez ha achacado ese cese, publicado ayer por el Boletín Oficial de Cantabria, a un acoso político hacia ella por parte de la alcaldesa para «atacar a su principal oponente político» y en declaraciones a Efe, ha tildado a Igual de «mentirosa» y «manipuladora» y le ha reprochado que utilice para ese fin «recursos de los santanderinos».

Tras incidir en que «todo es falso o contextualmente falso», Tatiana Yáñez ha denunciado las «falsedades y mentiras» de la alcaldesa, quien cree que ha cometido «un error muy grande» porque usa los recursos de los santanderinos para acosarla. «Somos su principal oponente político y se dedica a acosarnos con los recursos del Ayuntamiento», ha apostillado.

«Es del dominio público que la alcaldesa es una manipuladora, empezando por su currículum y pasando porque se está apoyando en un tránsfuga para gobernar, cuando su propio partido ha firmado el pacto contra el transfugismo», ha remachado la concejala de Ganemos.

Por su parte, GIgual ha insistido en que al equipo de gobierno «no le ha quedado otra opción» que cesar al auxiliar porque no va a consentir «que alguien cobre por no venir a trabajar».

Ha explicado que los servicios jurídicos municipales están estudiando si pueden reclamarle el dinero que ha cobrado; en total, según ha explicado la alcaldesa, 8.723 euros en catorce pagas hasta noviembre, aunque ha aclarado que se le va a dar la oportunidad de explicarse.

La alcaldesa ha explicado que cuando Tatiana Yáñez propuso a esta persona preguntó si podía trabajar desde su casa y ha precisado que el secretario le aclaró que «no existe esa posibilidad» y que debía acudir al Ayuntamiento. Sin embargo, Igual ha asegurado que esta persona, de la que ha señalado que el Ayuntamiento solo tiene como contacto el número de cuenta en el que cobra, «no ha venido a trabajar». «Entonces, hombre, me parece, sinceramente, que no vamos a consentir ni un minuto más esa situación», ha apostillado.

La regidora municipal ha defendido también que todo este proceso se ha llevado a cabo con el conocimiento «en todo momento» de Tatiana Yáñez, a la que ha reprochado que «nunca» se haya puesto en contacto con nadie del equipo de gobierno, ni con el departamento de personal. «Me parece además de muy dudoso contenido moral el que teniendo conocimiento de esta situación no se haya reaccionado de alguna otra manera, porque el silencio en este caso yo no lo entiendo», ha manifestado Igual, quien ha rechazado ser «cómplice» de ese comportamiento.

Un pacto bajo cuerda

Por su parte, el concejal no adscrito Antonio Mantecón ha exigido que esta persona devuelva todo el dinero cobrado de forma «indebida», porque, según ha manifestado, «no ha trabajado ni un solo día» desde que tomó posesión en enero de 2017. En un comunicado, Mantecón, que formó grupo municipal con Tatiana Yáñez hasta que fue expulsado de Ganemos, ha aclarado que la contratación de este asesor fue «a iniciativa» de su excompañera de partido.

«¿Cómo es posible que el Ayuntamiento haya esperado todo un año para cesar al auxiliar a pesar de que sabían que no estaba trabajando?», se pregunta Mantecó, quien ha achacado esta situación, que «era de dominio público», a la existencia de un «pacto bajo cuerda» para hacer la «vista gorda», aunque cree que «todo tiene un límite». «Ahora lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es obligar a que Ganemos o el auxiliar devuelvan el dinero cobrado indebidamente», ha añadido Mantecón, quien opina se trata de «una posible financiación irregular» de un partido, de la que cree que «el Ayuntamiento debería responder responder sobre el o los titulares de las cuentas donde se ingresaba el salario del auxiliar».

Por ello, este concejal considera que lo más adecuado es que el Ayuntamiento se persone como acusación «contra el auxiliar, la concejal Tatiana Yáñez-Barnuevo y el propio partido Ganemos para que aclaren en sede judicial todas estas cuestiones»..