"El sentido común es la clave para una buena gestión de las redes sociales"

Es uno de los profesionales de la comunicación más destacado en el campo de internet y las redes sociales en España. Con ese cartel, Manuel Moreno vuelve a participar en el Santander Social Weekend, donde analizará lo que nunca se debe hacer en las plataformas sociales.

¿Las redes sociales las carga el diablo?

Puede cargarlas el diablo, pero como tantas otras cosas. El problema no son las herramientas en sí, no son las redes sociales, sino nosotros, los usuarios, y la forma en las que las utilizamos. Muchas veces no las usamos de la manera correcta, y es entonces cuando las puede cargar el diablo.

Parece que la época 2.0 ha quedado atrás. ¿Hacia dónde evolucionan las plataformas sociales?

Hay que eliminar las etiquetas y quedarnos con la realidad. La realidad es que son herramientas muy potentes que ya las utilizamos todos, las tenemos en la palma de la mano, en el reloj o en otra serie de dispositivos de uso común. Al final, lo que tenemos que hacer es sacarlas el máximo partido. El 91% de los internautas ya están en las redes sociales, con lo cual, si todo el mundo está ya presente en ellas, vamos a estar nosotros y a sacarle el máximo partido. ¿Hacia dónde evolucionan? Es un entorno tan cambiante que a veces es difícil predecirlo. En general, se puede ver que están evolucionando hacia el tema audiovisual, y por eso hay aplicaciones que están creciendo tanto como puede ser Instagram, que en los últimos seis meses ha incorporado 100 millones de nuevos usuarios y ya es la segunda red social más utilizada en España, superando ampliamente a Twitter. El tema audiovisual y sobre todo el vídeo en directo es una de las grandes tendencias del momento. Empezamos con Periscope pero ahora todo el mundo utiliza ya Facebook Live, Twitter o cualquier otra plataforma que ofrezca esta posibilidad. El consumo de contenido audiovisual se está imponiendo, pero hay otras tendencias como la realidad virtual, y un buen ejemplo es que Facebook acaba de comprar una empresa especializada en este campo. Pero los cambios van mucho más allá de nuevas funcionalidades: también estamos viendo que Facebook se ha llenado tanto de padres que los más jóvenes ahora prefieren otras plataformas como Snapchat.

-Personas, marcas, instituciones... Ahora todo el mundo quiere estar en las redes sociales. ¿Qué supone esa realidad?

-Uno de los casos más típicos es que hay muchas empresas, en especial las pequeñas, que se lanzan a las redes sociales para estar en ellas, y en general lo hacen porque han visto que su competencia también daba el salto. Ese es el principal problema que se puede tener: estar ahí sin saber para qué estamos y de qué manera tendríamos que gestionar nuestra presencia en ellas. Deberíamos tener una visión más planificada de qué es lo que queremos conseguir en las redes sociales y a quién nos tenemos que dirigir. Esa información nos va a dar las pistas para saber en qué redes tenemos que estar, porque no todas las empresas tienen que estar en Facebook, en Twitter o en Instagram. Las gestión de los perfiles corporativos tiene que venir marcada por los objetivos que se establezcan. Estamos hablando de empresas, pero esto es algo que también se debe aplicar a nivel personal. No es lo mismo estar buscando un nuevo empleo que hacer amigos o incluso ligar, y si no tenemos en cuenta el fin que se persigue no vamos a poder sacar todo el partido a las redes sociales.

-Pero con tanta gente y tanto ruido, ¿es posible tener éxito?

-Se calcula que un usuario recibe al día unos mil mensajes a través de las redes sociales entre amigos, marcas, empresas... Y la única forma que tenemos para destacar es aportando valor, y ese valor se genera con el contenido que compartimos. Por eso es tan importante compartir ese contenido en estas plataformas; se suele decir que el contenido es el rey, y no. El rey en las redes sociales es el buen contenido. Pero crear y gestionar esos buenos contenidos es muy complicado, y por eso se necesitan profesionales que sean los que gestionen los perfiles corporativos de las compañías para ofrecer ese valor que vamos a ofrecer a las personas para que decidan seguirnos a nosotros entre todos los perfiles sociales que podrían seguir. La única forma de conseguir que una persona le dé al 'me gusta' y se quede con nosotros y nos siga es ofrecerle un valor real cada día y haciéndoles sentir parte de una comunidad. Hacer eso es algo muy complicado que no se consigue sólo con estar en las redes sociales, de ahí la importancia de la estrategia y de la planificación.

-En ese sentido, la formación es fundamental en las redes sociales.

Es importante tener unos conocimientos básicos, pero si se trata de una gestión eficiente, es esencial que estén en manos de profesionales. No se deben dejar en manos de alguien del departamento de márketing o de alguien que sabe mucho de videojuegos, que es algo que ha ocurrido tradicionalmente en este campo. No hay una carrera de 'community manager', pero todos los perfiles tienen unas características comunes: son personas despiertas, abiertas a probar nuevas herramientas, en constante formación, capaz de controlar a la competencia, de evaluar y cambiar si hace falta su estrategia... Sobre todo, que sean personas que tengan mucho sentido común. A la hora de gestionar las redes sociales, tanto personales como corporativas, el ingrediente clave es ese: el sentido común.