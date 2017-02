"Con un blog la gran mayoría no consigue pagar la hipoteca"

Hoy en día, ¿quién no sigue a algún ‘influencer’ en las redes sociales. Jaione Yaga y Mónica Moratinos, fundadoras de la agencia Marketing Expresso, analizarán este fenómeno y ofrecerán las claves para quienes aspiran a conocer mejor la nueva cara de la moda en Internet.

–Este sector vive un auténtico ‘boom’, en gran parte debido a las nuevas tecnologías: bloggers, influencers, nuevos formatos de contenidos... ¿Qué está pasando en la moda?

–No solo es qué está pasando en el sector, sino qué está pasando en nuestras vidas. Antes hacíamos la aclaración de la vida off line y online, ahora realmente podemos decir que todo el tiempo estamos online: a "golpe" de dedo en nuestro móvil estamos conectados, charlando, haciendo negocios, comprando artículos o disfrutando de un escaparate a la altura de la quinta avenida de Nueva York desde Instagram. En el caso de la moda vemos la ropa en maniquíes de carne y hueso desencadenándose el efecto ‘deseo’. Si a ella le queda bien, y ella no es un modelo de plástico sino alguien con quien yo me identifico, puedo imaginar que a mi también me irá genial y mi deseo de compra se multiplica. Además, si el producto, como aquella famosa chaqueta amarilla de Zara, ya lo ves en todas las cuentas de todas las "egobloggers" el efecto bola de nieve es mayor y automáticamente... ¡la quieres! La moda está al alcance de un click. Ya no necesitas ir de compras. Con seguir a tus blogueras o ‘igers’ favoritos sabrás las tendencias, los artículos más ‘in’ y los compras en el enlace directo.

La transformación digital se intensifica: la frontera entre lo online y lo off line se diluye

Las nuevas estrategias de marketing se enfocan a las personas porque ofrecen mucha más credibilidad

El marketing digital se puede medir y permite un elevado grado de personalización

La gente auténtica y carismática genera la capacidad de influencia por sí misma

–Mucha gente, especialmente entre el público femenino, quiere ser blogger y vivir de colgar sus ‘outfits’, pero son pocos los que lo consiguen. ¿Cuáles son las claves de los que triunfan?

–El ‘influencer marketing’ ha crecido tanto que ya no solo se trata del negocio de la moda. Podríamos afirmarte como blogueras e ‘igers’ en la esfera maternal que la influencia crece en todo sector. Es cierto que las ‘egobloggers’ en España fueron las primeras en triunfar, pero cada vez se ve más y más cómo muchas marcas realizan colaboraciones buscando relaciones a largo plazo. Se trata de conectar con esa red de personas del influencer. No es fácil triunfar, no existen caminos cortos y podemos afirmar que es una combinación de suerte, dedicación (tener un blog, dinamizarlo en redes, asistir a eventos, responder comentarios lleva su tiempo) y una chispa que hace que la gente se sienta identificada contigo y depositen en ti su confianza. Cuando una bloguera, ‘iger’ o ‘youtuber’ tiene una voz única, un estilo personal y construye un público, tarde que temprano llegan las marcas a tocar a sus puertas. No creemos mucho en la idea de "buscar ser un influencer"; si la gente es auténtica y tiene carisma, la influencia y la credibilidad le vendrán de forma natural. Después, si lo trabaja y le dedica tiempo, podrá aprovechar oportunidades que esa capacidad de influencia y esa credibilidad le aporten. Siempre afirmamos que pocos pueden llegar a vivir "solo" de su blog. Puede llegar a ser una fuente extra de ingresos ¡sin dudarlo! Pero para la mayoría el blog no paga la hipoteca.

–El marketing digital avanza a velocidades de vértigo. ¿Cómo lo definiríais para que alguien que no lo conoce lo entienda?

–El marketing digital es un marketing relacional pero pasando del tradicional B2B o C2C al H2H (’human to human’). Ya no son las marcas las que llevan la batuta, como antes. La famosas 4 P del marketing de antaño se han convertido en una P: la de PERSONAS. Cada vez más, las personas, el propio consumidor, deciden cómo interactuar con las marcas y qué quieren escuchar y de quién. Hoy en día resulta poco creíble aquellos términos que nos inventábamos los publicistas hablando de beneficios funcionales sobre las cápsulas de jabón que penetran la ropa y la dejan blanca con un sólo frotado. Ahora crees más cuando ves que una mamá bloguera te recomienda un detergente que quitan las manchas de la papilla de fruta en la ropa, ¡y a la primera!

–En el momento actual, ¿cuáles son las principales tendencias dentro del marketing digital?

–El marketing digital avanza a la velocidad de la luz. Uno cree tener todas las claves en la mano y cuando ejecuta las tácticas o estrategias planeadas, ¡va tarde! Las principales tendencias hoy en día tratan sobre la persona, cómo llegar de manera efectiva a llamar su atención, a lograr leads, a que se detenga suficientemente en tu web para que en 4 clicks asegures la venta de tus productos. Se trata de gestionar el "eWOMM" (el marketing de "boca a boca" digital), para lograr que hablen de ti y generen contenido positivo para tu marca, pero sin que suene a publicidad y aportando ventas además de notoriedad de marca. ¡Todo un reto! No es algo imposible y tiene muchas ventajas frente al marketing tradicional: es medible, brinda resultados muy positivos siempre y cuando se realice de manera estratégica y con objetivos claros, permite una personalización que nunca antes había estado tan al alcance de los marketeros y publicistas.

–Participáis en el Santander Social Weekend. ¿Cómo presentaríais vuestra ponencia?

–Nuestra ponencia tratará de cómo el marketing influencer existe. No se trata de unicornios de moda que todo mundo cree ver pero que en la realidad son un mito. Eventos como éste tienen un gran valor de aprendizaje, de conexión y networking, y por eso para nosotros es un honor participar.